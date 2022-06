Nations League, Übertragung am Dienstag live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Liveticker

In der Nations League steht weiterhin der zweite Spieltag im Fokus. Sechs Spiele stehen heute an, auch die deutsche Nationalmannschaft ist im Einsatz. Alles, was Ihr zum Spieltag wissen müsst, ob Infos zu den Matches, Ansetzungen oder zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, bekommt Ihr bei SPOX erklärt.

In der Nations League geht es munter weiter. Auch am heutigen Dienstag, den 7. Juni, wird im Rahmen des zweiten Spieltags Fußball gespielt. In sechs Partien sind insgesamt zwölf Mannschaften im Einsatz, eine davon ist auch die deutsche Nationalmannschaft.

Nations League, Übertragung am Dienstag - Matches, Ansetzungen

Das DFB-Team kriegt es nach dem 1:1-Unentschieden gegen Italien mit dem nächsten Giganten in der Gruppe A3 zu tun. Den Deutschen steht mit England die Mannschaft, die sie bei der EM 2021 im Achtelfinale aus dem Wettbewerb warf, gegenüber. Das Duell wird um 20.45 Uhr angepfiffen und in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Vier weitere Partien werden ebenfalls um 20.45 Uhr eröffnet, so auch das Spiel der deutschen Gruppengegner Italien und Ungarn. Lediglich Finnland gegen Montenegro findet früher, um 18 Uhr, statt.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe Dienstag, 7. Juni 2022 18.00 Uhr Finnland Montenegro B 3 Dienstag, 7. Juni 2022 20.45 Uhr Deutschland England A 3 Dienstag, 7. Juni 2022 20.45 Uhr Italien Ungarn A 3 Dienstag, 7. Juni 2022 20.45 Uhr Bosnien und Herzegowina Rumänien B 3 Dienstag, 7. Juni 2022 20.45 Uhr Färöer Luxemburg C 1 Dienstag, 7. Juni 2022 20.45 Uhr Litauen Türkei C 1

© getty Thomas Müller und das DFB-Team müssen in der Nations League gegen England ran.

Nations League, Übertragung am Dienstag live im TV und Livestream

Der Großteil der Spiele wird heute bei DAZN gezeigt. Der Streamingdienst hat sich auch für die dritte Nations-League-Auflage die Übertragungsrechte gesichert und zeigt heute fünf von sechs Partien. Einzig das Spiel der Deutschen gegen England wird nicht von DAZN übertragen. Wer dieses schauen möchte, wird beim ZDF fündig. Der öffentlich-rechtliche Sender kümmert sich um die Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei sportstudio.de. Um 20.15 Uhr geht diesbezüglich die Übertragung los. Folgendes Personal wird für die Partie eingesetzt:

Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Kommentator: Béla Réthy

Experte: Christoph Kramer

Für den Rest, den DAZN anbietet, braucht Ihr hingegen ein Abonnement. Für dieses müsst Ihr entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr bezahlen. Damit wird auch der Weg frei zu zahlreichen anderen Sportarten, darunter US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, Rugby und Kampfsport.

Nations League, Übertragung am Dienstag im Liveticker

Die Nations League wird zudem auch im Liveticker angeboten. SPOX tickert jedes Spiel, natürlich auch Deutschland vs. England, live mit.

