Nations League, Übertragung am Dienstag live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Liveticker

Heute wird in der Nations League der vierte Spieltag abgeschlossen. Zu den zahlreichen Teams, die im Einsatz sind, zählt auch die deutsche Nationalmannschaft. Übertragung im TV und Livestream, Matches, Ansetzungen, Liveticker - alles, was Ihr zum Spieltag wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Nach einer intensiven Nations-League-Gruppenphase bekommen auch die noch übrigen Nationalmannschaften nach dem Abschluss des vierten Spieltags am heutigen Dienstag, den 14. Juni, ihre wohlverdiente Pause. Davor müssen sie jedoch noch ihr Spiel bestreiten. In zwölf Partien kommen 24 Mannschaften zum Einsatz, darunter auch das DFB-Team.

Nations League, Übertragung am Dienstag: Matches und Ansetzungen

Deutschland empfängt den amtierenden Europameister Italien um 20.45 Uhr im Borussia-Park (Mönchengladbach). Nach drei Unentschieden in drei Spielen der Gruppe A3 will Bundestrainer Hansi Flick endlich seinen ersten Sieg in der Nations League feiern.

Der Fußball-Nachmittag beginnt um 18 Uhr mit zwei Partien: Armenien trifft auf Schottland, die Republik Moldau auf Andorra. Die restlichen zehn Begegnungen werden allesamt um 20.45 Uhr angepfiffen. Parallel zum Spiel der Deutschen gegen die Squadra Azzurra stehen sich die Gruppengegner England und Ungarn gegenüber. Weitere Topspiele der Liga A heute sind: Polen vs. Belgien und Niederlande vs. Wales.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe Dienstag, 14. Juni 2022 18.00 Uhr Armenien Schottland B 1 Dienstag, 14. Juni 2022 18.00 Uhr Republik Moldau Andorra D 1 Dienstag, 14. Juni 2022 20.45 Uhr England Ungarn A 3 Dienstag, 14. Juni 2022 20.45 Uhr Deutschland Italien A 3 Dienstag, 14. Juni 2022 20.45 Uhr Polen Belgien A 4 Dienstag, 14. Juni 2022 20.45 Uhr Niederlande Wales A 4 Dienstag, 14. Juni 2022 20.45 Uhr Ukraine Irland B 1 Dienstag, 14. Juni 2022 20.45 Uhr Rumänien Montenegro B 3 Dienstag, 14. Juni 2022 20.45 Uhr Bosnien und Herzegowina Finnland B 3 Dienstag, 14. Juni 2022 20.45 Uhr Luxemburg Färöer C 1 Dienstag, 14. Juni 2022 20.45 Uhr Türkei Litauen C 1 Dienstag, 14. Juni 2022 20.45 Uhr Liechtenstein Lettland D 1

Nations League, Übertragung am Dienstag live im TV und Livestream

Auch heute ist es so, dass DAZN den Großteil der Länderspiele live und in voller Länge überträgt. Genauer gesagt: Elf von zwölf Partien sind beim Streamingdienst zu sehen. Was nicht zum Nations-League-Repertoire von DAZN dazugehört, sind lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, diese werden nämlich im Free-TV übertragen. Heute ist dafür das ZDF an der Reihe, nachdem zuletzt gegen Ungarn RTL für die Übertragung verantwortlich war.

DAZN ist jedoch bei weitem nicht nur für den Großteil der Nations League zuständig. Wer beispielsweise auch Vereinsfußball sehen möchte, ist beim "Netflix des Sports" ebenfalls genau richtig. Von Spielen der Champions League über die Bundesliga bis zu anderen europäischen Topligen ist für jeden etwas dabei.

Darüber hinaus stehen auch Livestreams zu folgenden Sportarten auf der Plattform zur Verfügung: US-Sport, Handball, Darts, Tennis, MMA, Rugby, Radsport, Wrestling, Boxen, Motorsport, Wintersport und noch mehr.

Dafür braucht man jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro pro Monat, die Jahresvariante kostet 274,99 Euro.

Nations League, Übertragung am Dienstag im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo hat, kann die Matches heute auf eine andere Art und Weise live mitverfolgen - nämlich im Liveticker von SPOX. Dort wird jedes Spiel von Anfang bis Ende durchgetickert, auch Deutschland gegen Italien gehört dazu.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Deutschland und Italien.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Nations League: Tabelle der Gruppe A3