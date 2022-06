Italien vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am vierten Tag nach Eröffnung der neuen Nations-League-Saison steigt auch die deutsche Nationalmannschaft ins Spielgeschehen ein. Das DFB-Team trifft heute auf Italien. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der Gruppe A3 der Nations League geht es am heutigen Samstag, den 4. Juni, so richtig zur Sache. Zuerst treffen um 18 Uhr Ungarn und England aufeinander, danach, um 20.45 Uhr, bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel im Rahmen der neuen Nations-League-Saison, die am vergangenen Mittwoch eröffnet wurde. Gegner der deutschen Mannschaft ist Europameister Italien.

Italien vs. Deutschland, Übertragung: Nations League - Anpfiff, Ort, Stadion

Das Spiel zwischen Italien und Deutschland wird heute im Stadio Renato Dall'Ara in der italienischen Stadt Bologna ausgetragen. Pünktlich um 20.45 Uhr ertönt dafür der Pfiff zum Anstoß. Die Rolle des Schiedsrichters übernimmt dabei der Serbe Srdjan Jovanovic. Ihn unterstützen an den Seitenlinien Uros Stojkovic und Milan Mihajlovic. Vierter Offizieller ist Momcilo Markovic.

Die Squadra Azzurra war am Mittwoch im Rahmen der Finalissima gegen Argentinien im Einsatz. Im wiederbelebten interkontinentalen Wettbewerb zwischen dem Europameister und dem Copa-America-Sieger mussten sich die Italiener Lionel Messi und Argentinien mit 0:3 geschlagen geben.

Nations League: Die heutigen Partien im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe Samstag, 4. Juni 2022 15.00 Uhr Armenien Irland B 1 Samstag, 4. Juni 2022 18.00 Uhr Ungarn England A 3 Samstag, 4. Juni 2022 18.00 Uhr Finnland Bosnien und Herzegowina B 3 Samstag, 4. Juni 2022 18.00 Uhr Litauen Luxemburg C 1 Samstag, 4. Juni 2022 20.45 Uhr Italien Deutschland A 3 Samstag, 4. Juni 2022 20.45 Uhr Montenegro Rumänien B 3 Samstag, 4. Juni 2022 20.45 Uhr Türkei Färöer Inseln C 1

© getty Das DFB-Team will gegen Italien den Sieg.

Italien vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Die Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind allesamt im Free-TV zu sehen. Zu klären gibt es dabei von Spiel zu Spiel, welcher der Free-TV-Anbieter zum Einsatz kommt. Für das heutige Duell mit Italien ist RTL an der Reihe. Der Countdown zum Länderspiel geht um 20.15 Uhr los. In der halben Stunde bis zum Anpfiff werdet Ihr mit Vorberichten auf das Spiel heiß gemacht.

RTL zeigt Italien vs. Deutschland jedoch nicht nur im Free-TV, sondern auch im Livestream, der kostenpflichtig ist. Angeboten wird der Livestream auf der Plattform von RTL+, dem Streamingdienst von RTL, der ehemals TVNow hieß.

Damit Ihr Euch einen Zugriff auf RTL+ verschaffen könnt, braucht Ihr ein Abonnement. Dabei werden zwei Varianten angeboten: RTL+ Premium für 4,99 Euro je Monat und RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat.

Während DAZN keine Rechte für das Spiel der Deutschen besitzt, zeigt der Streamingdienst den Rest des heutigen Länderspielabends.

Italien vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel live und in voller Länge zu verfolgen, bietet heute auch SPOX an - nämlich mit einem Liveticker, der die wichtigsten Ereignisse aus Bologna genauestens beschreibt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels Italien vs. Deutschland.

Italien vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Spinazzola - Lo. Pellegrini, Verratti, Tonali - Raspadori, L. Insigne - Belotti

G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Spinazzola - Lo. Pellegrini, Verratti, Tonali - Raspadori, L. Insigne - Belotti Deutschland: Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Werner

Italien vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Deutschland in der Nations League: Der Spielplan in Gruppe A3