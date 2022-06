Italien: Leak von neuem Logo sorgt für Empörung bei Fans

Die italienische Nationalmannschaft läuft einem Leak des für zuverlässig geltenden Portals Footy Headlines zufolge künftig mit einem neuen Logo auf. Das sorgte bei den Fans der Squadra Azzurra für Empörung.

Bei den vermeintlichen Änderungen des Wappens sind die goldenen Ränder, Sterne und der Schriftzug Geschichte. Stattdessen werden diese künftig Blau sein.

Außerdem werden die Landesfarben künftig auf einem weißen Hintergrund abgebildet, dieser war zuvor Blau. Das neue Logo würde dem des italienischen Fußballverbands, das erst kürzlich erneuert wurde, ähneln. Das derzeitige Logo wurde 2017 im Zuge der neuen Puma-Trikots veröffentlicht.

Da der Vertrag mit dem Sportartikelhersteller ausläuft, wird es 2023 zu einem Wechsel zu Adidas kommen. Laut Footy Headlines soll dann auch das neue Wappen präsentiert werden.

In den sozialen Netzwerken kommt die Änderung alles andere als gut an. "Das neue Italien-Logo spiegelt unsere aktuelle Form wider", schrieb beispielsweise ein User. Italien hatte nach der verpassten WM-Teilnahme für das Turnier in Katar 2022 zuletzt mit 2:5 gegen die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League verloren.

Ein anderer Nutzer schrieb: "Dies ist eine enorme Verschlechterung. Die Wahl von Blau als Umriss für ein Team, das in Blau spielt, ist eine lächerliche Entscheidung. Und das alles weniger als fünf Jahre nach dem letzten Rebranding."