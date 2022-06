Michel Platini kritisiert die FIFA scharf: "Beruflich tot"

Michel Platini hat die FIFA mit scharfen Worten kritisiert. Der ehemalige UEFA-Präsident muss sich derzeit im schweizerischen Bellinzona vor Gericht verantworten.

"Ich greife zwei sehr starke Organisationen an: die Schweizer Justiz und die FIFA. Es ist schwer, gegen sie zu kämpfen, aber ich kämpfe trotzdem gegen sie, weil ich weiß, dass es Absprachen gibt und dass sie viele Dinge miteinander gemacht haben", sagte er beim Schweizer TV-Sender RTS.

Platini droht wegen einer Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken, die nicht zugeordnet werden kann, eine Gefängnissstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Auch Ex-FIFA-Boss Sepp Blatter ist in den Prozess verwickelt.

"Ich glaube, dass es in der FIFA ein schändliches System gibt, das bewirkt - aber das habe ich erst sehr spät verstanden -, dass es Geld gibt, um gewählt zu werden, um zu spenden, und dass es all diese Kommissionen gibt - Ethikkommission, TAS -, die der bewaffnete Arm sind, um sich zu schützen. Es ist schwer, sie zu schlagen", erklärte Platini, der 2015 für acht Jahre von der Ethikkommission der FIFA gesperrt worden war. 2016 wurde die Sperre auf vier Jahre reduziert.

"Ich habe verloren, die FIFA hat bereits gewonnen. Es ist sieben Jahre her, dass sie mir jegliche Ambitionen genommen haben, die ich eventuell im Weltfußball hätte haben können. Es ist vorbei", sagte Platini und gestand: "Es gibt einen Mann, der in der Kommunikationsabteilung der FIFA gearbeitet hat und der gesagt hat: ‚Es ist uns sowieso egal, auch wenn es nichts gegen mich gibt, denn in sieben Jahren wird er beruflich gesehen tot sein.' Er hatte recht, ich bin es."