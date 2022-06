England vs. Italien, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der deutschen Nations-League-Gruppe A3 stehen sich heute die Fußball-Giganten England und Italien gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Während die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Samstag, den 11. Juni, um 20.45 Uhr in der Nations League auf Ungarn trifft, stehen sich parallel dazu in derselben Gruppe A3 England und Italien gegenüber. Die Partie des dritten Nations-League-Spieltags wird im Molineux Stadium, der Spielstätte der Wolverhampton Wanderers (England), ausgetragen.

Das bislang letzte Duell der beiden Fußball-Giganten liegt gar nicht so weit zurück. Im Sommer kämpften die beiden Nationen im Finale der Europameisterschaft um den Pokal. Letztendlich gewann die Squadra Azzurra erst im Elfmeterschießen das dramatische Endspiel und kürte sich zum zweiten Mal zum Europameister. Nicht nur deswegen wollen die Engländer heute die Revanche, sondern auch weil sie diese bittere Niederlage im eigenen Wembley Stadium einstecken mussten.

© getty Italien führt die Nations-League-Gruppe A3 an.

England vs. Italien, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Bei den einzigen Spielen der Nations League, die nicht bei DAZN zu sehen sind, handelt es sich um die der deutschen Nationalmannschaft, der Rest wird zur Gänze beim Streamingdienst gezeigt. Wer die Neuauflage des EM-Finals 2021 heute live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht also ein DAZN-Abonnement. Livebilder zum Duell seht Ihr ab 20.45 Uhr, dann meldet sich Kommentator Uli Hebel, der vom Experten Christian Bernhard unterstützt wird.

Neben England vs. Italien stehen von den anderen neun Spielen heute acht weitere Nations-League-Partien auf der Plattform abrufbereit, darunter auch Niederlande vs. Polen.

England vs. Italien, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

England vs. Italien, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Alle, die kein DAZN-Abo haben, bei England gegen Italien jedoch unbedingt live mit dabei sein wollen, haben Glück: SPOX bietet das Länderspiel heute im Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Länderspiels England vs. Italien.

England vs. Italien, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: England - Italien

England - Italien Wettbewerb: UEFA Nations League

UEFA Nations League Spieltag: 3

3 Datum: 11. Juni 2022

11. Juni 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Molineux Stadium, Wolverhampton (England)

Molineux Stadium, Wolverhampton (England) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Nations League, Gruppe A3: Die aktuelle Tabelle