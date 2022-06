Fenerbahce angeblich vor Verpflichtung von Emre Mor

Fenerbahce buhlt offenbar intensiv um die Dienste von Emre Mor. Nach übereinstimmenden Medienberichten aus der Türkei sollen die Verhandlungen mit dem Berater des 24 Jahre alten Angreifers zeitnah abgeschlossen sein.

Mor war 2016 für 9,75 Millionen Euro vom dänischen Klub Nordsjaelland zu Borussia Dortmund gewechselt. Beim BVB konnte er sich aber nicht durchsetzen, weshalb ihn der Klub nach bereits einer Saison an Celta Vigo abgab.

Dort steht Mor seitdem unter Vertrag, in der vergangenen Saison wurde er von den Spaniern an Süper-Lig-Klub Karagümrük ausgeliehen, bei dem er mit guten Leistungen, sechs Toren und vier Vorlagen das Interesse mehrerer Klubs auf sich zog. Karagümrük sicherte sich die Rechte an Mor per Option, sodass die beiden türkischen Klubs nun wegen des Wechsels verhandeln.

An Mor sollen laut türkischen Medienberichten auch Meister Trabzonspor und mit Atalanta Bergamo und der AC Florenz auch zwei Teams aus der Serie A interessiert gewesen sein. Mor-Berater Nima Modyr befindet sich allerdings auf dem Weg nach Istanbul zu Fenerbahce, um nun die letzten Details zu klären.