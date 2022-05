UEFA Super Cup, Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt kriegt es im UEFA Super Cup 2022 mit Champions-League-Sieger Real Madrid zu tun. Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum europäischen Wettbewerb.

Die lange und kräftezehrende Fußball-Saison 2021/22 hat mit dem gestrigen Champions-League-Finale ihr Ende gefunden. Real Madrid sicherte sich im Endspiel des prestigereichsten europäischen Wettbewerbs gegen den FC Liverpool dank des Treffers von Vinicius Junior den 14. Titel der Vereinsgeschichte und steht somit als Teilnehmer am UEFA Super Cup fest.

Nachdem im UEFA Super Cup der Champions-League-Sieger auf den Europa-League-Sieger trifft, heißt der Gegner der Madrilenen Eintracht Frankfurt. Die Hessen sicherten sich ihr Ticket bereits eineinhalb Wochen davor, als sie das Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers mit 5:4 im Elfmeterschießen gewannen.

UEFA Super Cup, Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: Datum, Termin, Ort

Der UEFA Super Cup zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid wird am Mittwoch, den 10. August, im Olympiastadion in der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen. Um welche Uhrzeit das Spiel angepfiffen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Das Stadion bietet Platz für rund 36.200 Zuschauer.

Um den Sieger des UEFA Super Cups zu ermitteln, wird nur ein Spiel benötigt, ein Rückspiel wird es somit nicht geben. Sollte es nach 90 Minuten also immer noch keinen Sieger geben, wird eine zweimal 15 Minuten lange Verlängerung gespielt, ehe bei erneutem Gleichstand das Elfmeterschießen entscheidet.

© getty Eintracht Frankfurt und Real Madrid kämpfen im August um den UEFA Super Cup 2022.

Obwohl Real Madrid mit 14 Champions-League-Titeln nicht nur die bei weitem meisten Trophäen in der Königsklasse, sondern im europäischen Pokal allgemein hat, sind die Königlichen nicht der Verein mit den meisten UEFA-Super-Cup-Triumphen. Den Platz an der Spitze teilen sich nämlich der FC Barcelona und der AC Mailand mit jeweils fünf UEFA Super Cups. Real Madrid ist jedoch mit vier Titeln gleich dahinter. Nachdem der Wettbewerb erst 1972 zum ersten Mal ausgetragen wurde und Real bereits davor sechs Henkelpötte im Trophäenschrank stehen hatte, konnte der UEFA-Super-Cup-Erfolg des weißen Balletts nicht mit dem in der Champions League mithalten.

UEFA Super Cup, Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: Übertragung im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN war bereits während der Champions-League-Saison für den Großteil der Spiele verantwortlich und wird es aller Voraussicht nach auch für den UEFA Super Cup zwischen Frankfurt und Real Madrid sein. Bereits in beim vergangenen Super Cup 2021 war DAZN die Anlaufstelle für Fußball-Fans in Deutschland.

Das "Netflix des Sports" wird auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle spielen, was die Übertragung der Topligen betrifft. Unter anderem werden auch 2022/23 die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga bei DAZN zu sehen sein. Auch die Champions League teilt sich der Streamingdienst weiterhin mit Amazon Prime.

Weitere Sportarten, die bei DAZN übertragen werden, sind US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, MMA, Boxen, Wrestling, Wintersport und noch viele mehr.

Um darauf zugreifen zu können, ist ein Abonnement notwendig, das entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr kostet.

UEFA Super Cup, Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

UEFA Super Cup, Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt (Europa-League-Sieger) vs. Real Madrid (Champions-League-Sieger)

Eintracht Frankfurt (Europa-League-Sieger) vs. Real Madrid (Champions-League-Sieger) Wettbewerb: UEFA Super Cup

UEFA Super Cup Runde: Finale

Finale Datum: 10. August 2022

10. August 2022 Ort: Olympiastadion, Helsinki

Olympiastadion, Helsinki Übertragung: DAZN

"Schiebung": Brazzo-Sohn kritisiert Liverpool © getty 1/12 Die Königlichen sind erneut die Könige von Fußball-Europa! Im CL-Finale gewann Real Madrid mit 1:0 gegen den FC Liverpool. So reagierte das Netz. © Twitter 2/12 Christoph Biermann (Autor und Sportjournalist) © Twitter 3/12 Gary Lineker (englische Fußball-Legende): "Ich weiß nicht, ob es möglich ist, ein noch schlechter organisiertes Event zu planen - selbst wenn man es wirklich versuchen würde. Absolut chaotisch und gefährlich!" © Twitter 4/12 ... über den Auftritt von Camila Cabello vor dem Anpfiff. © Twitter 5/12 Stephan Uersfeld (Sportjournalist) © Twitter 6/12 Benjamin Heinrich (freier Sportjournalist u.a. für SPOX und GOAL) © Twitter 7/12 Lars Pollmann (Freier Fußball-Journalist) © Twitter 8/12 Nick Salihamidzic (Sohn von FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic): Über den Abseitstreffer des FC Liverpool. © Twitter 9/12 © Twitter 10/12 Thomas Nowag (Sportjournalist) © Twitter 11/12 Max-Jacob Ost (Moderator bei "Rasenfunk" und Autor) © Twitter 12/12 Martin Rafelt (Trainer und Mitgründer von Spielverlagerung.de)

UEFA Super Cup: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Der UEFA Super Cup wurde bereits 47-mal ausgetragen, insgesamt konnte sich dabei der Sieger der Champions League bzw. des Europapokals der Pokalsieger ganze 39-mal durchsetzen. Lediglich achtmal triumphierte der Europa-League-Sieger. Dies gelang zuletzt Atletico Madrid 2014 gegen den FC Chelsea.