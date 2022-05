In der Premier League kann Manchester City heute gegen Aston Villa die Meisterschaft klar machen. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Manchester City empfängt in der Premier League Aston Villa? Holen sich die Skyblues heute die Meisterschaft? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Zum Refresh der Seite hier klicken!

Manchester City vs. Aston Villa: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Premier League kommt es heute zum Showdown um den Titel. Manchester City führt die Tabelle vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Liverpool an. Die Skyblues haben es selbst in der Hand und können mit einem Sieg gegen Aston Villa die Meisterschaft perfekt machen. Ansonsten sind sie auf den Ausgang des Parallelspiels FC Liverpool gegen die Wolverhampton Wanderers angewiesen.

Vor Beginn: Die Partie des 38. Spieltags wird heute um 17 Uhr im Etihad Stadium angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Manchester City und Aston Villa in der Premier League.

Manchester City vs. Aston Villa: Premier League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Joao Cancelo, Fernandinho, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva - Mahrez, Gabriel Jesus, Grealish

Ederson - Joao Cancelo, Fernandinho, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva - Mahrez, Gabriel Jesus, Grealish Aston Villa: Fabianski - Coufal, C. Dawson, Zouma, Cresswell - Soucek, Rice, Bowen, Lanzini, Pablo Fornals - Antonio

Manchester City vs. Aston Villa: Premier League heute im live im TV und Livestream

Um die Partie zwischen Manchester City und Aston Villa live sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei Sky. Auf Sky Sport 4 wird das Spiel ab 16.50 Uhr live übertragen. Zudem findet Ihr auf Sky Sport 2 die Konferenz zur Meisterschaft. Dort wird abwechselnd die Partie von Manchester City und dem FC Liverpool gezeigt.

Ihr wollt Manchester City vs. Aston Villa lieber im Livestream sehen? Als Sky-Abonnent ist Eure Option SkyGo. Wenn Ihr Euch mit eurem Account einloggt, könnt Ihr bereits auf den Livestream zugreifen. Ansonsten bietet der Pay-TV-Sender auch ein kostenpflichtiges Sky Ticket an.

Den letzten Spieltag der Premier League live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Premier League: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag