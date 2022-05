Der FC Liverpool empfängt am letzten Spieltag der Premier League die Wolverhampton Wanderers. Ob das Team von Trainer Jürgen Klopp noch Meister wird, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Liverpool ist im Meister-Showdown auf Schützenhilfe angewiesen. Eine Punkt liegt das Team von Jürgen Klopp hinter den Skyblues. Bei einem Sieg des FC Liverpool gegen die Wanderers dürfte City nicht gewinnen - dann wären die Reds Meister. Für reichlich Spannung ist also gesorgt!

Vor Beginn: Spielbeginn an der Anfield Road ist um 17 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie in der Premier League zwischen dem FC Liverpool und dem Wolverhampton Wanderers.

FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers: Premier League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Liverpool: Alisson - Robertson, Konate, van Dijk, Alexander-Arnold - Thiago, Fabinho, Henderson - Luis Diaz, Mane, Jota

Alisson - Robertson, Konate, van Dijk, Alexander-Arnold - Thiago, Fabinho, Henderson - Luis Diaz, Mane, Jota Wolverhampton: Sa - Tote Gomes, Coady, Boly - Ait Nouri, Moutinho, Neves, Castro - Petro Neto, Jimenez - Hwang

FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers: Premier League heute live im TV und Livestream

Wer Liverpool vs. Wolverhampton heute live verfolgen möchte, der ist auf ein Abonnement bei Sky angewiesen. Das Spiel wird ab 16.50 Uhr auf Sky Sport 3 gesendet. Sky bietet auf Sky Sport 2 auch eine Meister-Konferenz an, in der sowohl das Liverpool-Spiel als auch die City-Partie enthalten sind.

Wer Kunde bei Sky ist, kann alle Premier-League-Spiele über Sky Go im Livestream verfolgen. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket lassen sich die Begegnungen ebenso ohne ein langfristiges Abo anschauen.

Premier League: Tabelle vor dem letzten Spieltag