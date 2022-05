Ex-VfB-Coach Alexander Zorniger wird mit Apollon Limassol Meister Zyperns

Großer Erfolg für Alexander Zorniger: Der frühere Trainer des VfB Stuttgart hat mit Apollon Limassol den Gewinn der Meisterschaft auf Zypern gefeiert.

Zornigers Team machte in der Meisterrunde der First Division am Sonntag mit einem 4:1 (3:1)-Erfolg gegen Stadtrivale Aris Limassol den Titel perfekt.

Der 54-Jährige hatte das Amt auf der Mittelmeerinsel zu Saisonbeginn übernommen. Für Zorniger ist es der zweite größere Titel als Trainer. Mit Bröndby IF wurde er 2018 dänischer Pokalsieger.

Zuvor war Zorniger in der Saison 2015/16 Trainer des VfB Stuttgart, doch nach einem missglückten Saisonstart wurde er bereits nach 15 Spielen entlassen. 2014 war Zorniger mit RB Leipzig der Aufstieg von der 3. Liga in die 2. Bundesliga gelungen.