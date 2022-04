Emery tauscht elf Spieler: Villarreal verpasst Sieg mit B-Elf

Der FC Villarreal hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayern München mit einer B-Elf verpasst.

Trainer Unai Emery tauschte beim 1:1 (0:1) gegen Athletic Bilbao im Gegensatz zum 1:0-Hinspielerfolg gegen den deutschen Rekordmeister aber alle elf Spieler aus.

Raul Garcia (43.) brachte die Gäste in Führung. Alfonso Pedraza (60.) glich für den Europa-League-Sieger, der am Dienstag in München gastiert, aus.