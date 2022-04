SPOX-Voting: Wer ist der beste Innenverteidiger der 2000er Jahre?

SPOX sucht die Top-11 der 2000er Jahre. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit den Innenverteidigern. Wer ist für Euch der beste Abräumer der 00er Jahre?

Beim letzten Mal waren die Torhütern dran, nun geht es mit den Innenverteidiger weiter. Auch hier haben die 2000er eine Vielzahl an absoluten Weltklassespielern hervorgebracht.

Vor allem die Italiener mit ihrem durchaus erfolgreichen Catenaccio-Spielstil sind ein Musterbeispiel für erfolgreiches Verteidigen. So hat sich auch in unserer Auswahl der eine oder andere Akteur der Squadra Azzurra geschlichen. Doch auch Spanier, Franzosen, Niederländer und zwei Deutsche haben es in die Liste geschafft.

Welcher Innenverteidiger ist für Euch der "Beste" in diesem Zeitraum?

Am Voting teilnehmen könnt Ihr im Web direkt hier im Artikel. Für App-User geht es hier entlang!