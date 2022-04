UEFA-Fünfjahreswertung: So stehen die Bundesliga-Klubs aktuell da

Die Europapokal-Wettbewerbe befinden sich aktuell in der heißen Phase. Doch nicht nur der Kampf um Titel ist für die Teams von großer Bedeutung. Das Abscheiden in den Wettbewerben spielt eine große Rolle in der Fünfjahreswertung der UEFA. Doch wo befinden sich die Bundesliga-Vereine aktuell in dem Ranking? SPOX klärt auf.

Aktuell befinden sich noch drei deutsche Bundesliga-Vereine in den Europapokal-Wettbewerben. Der Rekordmeister FC Bayern München ist das einzige deutsche Team, welches noch in der Champions League vertreten ist. Zudem kämpfen noch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in der Europa League um den Titel. Das Abscheiden der Teams ist aus Bundesliga-Sicht auch wichtig für die UEFA-Fünfjahreswertung. Dieses Ranking bestimmt die Anzahl der Europapokal-Startplätze der einzelnen Landesverbände. Doch auch für die einzelnen Teams ist der Rang in der Fünfjahreswertung von großer Bedeutung. Die höher platzierten Teams sind in den Gruppen-Auslosungen für die Europapokal-Wettbewerbe bevorteilt und werden demensprechend in höhere Lostöpfe eingeteilt.

Geld = Erfolg? Die UEFA-Fünf-Jahreswertung für Vereine © getty 1/30 Der FC Bayern ist mit Blick auf die zurückhaltende Transferpolitik im Vergleich zu den internationalen Top-Klubs auf Dauer nicht mehr konkurrenzfähig? Schwachsinn, wie das Vereins-Ranking der UEFA zeigt. Darauf pocht auch Vorstandsboss Oliver Kahn. © getty 2/30 "Wir haben in den letzten Jahren verglichen mit anderen europäischen Topklubs immer überperformt, was die sportlichen Erfolge im Vergleich zu den finanziellen Voraussetzungen betrifft", sagte er der Sport Bild mit Verweis auf das UEFA-Ranking. © imago images 3/30 Anlass genug, um die Klubkoeffizienten genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Rangliste basiert auf den Ergebnissen der Klubs, die in den letzten fünf Jahren (inklusive 2021/22) an der CL, EL oder Conference League teilgenommen haben. © getty 4/30 Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt. Zudem gibt es je nach Schwierigkeitsgrad des Wettbewerbs Boni. In der Königsklasse bringt das Erreichen des Achtelfinals zum Beispiel vier Punkte, jede weitere Runde einen Punkt. © getty 5/30 Platz 25 - ATALANTA BERGAMO: 60,5 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 20 Punkten © getty 6/30 Platz 24 - SSC NEAPEL: 66 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 19 Punkten © getty 7/30 Platz 23 - Inter Mailand: 67 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 25 Punkten © getty 8/30 Platz 20 - Schachtar Donezk: 71 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 22 Punkten © getty 9/30 Platz 20 - RB SALZBURG: 71 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 21 Punkten © imago images 10/30 Platz 20 - FC VILLARREAL: 71 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 30 Punkten © getty 11/30 Platz 19 - OLYMPIQUE LYON: 72 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2019/20 mit 23 Punkten © getty 12/30 Platz 18 - RB LEIPZIG: 76 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2019/20 mit 27 Punkten © getty 13/30 Platz 17 - BORUSSIA DORTMUND: 78 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 22 Punkten © getty 14/30 Platz 16 - FC PORTO: 79 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2018/19 und 2020/21 mit 23 Punkten © getty 15/30 Platz 15 - FC ARSENAL: 80 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2018/19 mit 26 Punkten © getty 16/30 Platz 14 - AJAX AMSTERDAM: 82,5 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2018/19 mit 27 Punkten © getty 17/30 Platz 13 - TOTTENHAM HOTSPUR: 83 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2018/19 mit 26 Punkten © getty 18/30 Platz 12 - AS ROM: 88 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 25 Punkten © getty 19/30 Platz 11 - FC SEVILLA: 89 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2019/20 mit 26 Punkten © getty 20/30 Platz 10 - ATLETICO MADRID: 101 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 28 Punkten © getty 21/30 Platz 9 - MANCHESTER UNITED: 105 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 26 Punkten © getty 22/30 Platz 8 - JUVENTUS TURIN: 107 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 23 Punkten © imago images 23/30 Platz 7 - FC BARCELONA: 109 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2018/19 mit 30 Punkten © imago images 24/30 Platz 6 - PARIS SAINT-GERMAIN: 112 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2019/20 mit 31 Punkten © imago images 25/30 Platz 5 - REAL MADRID: 115 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 32 Punkten © imago images 26/30 Platz 4 - FC CHELSEA: 118 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 33 Punkten © imago images 27/30 Platz 3 - FC LIVERPOOL: 124 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2017/18 mit 30 Punkten © imago images 28/30 Platz 2 - MANCHESTER CITY: 127 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2020/21 mit 35 Punkten © getty 29/30 Platz 1 - FC BAYERN MÜNCHEN: 136 Punkte, beste der vergangenen fünf Saisons: 2019/20 mit 36 Punkten © getty 30/30 FAZIT: Die Premier League hat mit Manchester City, dem FC Liverpool und dem FC Chelsea zwar drei Klubs in der Top 4, enteilt sind die englischen Teams den Bayern aber offensichtlich nicht. Auch wenn dieser nicht die ganz großen Fische verpflichtet.

UEFA-Fünfjahreswertung: So stehen die Bundesliga-Klubs da

Unter den besten zehn europäischen Mannschaften in der Fünfjahreswertung der UEFA befindet sich aktuell nur ein deutscher Klub. Der Rekordmeister FC Bayern München befindet sich in dem Ranking jedoch an der Spitze. Mit 136 Punkten führt der FC Bayern München die UEFA-Fünfjahreswertung vor Manchester City und dem FC Liverpool an. In den letzten fünf Jahren schaffte es der FC Bayern mindestens in das Achtelfinale der Champions League, in der Saison 2019/20 sprang dabei sogar der Titel in der Königsklasse raus.

Die nächsten deutschen Vertreter in der Fünfjahreswertung sind der BVB und RB Leipzig. Die Teams befinden sich aktuell auf den Rängen 17 und 18 des Rankings. Interessant: RB Leipzig befindet sich aktuell im Viertelfinale der Europa League und kann bei entsprechendem Abscheiden den BVB in der Rangliste überholen. Ein Sieg im Duell gegen Atalanta Bergamo im Viertelfinale sichert RB Leipzig den Sprung vor den BVB. Auch bei einem Weiterkommen ohne Sieg überholt RB Leipzig den BVB im Ranking.

© getty RB Leipzig kann den BVB in der UEFA-Fünfjahreswertung überholen.

Als zweitbestes deutsches Team im UEFA-Ranking, würde RB Leipzig in der kommenden Auslosung der Champions League-Gruppen in Lostopf 2 eingeteilt werden. Schwierigen Gegnern könnte RB damit in der Gruppenphase aus dem Weg gehen. Der BVB hingegen würde in Lostopf 3 abrutschen - dem BVB könnte damit eine Hammer-Gruppe drohen.

UEFA-Fünfjahreswertung: So stehen die Bundesliga-Klubs aktuell da - Die Klubwertung im Überblick

Rang Verein Land Gesamtpunktzahl 1 FC Bayern München Deutschland 136,000 2 Manchester City FC England 127,000 3 Liverpool FC England 124,000 4 Chelsea FC England 118,000 5 Real Madrid CF England 115,000 6 Paris Saint-Germain Frankreich 112,000 7 FC Barcelona Spanien 109,000 8 Juventus Italien 107,000 9 Manchester United England 105,000 10 Club Atlético de Madrid Spanien 101,000 17 Borussia Dortmund Deutschland 78,000 18 RB Leipzig Deutschland 76,000

UEFA-Fünfjahreswertung: So funktioniert das System

Die UEFA-Fünfjahreswertung bestimmt, wie viele Europapokalplätze die einzelnen Landesverbände zugesprochen bekommen. Die ersten vier Lände bekommen aktuell beispielsweise vier Champions League-Startplätze, zwei Europa League-Startplätze und einen Startplatz in der Conference League.

Je höher ein Klub in dem UEFA-Ranking platziert ist, desto höher ist auch die Platzierung in den Lostöpfen für die Auslosung der Gruppen in den entsprechenden Wettbewerben. Generell bekommen die Teams für die Fünfjahreswertung Punkte für Siege und Unentschieden ab der K.o-Phase. Ein Sieg ist dabei zwei Punkte wert, ein Unentschieden wird mit einem Punkt gutgeschrieben. Zudem gibt es Punkte-Boni für das Erreichen der Gruppenphase und der K.o-Runde. Hier könnt Ihr das Punktesystem im Detail einsehen.

UEFA-Fünfjahreswertung: So stehen die Bundesliga-Klubs aktuell da - Die Länderwertung im Überblick