Mino Raiolas Twitter-Account dementiert Berichte über seinen angeblichen Tod: "Aktueller Gesundheitszustand: Angepisst"

Auf dem Twitter-Account von Spielerberater Mino Raiola sind Medienberichte über seinen angeblichen Tod dementiert worden.

"Aktueller Gesundheitszustand für diejenigen, die sich fragen: angepisst, nachdem sie mich zum zweiten mal in vier Monaten für tot erklären. Ich bin also scheinbar auch in der Lage, mich wiederzubeleben", hieß es auf dem Account am Donnerstagnachmittag.

Zuvor hatte ein Arzt des Krankenhauses San Raffaele in Mailand bereits dementiert. "Er kämpft! Ich bin empört über diejenigen, die über sein Leben spekulieren", sagte Dr. Alberto Zangrillo. Jose Fortes Rodriguez, Raiolas rechte Hand betonte, dass es ihm nicht gut gehe, er sei aber "nicht tot. Diese Berichte sind Schwachsinn."

Über die genauen Gründe für die Krankenhauseinlieferung Raiolas, der unter anderem Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland und Paul Pogba berät, ist bis dato nichts bekannt.