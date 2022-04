Louis van Gaal hat mit der Verkündung seiner Krebserkrankung die Fußballwelt geschockt. SPOX wirft einen Blick auf seine Trainerkarriere, seine Stationen als Spieler, seine Familie und erstellt ein kleines Porträt zum Bondscoach.

Louis van Gaal im Porträt: Gesundheitszustand, Trainerstationen, Spielerkarriere, Familie

Eine schockierende Nachricht erschütterte am Sonntag die Fußballwelt: Louis van Gaal, aktuell Trainer der niederländischen Nationalmannschaft, hat in einer Fernsehsendung bekanntgegeben, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. "Sehen Sie, man stirbt nicht an Prostatakrebs. In der Regel sind es die zugrunde liegenden Krankheiten, an denen man stirbt. Aber es ist eine aggressive Form. Ich bin 25-mal bestrahlt worden," sagte der 70-Jährige in der RTL-4-Talkshow Humberto.

Er wisse über die Krankheit schon länger Bescheid, habe es seinen Spielern jedoch nicht sagen wollen, um deren Leistung nicht zu beeinflussen. Trotz dieser Schock-Nachricht denkt van Gaal aber gar nicht daran, seinen Trainerjob aufzugeben: "Ich habe sehr viel Disziplin und Willenskraft. Ich kann den Job weiterhin machen, weil ich es gern tue. Ich arbeite gern mit der Mannschaft. Für mich ist das in meinem Alter ein Geschenk, so sehe ich das."

Mit einem Champions-League-Titel und zahlreichen nationalen Meisterschaften zählt van Gaal zu den aktuell erfolgreichsten Trainern, die der Fußball zu bieten hat. Auch in Deutschland hat van Gaal als Trainer des FC Bayern einiges gewonnen. Sein Ex-Klub hat sich bereits zur traurigen Nachricht geäußert und ihm auf Twitter "viel Kraft im Kampf gegen den Krebs" gewünscht. "Er ist eine starke Persönlichkeit. Alles Gute und eine schnelle Genesung!"

Louis van Gaal im Porträt: Trainerstationen

Seine Karriere als Trainer begann jedoch nicht in Deutschland, sondern in seiner Heimat bei Ajax Amsterdam. Von 1991 bis 1997 war er dort an der Seitenlinie tätig und feierte direkt den größten Erfolg seiner Karriere, als er 1994/95 Champions-League-Sieger wurde. Zudem gewann er in dieser Zeit dreimal die niederländische Meisterschaft.

Auch vier Bayern-Stars waren fällig: Die "Opfer" des "Tulpengenerals" © getty 1/32 Am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) muss Deutschland in den Niederlanden ran - und trifft damit auch auf Bondscoach Louis van Gaal. Der "Tulpengeneral" ist nicht immer nett. Wir blicken auf Spieler, die zu seinen "Opfern" wurden. © getty 2/32 Rivaldo (FC Barcelona): Drei Jahre spielte Rivaldo unter van Gaal bei Barca, doch im dritten Jahr entbrannte ein Streit zwischen dem 1999 zum Weltfußballer gekürten Brasilianer und van Gaal. © getty 3/32 Während Rivaldo lieber als Spielmacher agieren wollte, sah van Gaal ihn auf dem linken Flügel. Als van Gaal 2002 zu Barca zurückkehrte, ergriff Rivaldo quasi über Nacht die Flucht. © getty 4/32 "Ich hatte eigentlich vor, beim FC Barcelona zu bleiben, aber mit van Gaal war das nicht möglich. Ich denke, ich habe Barca erhobenen Hauptes und nicht durch die Hintertür verlassen", sagte Rivaldo 2019 bei SPOX und GOAL. © imago images 5/32 Giovanni (FC Barcelona): Zwischen 1996 und 1999 spielte der Brasilianer für Barca, doch unter van Gaal hatte er einen schweren Stand. Rückblickend ließ er mit einem krassen Vergleich aufhorchen. © getty 6/32 "Van Gaal ist für die brasilianischen Spieler wie Hitler. Er ist arrogant, hochmütig und hat definitiv ein Problem", sagte Giovanni gut zehn Jahre später. Sein Verhältnis zu ihm sei "katastrophal" gewesen. © getty 7/32 "Er wollte keine Brasilianer um sich herum haben und hat mich ebenso links liegen lassen wie meine Landsleute Rivaldo und Sonny Anderson. Sein Argument war immer, dass wir schlecht trainieren", meinte Giovanni. © getty 8/32 Hristo Stoichkov (FC Barcelona): Von 1996 bis 1998 spielte der Bulgare für Barca. Als Hauptverantwortlichen für seinen Abgang nannte er später van Gaal. © getty 9/32 Jahre später bezeichnete Stoichkov van Gaal in einem L’Equipe-Interview als "Abschaum": "Ich habe null Respekt vor ihm." Während van Gaals Zeit bei ManUnited legte Stoichkov nach: "Er hat Barca zerstört und zerstört jetzt Manchester United." © getty 10/32 Robert Enke (FC Barcelona): Der Torhüter wechselte 2002 von Benfica Lissabon zum FC Barcelona. Doch wie sehr Enke unter van Gaal zu leiden hatte, beschrieb später Ronald Reng in Enkes Biografie. © getty 11/32 "Robert Enke war neu in Barcelona und hatte sich bereits daran gewöhnt, dass der Trainer einen schonungslosen Umgangston für Ehrlichkeit hielt", schreibt Reng in dem Buch. Van Gaal setzte Enke auf die Bank und gab Victor Valdes den Vorzug. © getty 12/32 Van Gaal habe zudem ein Jahr lang nicht mit Enke gesprochen, wie es in der Biografie weiter heißt. Nach Leihen zu Fenerbahce und Teneriffa wechselte Enke 2004 nach Hannover. Während seiner Karriere litt er an Depressionen, 2009 nahm Enke sich das Leben. © getty 13/32 Luca Toni (FC Bayern): 2007 kam Toni zum FC Bayern und wurde gleich in seinem ersten Jahr Torschützenkönig. Doch als van Gaal 2009 nach München kam, ändert sich auch Tonis Standing. © getty 14/32 Im Winter 2010 ergriff er die Flucht und ging zur Roma. "An Freundschaftlichem existierte zwischen uns null Komma nichts", sagte Toni später dem kicker: "Schade, denn ohne van Gaal wäre ich sicher noch einige Jahre bei den Bayern geblieben." © getty 15/32 "Aber es machte keinen Sinn, nie zu spielen, dazu unter einem Trainer, der mich aufs Höchste verachtete", ergänzte Toni. Anderen erging es ähnlich. Es sei auffällig gewesen, "wie unwürdig van Gaal mit einigen auf menschlicher Ebene umging". © getty 16/32 Wie Miroslav Klose in einem Stern-Interview später berichtete, zog van Gaal Toni einmal bei einem gemeinsamen Teamfrühstück die Ohren lang und ermahnte ihn vor der versammelten Mannschaft. © getty 17/32 Miroslav Klose (FC Bayern): Auch der Nationalspieler selbst hatte unter van Gaal zu kämpfen, war häufig nur Ersatz. "Es ist ein komisches Gefühl. Du kannst nichts zum Erfolg beitragen", sagte Klose im Stern. © getty 18/32 "Aber ich wusste: Es kommen wieder Länderspiele. Das war mein Ventil. Da konnte ich den Druck rauslassen, der sich in mir auf der Ersatzbank bei den Bayern aufgebaut hatte", ergänzte Klose. © getty 19/32 Lucio (FC Bayern): Der Brasilianer verließ die Bayern 2009, nachdem er sich mit van Gaal überworfen hatte. "Es ist normal, dass jeder Trainer seine eigenen Vorstellungen hat. Aber dieser Abschied war respektlos", sagte er anschließend dem kicker. © getty 20/32 In seinen Augen hätte er “ein bisschen mehr Respekt verdient gehabt”. "Ich hätte mir gewünscht, dass der Trainer erst mal mit mir spricht, bevor er sich festlegt", ergänzte Lucio. © getty 21/32 Martin Demichelis (FC Bayern): Demichelis war schon sechs Jahre bei den Bayern, als van Gaal 2009 den Rekordmeister übernahm. Doch unter dem Niederländer spielte der Abwehrstar keine tragende Rolle. © getty 22/32 "Ich war als Spieler manchmal zu offen mit meinen Emotionen. Zwischen van Gaal und mir stimmte die Chemie einfach nicht, ich fühlte mich auch ungerecht von ihm behandelt", sagte Demichelis in einem kicker-Interview. © getty 23/32 Nachdem ihm van Gaal mehrfach einen Wechsel nahegelegt hatte, verließ der Argentinier schließlich im Januar 2011 die Bayern und wechselte zum FC Malaga - drei Monate später feuerten die Bayern van Gaal. © getty 24/32 Angel Di Maria (Manchester United): Im Sommer 2014 verpflichtete United den Argentinier für 75 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid, doch schon ein Jahr später zog er weiter zu Paris Saint-Germain. © getty 25/32 Für sein Scheitern machte er später van Gaal verantwortlich. "Ihm gefiel nicht, wie ich mit ihm sprach, und von da an begann das ganze Problem", sagte er in der argentinischen Fernsehserie ESPN Redes. © getty 26/32 Van Gaal konterte später: "Di Maria sagt, ich war das Problem. Ich habe ihn in jeder offensiven Position spielen lassen." Aber: "Er konnte mit dem dauerhaften Druck gegen den Ball in der Premier League nicht umgehen. Das war sein Problem." © getty 27/32 Robin van Persie (Manchester United): Van Gaals erstes Jahr bei United war zugleich van Persies letztes. Vor der Saison zeigte van Gaal dem Stürmer dessen Perspektive auf. © getty 28/32 "Ich hatte also dieses Gespräch mit van Gaal und er sagte mir: 'Okay Robin, ich bin der Trainer, du bist der Spieler, du musst gehen. Deine Zeit ist abgelaufen'", sagte van Persie im High Performance Podcast von Jake Humphrey. © getty 29/32 Van Persie habe den Coach auf seinen laufenden Vertrag hingewiesen, doch das habe van Gaal nicht interessiert. In der Saisonvorbereitung durfte er beim Elf-gegen-Elf nicht einmal mitspielen. © getty 30/32 Shinji Kagawa (Manchester United): Der Japaner spielte von 2012 bis 2014 für United, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Als van Gaal keine Verwendung mehr für ihn hat, holt der BVB Kagawa zurück. © getty 31/32 Danny Welbeck (Manchester United): Seit der Jugend trug Welbeck das United-Trikot. "Ich habe allen Spielern die Chance gegeben, mich zu überzeugen", sagte van Gaal - Welbeck musste gehen und wechselte zum FC Arsenal. © getty 32/32 Nani (Manchester United): Der Portugiese hatte unter van Gaals Vorgänger David Moyes einen neuen Vertrag unterzeichnet, doch van Gaal sortierte ihn aus. Nani wurde an Sporting verliehen.

1997 zog es ihn dann zum FC Barcelona, mit dem er ebenfalls zweimal Meister wurde. Auf die Zeit in Spanien folgte 2000, direkt nach der Europameisterschaft, seine erste Zeit als Coach der niederländischen Nationalmannschaft. Mit dieser verpasste er die Qualifikation für die WM-Endrunde 2002, so dass er danach wieder zum FC Barcelona zurückkehrte, aber auch nicht lange blieb. Nach mehreren Saisons beim AZ Alkmaar, die seinen vierten Eredivisie-Titel mit sich brachte, nahm er im Juli 2009 einen Job beim FC Bayern München an, um Jupp Heynckes abzulösen.

Louis van Gaal im Porträt, Trainerstationen: Double mit dem FC Bayern

Bei den Münchnern blieb er fast zwei Saisons - und zeigte sowohl überragende als auch enttäuschende Leistungen. Bereits in der ersten Spielzeit schrammte er knapp am Triple vorbei: Nach dem Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals musste er sich im Champions-League-Finale 2010 Inter Mailand um Trainer Jose Mourinho mit 0:2 geschlagen geben.

Seine zweite Saison in München war jedoch alles andere als überragend. Im DFB-Pokal schied man im Halbfinale gegen den FC Schalke 04 aus, in der Königsklasse war wieder gegen Inter Schluss - diesmal im Achtelfinale -, zudem war wenige Spieltage vor Saisonende auch die Qualifikation für die nächste Champions-League-Saison in Gefahr. Nach dem 29. Spieltag wurde van Gaal schließlich vorzeitig beurlaubt. Am Ende sicherte sich Borussia Dortmund den Meistertitel, der FC Bayern beendete die Saison auf Platz drei.

Seine zweite Zeit als Holland-Trainer stand bevor. Mit der niederländischen Nationalmannschaft wurde er bei der WM 2014 in Brasilien Vierter. Im selben Sommer übernahm er dann den Job an der Seitenlinie bei Manchester United, wo er immerhin englischer Pokalsieger wurde. Erst seit August 2021 ist er wieder Bondscoach.

Louis van Gaals Trainerkarriere im Überblick

Verein/Nationalmannschaft Zeitspanne Titel Niederlande 2021 - ? Manchester United 2014 - 2016 1x Englischer Pokalsieger (15/16) Niederlande 2012 - 2014 FC Bayern München 2009 - 2011 1 x Deutscher Meister (09/10), 1 x Deutscher Pokalsieger (09/10), Deutscher Superpokalsieger (10/11) AZ Alkmaar 2005 - 2009 1 x Niederländischer Meister (08/09) FC Barcelona 2002 - 2003 2 x Spanischer Meister (97/98 und 98/99), 1 x Spanischer Pokalsieger (97/98) Niederlande U20 2001 - 2001 Niederlande 2000 - 2001 FC Barcelona 1997 - 2000 1 x UEFA-Supercup-Sieger (97/98) Ajax Amsterdam 1991 - 1997 4 x Niederländischer Meister (93/94, 94/95, 95/96), 1x Niederländischer Pokalsieger (92/93), 1x UEFA-Cup-Sieger (91/92), 1 x Weltpokalsieger (95/96), 1 x Champions-League-Sieger (94/95), 1 x UEFA-Supercup-Sieger (95/96)

© getty Mit den Bayern gewann Louis van Gaal 2009/10 das Double.

Louis van Gaal im Porträt: Spielerkarriere

Weit weniger bekannt und nicht so erfolgreich wie seine Trainerkarriere ist seine Spielerkarriere. Diese begann 1971 und endete 1987. Die meiste Zeit verbrachte er in seiner Heimat. Der einzige ausländische Verein, für den er spielte, war Royal Antwerpen aus Belgien. Ajax Amsterdam, Telstar, Sparta Rotterdam und AZ Alkmaar hießen seine anderen Stationen. Für die Nationalmannschaft spielte er nicht.

Louis van Gaal im Porträt: Familie

Louis van Gaal ist mit seiner Frau Truus van Gaal verheiratet. Das Paar hat zusammen zwei Töchter, Brenda und Renate van Gaal.