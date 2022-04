Die Fußball-Saison 2021/22 neigt sich in Europa langsam dem Ende entgegen. Am Wochenende könnte in einigen europäischen Top-Ligen der Meister bereits feststehen. Welche Teams die Meisterschaft klarmachen können, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Was im Sommer begann, endet größtenteils in spätestens vier Wochen. Damit ist die kräftezehrende Fußball-Saison 2021/22 in Europa gemeint. Der Großteil der Spieltage in den europäischen Top-Ligen wurde bereits absolviert. Es geht in den Endspurt und einige Mannschaften können sich vorzeitig bereits den Titel holen.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, welche Teams an diesem Wochenende in den europäischen Top-Ligen Meister werden können.

Europas Top-Ligen: Diese Teams können am Wochenende Meister werden

FC Bayern München/Deutschland:

In der deutschen Bundesliga dominiert bereits seit Jahren ein Verein: der FC Bayern München. Seit einer ganzen Dekade, um genau zu sein. Um den zehnten Meistertitel in Folge perfekt zu machen, brauchen die Münchner ausgerechnet gegen den Rivalen Borussia Dortmund am Samstag einen Sieg. Vier Runden vor Schluss liegt der Rekordmeister neun Punkte vor den Schwarz-Gelben. Bei einem Unentschieden wäre die Meisterschale zwar noch nicht offiziell vergeben, wegen der quasi uneinholbaren Tordifferenz wäre der FCB trotzdem so gut wie fix Meister.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 30 89:29 60 72 2. Borussia Dortmund 30 76:43 33 63 3. RB Leipzig 30 65:31 34 54

Langeweile-Ranking: Bayerns historischer Coup war nur der Anfang © imago images 1/39 Vor gut vor acht Jahren, am 25. März 2014, hat der FC Bayern mit einem 3:1-Sieg bei Hertha BSC sieben Spieltage vor Schluss die früheste deutsche Meisterschaft aller Zeiten eingetütet. Das Langeweile-Ranking. © getty 2/39 Es war die zweite von neun Bayern-Meisterschaften in Folge. In der aktuellen Spielzeit dürfte der zehnte Streich erfolgen. Zeit, die Langeweile in der Bundesliga im internationalen Vergleich zu dokumentieren. © getty 3/39 Wir haben uns angeschaut, wie viele verschiedene Meister es in den vergangenen neun Jahren in den anderen europäischen Ligen gab. Um die wichtigsten Fußball-Ligen aufzulisten, haben wir uns an der UEFA-Fünfjahreswertung orientiert. © getty 4/39 Als kleine Spielerei fließen außerdem die großen deutschen Ligen außerhalb des Fußballs mit ein (Basketball, Handball, Eishockey, Volleyball) - und die vier US-Sport-Ligen NBA, NFL, NHL und MLB. Hier kommt das Ranking. © getty 5/39 Platz 33 - Bulgarien (Parva Liga): 1 Meister (9 Mal Ludogorez Rasgrad). Rasgrad ist sogar bereits zum zehnten Mal in Serie Meister. Die bulgarische Liga toppt in Sachen Langeweile damit sogar noch die Bundesliga. Respekt! © getty 6/39 Platz 33 - Deutschland (Bundesliga): 1 Meister (9 Mal FC Bayern) © getty 7/39 Platz 26 - VBL (Volleyball): 2 Meister (8 Mal Berlin Recycling Volleys, 1 Mal VfB Friedrichshafen) © getty 8/39 Platz 26 - Italien (Serie A): 2 Meister (8 Mal Juventus Turin, 1 Mal Inter Mailand) © getty 9/39 Platz 26 - Schottland (Scottish Premiership): 2 Meister (8 Mal Celtic Glasgow, 1 Mal Glasgow Rangers) © getty 10/39 Platz 26 - Österreich (Admiral Bundesliga): 2 Meister (8 Mal Red Bull Salzburg, 1 Mal Austria Wien) © getty 11/39 Platz 26 - Schweiz (Credit Suisse Super League): 2 Meister (5 Mal FC Basel, 4 Mal Young Boys Bern) © getty 12/39 Platz 26 - Ukraine (VBet Liha): 2 Meister (6 Mal Schachtar Donezk, 3 Mal Dynamo Kiew) © getty 13/39 Platz 26 - Serbien (Linglong Tire Super Liga): 2 Meister (6 Mal Roter Stern Belgrad, 3 Mal Partizan Belgrad) © getty 14/39 Platz 26 - Kroatien (1. HNL): 2 Meister (8 Mal Dinamo Zagreb, 1 Mal NK Rijeka) © imago images 15/39 Platz 15 - BBL (Basketball): 3 Meister (4 Mal Brose Bamberg, 3 Mal Bayern München, 2 Mal Alba Berlin) © imago images 16/39 Platz 15 - HBL (Handball): 3 Meister (5 Mal THW Kiel, 2 Mal SG Flensburg-Handewitt, 2 Mal Rhein-Neckar Löwen) © getty 17/39 Platz 15 - Spanien (La Liga): 3 Meister (5 Mal FC Barcelona, 2 Mal Real Madrid, 2 Mal Atletico Madrid) © getty 18/39 Platz 15 - Frankreich (Ligue 1): 3 Meister (7 Mal Paris Saint-Germain, 1 Mal OSC Lille, 1 Mal AS Monaco) © getty 19/39 Platz 15 - Griechenland (Super League 1): 3 Meister (7 Mal Olympiakos Piräus, 1 Mal AEK Athen, 1 Mal PAOK Thessaloniki) © getty 20/39 Platz 15 - Portugal (Liga Portugal Bwin): 3 Meister (5 Mal Benfica Lissabon, 3 Mal FC Porto, 1 Mal Sporting Lissabon) © getty 21/39 Platz 15 - Niederlande (Eredivisie): 3 Meister (5 Mal Ajax Amsterdam, 3 Mal PSV Eindhoven, 1 Mal Feyenoord Rotterdam) © getty 22/39 Platz 15 - Tschechien (Fortuna Liga): 3 Meister (4 Mal Slavia Prag, 4 Mal Viktoria Pilsen, 1 Mal Sparta Prag) © getty 23/39 Platz 15 - Israel (Ligat Ha'al): 3 Meister (5 Mal Maccabi Tel Aviv, 3 Mal Hapoel Be'er Sheva, 1 Mal Maccabi Haifa) © getty 24/39 Platz 15 - Polen (Ekstraklasa): 3 Meister (7 Mal Legia Warschau, 1 Mal Lech Posen, 1 Mal Piast Gliwice) © getty 25/39 Platz 15 - Zypern (First Division): 3 Meister (7 Mal APOEL Nikosia, 1 Mal Omonia Nikosia, 1 Mal AEL Limassol) © imago images 26/39 Platz 7 - DEL (Eishockey): 4 Meister (3 Mal Eisbären Berlin, 3 Mal EHC Red Bull München, 2 Mal Adler Mannheim, 1 Mal ERC Ingolstadt) © getty 27/39 Platz 7 - Dänemark (3F Superliga): 4 Meister (4 Mal FC Kopenhagen, 3 Mal FC Midtjylland, 1 Mal Bröndby IF, 1 Mal Aalborg BK) © getty 28/39 Platz 7 - Rumänien (Liga I): 4 Meister (4 Mal CFR Cluj, 3 Mal Steaua Bukarest, 1 Mal FC Vitorul Constanta, 1 Mal Astra Giurgiu) © getty 29/39 Platz 7 - Schweden (Allsvenskan): 4 Meister (6 Mal Malmö FF, 1 Mal Djurgardens IF, 1 Mal AIK Stockholm, 1 Mal IFK Norrköping) © getty 30/39 Platz 7 - Norwegen (Eliteserien): 4 Meister (5 Mal Rosenborg Trondheim, 2 Mal Molde FK, 1 Mal Stromsgodset IF, 1 Mal FC Bodo/Glimz) © getty 31/39 Platz 7 - Belgien (Jupiler Pro League): 4 Meister (4 Mal FC Brügge, 3 Mal RSC Anderlecht, 1 Mal KRC Genk, 1 Mal KAA Gent) © getty 32/39 Platz 7 - Türkei (Süper Lig): 4 Meister (4 Mal Galatasaray, 3 Mal Besiktas, 1 Mal Fenerbahce, 1 Mal Basaksehir) © getty 33/39 Platz 7 - Russland (Premier Liga): 4 Meister (4 Mal Zenit St. Petersburg, 3 Mal ZSKA Moskau, 1 Mal Lokomotive Moskau, 1 Mal Spartak Moskau) © getty 34/39 Platz 5 - Ungarn (OTP Bank Liga): 5 Meister (4 Mal Ferencvaros Budapest, 2 Mal Videoton FC, 1 Mal Györi ETO FC, 1 Mal Debreceni VSC, 1 Mal Budapest Honved) © getty 35/39 Platz 5 - England (Premier League): 5 Meister (4 Mal Manchester City, 2 Mal FC Chelsea, 1 Mal Manchester United, 1 Mal FC Liverpool, 1 Mal Leicester City) © getty 36/39 Platz 4 - NHL (Eishockey): 6 Meister (2 Mal Chicago Blackhawks, 2 Mal Pittsburgh Penguins, 2 Mal Tampa Bay Lightning, 1 Mal Los Angeles Kings, 1 Mal Washington Capitals, 1 Mal St. Louis Blues) © getty 37/39 Platz 2 - NFL (Football): 7 Meister (3 Mal New England Patriots, 1 Mal Baltimore Ravens, 1 Mal Seattle Seahawks, 1 Mal Denver Broncos, 1 Mal Philadelphia Eagles, 1 Mal Kansas City Chiefs, 1 Mal Tampa Bay Buccaneers) © getty 38/39 Platz 2 - NBA (Basketball): 7 Meister (3 Mal Golden State Warriors, 1 Mal Miami Heat, 1 Mal San Antonio Spurs, 1 Mal Cleveland Cavaliers, 1 Mal Toronto Raptors, 1 Mal Los Angeles Lakers, 1 Mal Milwaukee Bucks) © getty 39/39 Platz 1 - MLB (Baseball): 8 Meister (2 Mal Boston Red Sox, 1 Mal San Francisco Giants, 1 Mal Los Angeles Dodgers, 1 Mal Washington Nationals, 1 Mal Houston Astros, 1 Mal Chicago Cubs, 1 Mal Kansas City Royals, 1 Mal Atlanta Braves)

Paris Saint-Germain/Frankreich:

Ähnlich wie der FC Bayern dominiert auch Paris Saint-Germain die französische Ligue 1. Nachdem in der vergangenen Saison der OSC Lille diese Dominanz unterbrechen konnte, kehrt der alte König in diesem Jahr aller Voraussicht nach wieder an seinen Thron zurück. Nur noch ein Punkt fehlt den Parisern, um den achten Meistertitel innerhalb von zehn Jahren zu gewinnen. Am Samstag geht es für Lionel Messi und Co. gegen Lens. Meister Lille ist weit abgeschlagen auf Rang neun.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. PSG 33 75:30 45 77 2. Olympique Marseille 33 55:33 22 62 3. Rennes 33 70:36 34 56

Red Bull Salzburg/Österreich:

Auch in Österreich ist seit vielen Jahren ein Team den anderen weit überlegen: Red Bull Salzburg. Der bislang letzte österreichische Meister, der nicht Red Bull Salzburg hieß, war der FK Austria Wien in der Saison 2012/13. Die Karten, dass dies auch 2021/22 passiert, stehen äußerst schlecht. Die Salzburger rasen mit Höchstgeschwindigkeit auf den neunten Titel in Folge zu. Dafür müssen sie ihr Spiel am Wochenende gegen die Austria gewinnen, Verfolger Sturm Graz dürfte dabei gegen Rapid Wien nicht gewinnen. Zeit, um die Meisterschaft fix zu machen, bleibt den Salzburgern jedoch genügend, auch wenn es am Wochenende noch nicht klappen sollte.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1 RB Salzburg 22 50:13 37 55 2 Sturm Graz 22 46:32 14 37 3 Wolfsberger AC 22 34:32 2 37

Trabzonspor/Türkei:

In der türkischen Süper Lig steht mit Trabzonspor ein neues - nicht aus Istanbul stammendes - Gesicht an der Spitze, das seit 1983/84 endlich wieder Meister werden kann. Fünf Spiele gibt es noch zu spielen, elf Punkte trennen Trabzonspor und den Tabellenzweiten Fenerbahce. Gegen Adana Demirspor braucht Trabzonspor am Samstag ein Sieg, während Fener nicht gewinnen darf.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1 Trabzonspor 33 60:28 32 73 2 Fenerbahçe 33 58:35 23 62 3 Konyaspor 33 56:36 20 61

© getty Paris Saint-Germain kann am Samstag Meister werden.

FC Porto/Portugal:

Um den amtierenden Meister Sporting Lissabon am Wochenende zu entthronen, muss der FC Porto gegen Sporting Braga gewinnen und zusätzlich auf Schützenhilfe von Boavista, das gegen Sporting spielt, hoffen.