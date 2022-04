Heute geht die Viertelfinalrunde in der UEFA Conference League los, vier Hinspiele stehen an. Infos zur Übertragung und dazu, wie Ihr die Partien live im TV und Livestream sehen könnt, gibt es hier bei SPOX.

Nach der Champions League starten am heutigen Donnerstag, den 7. April, auch die Europa League und die Conference League ihre Viertelfinalrunden. In der Conference League finden alle vier Hinspiele statt. Während Feyenoord um 18.45 Uhr auf Slavia Prag trifft, gehen die restlichen drei Partien - FK Bodö/Glimt vs. AS Rom, Olympique Marseille vs. PAOK Saloniki und Leicester City vs. PSV Eindhoven - um 21 Uhr los.

Die Rückspiele sollen in einer Woche, am 14. April, über die Bühne gehen.

Conference League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Donnerstag, 7. April 2022 18.45 Uhr Feyenoord Slavia Prag Donnerstag, 7. April 2022 21.00 Uhr FK Bodö/Glimt AS Rom Donnerstag, 7. April 2022 21.00 Uhr Olympique Marseille PAOK Saloniki Donnerstag, 7. April 2022 21.00 Uhr Leicester City PSV Eindhoven

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Alle vier Spiele gibt es heute auf einem Sender zu sehen: RTL+. Der Streamingdienst der RTL Mediengruppe, der früher unter dem Namen TVNow bekannt war, besitzt die Übertragungsrechte und überträgt somit jedes einzelne Viertelfinal-Hinspiel der Conference League live. Das gilt übrigens auch für die Europa League heute.

Gemeinsam mit den Spielen aus der Europa League könnt Ihr die Conference-League-Spiele zudem auch in Form einer Konferenz bei RTL+ verfolgen.

Dafür werden Euch zwei verschiedene Abo-Pakete angeboten. Zum einen RTL+ Premium, das pro Monat 4,99 Euro kostet, zum anderen RTL+ Premium Duo, für das 7,99 Euro monatlich anfallen. Egal, für welches Ihr Euch entscheidet - in beiden Fällen dürft Ihr das Angebot erst einmal einen Monat lang kostenlos testen.

RTL+ Premium Duo bietet im Vergleich zur Premium-Variante noch mehr Streamingkomfort mit Downloadfunktion, keinerlei Werbung und Formaten in Originalversion.

© getty Nach dem Gewinn der Champions League und Europa League will Jose Mourinho mit der Roma nun die Conference League gewinnen.

Österreichische Fans können die Conference League heute bei Sky Sport Austria live verfolgen. Dort sind alle Einzelspiele vorzufinden. Auch der Pay-TV-Sender hat eine Konferenz im Angebot. Auf Sky Sport Austria 1 (HD) trägt sie den Namen "UEFA Superdonnerstag". Zugang zum Livestream von Sky erhaltet Ihr mit Hilfe des SkyGo-Abonnements oder SkyTickets.

Conference League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick