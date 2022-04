Alkohol, Partys mit Ronaldinho, verpasstes Training: Wie ein einstiger City-Rekordtransfer doch noch die Kurve bekam

Bei Manchester City schrieb Jo einst Geschichte, seine Karriere stand vor dem Aus. Doch dann änderte der Brasilianer sein Leben.

Die Zeitenwende bei Manchester City, die die Historie des Klubs in eine Zeit vor dem Einstieg der arabischen Investoren und in eine Zeit danach teilte, bekam Jo hautnah mit.

Ende Juli 2008 legten die Citizens unter ihrem damaligen thailändischen Besitzer Thaksin Shinawatra 24 Millionen Euro für den Brasilianer auf den Tisch und machten Jo zum damaligen Zeitpunkt zum Rekordtransfer des Klubs. Wenige Wochen später verkaufte Shinawatra seine Klubanteile an ein Investmentunternehmen aus Abu Dhabi und aus ManCity wurde der "Scheichklub".

Sportlich hatte Jo zuvor bei ZSKA Moskau überzeugt, in Manchester gelang ihm das nicht. Nach einem halben Jahr wurde er bereits zum FC Everton verliehen, es folgte eine weitere Leihe zu Galatasaray. Die Saison 2010/11 war seine einzige komplette bei ManCity, insgesamt kam er auf 42 Spiele und sechs Tore.

Seinen Titel als Rekordeinkauf des Klubs hatte er ohnehin nur wenige Wochen inne, ehe sein Landsmann Robinho noch im Sommer 2008 für noch deutlich mehr Geld, nämlich 42 Millionen Euro, von Real Madrid nach England kam.

© getty

Jo und Ronaldinho: Genial auf dem Platz, hemmungslos daneben

Während City sich zum europäischen Topklub entwickelte, führte der Weg von Jo zurück in seine brasilianische Heimat. 2012 wechselte er nach Belo Horizonte zu Atletico Mineiro, wo er auf Weltstar Ronaldinho traf. Der frühere Weltfußballer zauberte zwar noch regelmäßig auf dem Platz, längst aber hatte er sein Augenmerk auch auf das Partyleben abseits davon gerichtet. Auch Jo wurde in den Sog der Verführungen aus Alkohol und Partys gezogen, zumal er schon zu Zeiten in Russland kein Kind von Traurigkeit war.

"Als ich nach Russland ging, begann ich, die Kontrolle zu verlieren", erinnerte sich Jo später in einem Interview mit Globo Esporte zurück: "Ich habe angefangen zu trinken. Statt einmal die Woche auszugehen, ging ich drei-, viermal aus. Als ich verheiratet war, kam ich etwas runter. Aber dann kam der Ruhm, das Geld, und man hat das Gefühl, Dinge im Geheimen machen zu müssen. Wenn ich zu Hause war, wollte ich raus. Ich habe mit meiner Frau gestritten. Und irgendwann fand ich mich alleine draußen, mit schlimmen Gedanken. Das lastete eine lange Zeit auf mir."

In Belo Horizonte waren die Verführungen dann besonders stark. Nicht nur wegen Ronaldinho, sondern auch wegen der Stadt als solche, die als eine Partyhochburg in Brasilien gilt. Ein Sprichwort dort sagt: "Es gibt kein Meer, also lass uns zur Bar gehen." Und Bars gibt es viele in Belo Horizonte.

Sportlich war von den Ausschweifungen nicht viel zu sehen. In einem halben Jahr halfen Ronaldinho und Jo dabei, Mineiro zur Vizemeisterschaft 2012 zu schießen. In der darauffolgenden Saison gab es schließlich den Triumph in der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur europäischen Champions League. Jo rückte plötzlich sogar in den Fokus der Selecao, nahm am Confed-Cup 2013 und an der Heim-WM 2014 teil.

Deutsche bei ManCity: Torhüter-Legende, 90er-Boom und Peps Mitbringsel © getty 1/35 16 deutsche Spieler trugen bereits das Trikot von Manchester City. Einer davon ist Geburtstagskind Michael Frontzeck, der am 26. März 58 Jahre alt wird. Wer waren die anderen 15 deutschen Legionäre bei City? © imago images / Colorsport 2/35 BERT TRAUTMANN (1949 - 1964): Als Kriegsgefangener kam Trautmann, dessen Leben von Regisseur Marcus Rosenmüller verfilmt wurde, 1945 nach England. Trautmann fühlte sich wohl und gut behandelt in England – und blieb. © getty 3/35 Er machte sich zunächst beim Amateurklub St. Helens Town FC einen Namen, ehe Manchester City Trautmann abwarb. Dort avancierte Trautmann vom verhassten Deutschen zur Klub-Legende. 2013 verstarb er – hier geht’s zu seiner Geschichte. © imago images 4/35 STEFFEN KARL (Januar 1994 – Juni 1994): Der defensive Mittelfeldspieler kam aus Dortmund auf die Insel. Nach Anlaufschwierigkeiten beim BVB avancierte er unter Ottmar Hitzfeld zum Stammspieler, rückte aber schnell zurück ins zweite Glied. © imago images 5/35 Zum Jahresende 1993 war Karl in Dortmund außen vor, es folgte eine Leihe zu ManCity. Nach Dortmund kehrte er danach nicht mehr zurück. Über den FC Sion landete Karl bei der Hertha, wo er sich als Stammspieler etablierte. © getty 6/35 UWE RÖSLER (1994 - 1998): Der ehemalige Nationalspieler der DDR schoss in vier Jahren bei City insgesamt 54 Tore. 1994/95 wurde er im Klub zum Spieler der Saison gewählt. © getty 7/35 Später spielte Rösler in England außerdem für den FC Southampton und West Bromwich. Bei ManCity sammelte er aber die meisten Einsätze auf Vereinsebene. Heute Trainer von Beruf, zuletzt bei Fortuna Düsseldorf. © imago images / Mary Evans 8/35 MICHAEL FRONTZECK (1996 - 1997): Der heutige und mittlerweile bereits langjährige Trainer war als Spieler auf der Linksverteidigerposition zu Hause. Die meisten Spiele absolvierte er für Borussia Mönchengladbach, von wo er 1996 auch zu City wechselte. © imago images / Bernd Müller 9/35 Mit den Skyblues stieg Frontzeck in die zweite Liga ab (es waren eben noch andere Zeiten). In der Wintertransferperiode 1996/97 wechselte er zum SC Freiburg. In die Bundesliga, stieg aber erneut ab. Immerhin gelang der direkte Wiederaufstieg. © getty 10/35 Frontzeck beendete seine Karriere im Jahr 2000 bei Borussia Mönchengladbach und machte seinen Trainerschein. Hatte einige Trainerjobs in der ersten und zweiten Bundesliga, blieb aber nirgendwo besonders lange. Aktuell Co-Trainer bei Wolfsburg. © imago images / Colorsport 11/35 EIKE IMMEL (1995 - 1997): Mit fast 35 Jahren verließ er den VfB Stuttgart in Richtung Manchester, weil VfB-Coach Rolf Fringer auf den Youngster Marc Ziegler im Tor setzte. © imago images / Horstmüller 12/35 Immel war bei City gesetzt, konnte den Abstieg 1996 aber nicht verhindern. Gemeinsam mit Rösler und Frontzeck ging er in die zweite englische Liga. 1997 beendete er im Alter von 36 Jahren seine Karriere. Heute ist er Torwarttrainer in der Regionalliga. © imago images / mary evans 13/35 MAURIZIO GAUDINO (Januar 1995 – Juni 1995): Der Vater des ehemaligen FCB-Talents Gianluca Gaudino wurde in der Saison 1994/95 von Trainer Jupp Heynckes in Frankfurt suspendiert, weil er ein Sondertraining und das darauffolgende Spiel schwänzte. © imago images / Colorsport 14/35 Bei der SGE unten durch, wurde Gaudino verliehen. Zunächst an ManCity, dann an Club America. Der zentrale Mittelfeldspieler half den Skyblues beim Nichtabstieg 1995. In 21 Einsätzen erzielte er vier Tore. © imago images / Becker&Bredel 15/35 DINO TOPPMÖLLER (Januar 2001 – Juni 2001): Der Sohn von Klaus Toppmöller flog auf eigene Faust nach England, um unter anderem bei Manchester City ein Probetraining zu absolvieren. Den ihm angebotenen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschrieb er sofort. © imago images / Belga 16/35 Toppmöller trainierte mit den Profis, spielte aber nur für die Reserve. In der Premier League kam er nie zum Einsatz. Heimweh trieb ihn zurück nach Deutschland, genauer: Bochum. Heute ist Toppmöller Co-Trainer von Julian Nagelsmann. © imago images / colorsport 17/35 MICHAEL TARNAT (2003 - 2004): Nach sechs Jahren beim FC Bayern, in denen der Linksverteidiger unter anderem vier Meisterschaften und die Champions League gewann, wagte Tarnat mit fast 34 Jahren nochmal den Sprung in die Premier League. © imago images / Colorsport 18/35 41 Pflichtspiele absolvierte er für die Skyblues. Unter Trainer Kevin Keegan beendete man die Saison gerade mal auf Rang 16. Tarnat wechselte 2004 zu Hannover 96, wo er seine Karriere beendete und heute die Nachwuchsabteilung leitet. © imago images / revierfoto 19/35 DIETMAR HAMANN (2006 - 2009): Schon 1998 wechselte Hamann in die Premier League, zunächst zu Newcastle United. Seine erfolgreichste Zeit auf der Insel hatte Hamann anschließend bei Liverpool. 2006 heuerte er bei ManCity an – mit 33 Jahren. © imago images / Mary Evans 20/35 In drei Jahren kam er immerhin noch 71-mal zum Einsatz. Ein Sehnenriss setzte ihn Anfang 2009 lange außer Gefecht. Mittlerweile ist der 57-fache deutsche Nationalspieler TV-Experte bei Sky. © imago images / Team 2 21/35 NILS ZANDER (2009 - 2010): Im Alter von 16 Jahren wechselte das Talent aus der Schalker Knappenschmiede zu Manchester City in die U18. Ein Jahr später kehrte er jedoch schon zurück. Als Spieler der Reserve trainierte er immer wieder bei den Profis mit. © imago images / osnapix 22/35 Der Sprung in die Bundesliga gelang dem Defensiv-Allrounder aber nie. Ein Probetraining beim MSV Duisburg blieb ohne Erfolg. 2014 wurde Zander bei S04 aussortiert. Fortan spielte er im Amateurbereich weiter. © imago images / Colorsport 23/35 JEROME BOATENG (2010 - 2011): 12,5 Millionen Euro zahlte ManCity dem HSV damals für Boateng. Der damals 21-Jährige kam unter Roberto Mancini zwar zum Einsatz, spielte aber auf der ungeliebten rechten Außenverteidigerposition. © imago images / Colorsport 24/35 Zudem verletzte sich Boateng beim DFB am Knie. Er verließ ManCity nach nur einer Saison und wechselte für etwa die gleiche Summe zum FC Bayern. Der Deal sollte sich für die Münchner und Boateng auszahlen – City darf sich ärgern. © getty 25/35 Nach zehn Jahren beim deutschen Rekordmeister wechselte Boateng 2021 ablösefrei zu Olympique Lyon in die Ligue 1. Dort konnte er sich bislang nicht richtig durchsetzen und wurde zuletzt sogar von Peter Bosz aus dem Kader gestrichen. © imago images 26/35 LORIS KARIUS (2009 - 2011): Karius, der später mit dem FC Liverpool gegen Manchester City antreten sollte, wechselte 2009 im Alter von 16 Jahren aus der VfB- in die City-Jugend. Mit 18 ließ er sich an den FSV Mainz 05 ausleihen. © imago images / Poolfoto 27/35 Dort feierte Karius seinen Durchbruch und wechselte 2016 nach starken Leistungen zu Liverpool. Nach mehreren unglücklichen Patzern bei den Reds außen vor. Nach Leihen zu Besiktas und Union wird sein Kapitel beim LFC nach dieser Saison enden. © Getty/Alan Crowhurst 28/35 LUCA BECK (2011 - 2012): Der dritte deutsche Spieler, der nur in der Jugendakademie der Skyblues aktiv war, aber nie für die Profis spielte. Beck, von dem es leider kein Bild in den Datenbanken hiesiger Fotoagenturen gibt, kam aus der Koblenz-Jugend. © imago images / Eibner 29/35 Der Keeper blieb jedoch nur ein Jahr in Manchester, ehe es zurück nach Koblenz ging. Später nur unterklassig unterwegs, unter anderem bei der EGC Wirges in der Rheinlandliga, wo BVB-Legende Jürgen Kohler einige Jahre Trainer war. © imago images / Sven Simon 30/35 LEROY SANE (2016 - 2020): Als Schalke-Shootingstar wirbelte er seit der Saison 2014/15 die Bundesliga auf. In der Saison 2015/16 war er in 33 Spielen an 14 Toren direkt beteiligt – als 19- bzw. 20-Jähriger. © imago images 31/35 Als Pep Guardiola 2016 zu Manchester City ging, brachte er das Bundesliga-Juwel mit nach Manchester. Der Spanier spielte eine ganz entscheidende Rolle bei Sanes Entscheidung pro City. Mittlerweile stürmt Sane bekanntermaßen für die Bayern. © getty 32/35 LUKAS NMECHA (2015 - 2021): Dreimal nur kam der gebürtige Hamburger für die Profis zum Einsatz (insgesamt 46 Minuten). Zwischendurch an Preston North End und Wolfsburg verliehen, später an Middlesbrough und Anderlecht. © imago images / Sven Simon 33/35 Im Sommer 2021 dann fest verpflichtet vom VfL Wolfsburg, nachdem er die deutsche U21 zum Europameistertitel geführt hatte. Unter Hansi Flick inzwischen auch zum A-Nationalspieler geworden. © getty 34/35 ILKAY GÜNDOGAN (seit 2016): Noch so ein Pep-Mitbringsel. Auch Gündogan wechselt gemeinsam mit Guardiola (und Sane) aus der Bundesliga zu Manchester City. 27 Millionen Euro ließen sich die Skyblues den deutschen Nationalspieler kosten. © getty 35/35 Mittlerweile steht Gündogan bei 222 Pflichtspielen und 41 Toren für City (Stand: 15.11.2021). Dreimal gewann er die Meisterschaft mit den Skyblues. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

Jo änderte sein Leben: "Zum Glück nie einen Autounfall gehabt"

Doch irgendwann brach die Trefferquote ein, die Exzesse abseits des Platzes forderten ihren Tribut Jo erkannte, dass er handeln muss. "Meinen Tiefpunkt hatte ich erreicht, als ich einige Trainingseinheiten verpasst hatte, nachdem ich die ganze Nacht unterwegs war. Immer wieder habe ich auch Flüge verpasst, weil ich betrunken war. All das sind Dinge, die ich bereue, denn ich bin Profifußballer", sagte er und schob nach: "Zum Glück habe ich nie mein Leben durch einen Autounfall riskiert."

Jo stellte sein Leben um, konvertierte zum Christentum und schwor dem Alkohol ab. Bereits 2014 trennten sich die Wege von Jo und seinem kongenialen, aber auch gefährlichen Partner Ronaldinho, als Letzterer nach Mexiko wechselte. Auch Jo verließ Brasilien vorerst 2015 und ging in die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach einer erfolglosen Episode in China und einem zweieinhalbjährigen Kapitel in Japan spielt der heute 35-Jährige inzwischen wieder in Brasilien. Allerdings nicht mehr in Belo Horizonte, sondern in Sao Paulo bei Corinthians - der Klub, bei dem Jo einst groß geworden war.

Während er sein Leben wieder in die richtigen Bahnen lenken konnte, sorgte Ronaldinho in den vergangenen Jahren fast nur für negative Schlagzeilen. Der Kontakt zwischen beiden löste sich. "Jeder hat sein eigenes Leben. Wenn Ronaldinho meint, dass sein Lebensstil für ihn der richtige ist, dann respektiere ich seine Entscheidung", sagte Jo. Allerdings: "Wenn ich ihn eines Tages treffen sollte und die Möglichkeit habe, ihm von meinen Erfahrungen zu berichten und davon, was ich heute erlebe, werde ich das tun."

Bleibt noch die Frage, wie er sein Scheitern in der Premier League rückblickend bewertet. Der Verkauf des Klubs habe sicherlich nicht geholfen, betonte er. "Aber dennoch war es ein Traum für mich, in der Premier League spielen zu dürfen", stellte er klar.