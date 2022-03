Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger wettert gegen Katar, FIFA und DFB

Der frühere DFB-Boss Theo Zwanziger soll jahrelang im Zentrum einer katarischen Geheimoperation gestanden haben. Seine kritische Haltung zum WM-Gastgeber sollte offenbar beeinflusst werden.

Theo Zwanziger wirkte schwer angefasst. Ihn wundere im Zusammenhang mit Katar zwar gar nichts mehr, dass er aber als einer der schärfsten Kritiker des umstrittenen WM-Gastgebers jahrelang offenbar im Zentrum einer Geheimoperation des Wüstenstaates stand, das mache ihn "tief betroffen". Und so holte der frühere DFB-Boss zu einem emotionalen Rundumschlag aus.

Er redete sich über 90 Minuten in Rage, wetterte gegen Katar, die FIFA, den DFB - und zog gar Verbindungen zur weiterhin nicht aufgeklärten Sommermärchen-Affäre. All das, weil das schwerreiche, aber wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik stehende Emirat keine Kosten und Mühen gescheut haben soll, um Zwanzigers kritische Haltung auf dem Weg zu einem rauschenden Fußballfest im kommenden Winter zu beeinflussen.

Wenn die Verbände noch "ein bisschen Ehre im Leib haben", müssten sie auf die Aufklärung dieses "perfiden" Vorgangs bestehen. Im Hinblick auf die FIFA und Präsident Gianni Infantino forderte er am Donnerstag in Koblenz: "Sie müssen Katar mit diesen Dingen konfrontieren." Doch seine Hoffnung ist gering. Was solle er schließlich "von einem erklärten Freund Katars erwarten"?

Das Emirat soll die Firma "Global Risk Advisors" (GRA) eines ehemaligen CIA-Agenten laut Medienberichten beauftragt haben, da Zwanziger als "Bedrohung für Katars WM-Ambitionen" ausgemacht worden sei. Im Sommer 2014 habe die Operation "Riverbed", für die ursprünglich 25 Millionen Dollar vorgesehen sein sollten, geendet.

Eine legendäre Liste: Das "Team 2006" des DFB 1/76 Kevin Kuranyi (l.) feiert am 2. März seinen 40. Geburtstag. Der langjährige Stuttgart- und Schalke-Profi war Mitglied des legendären "Team 2006", dem Perspektivteam des DFB für die WM 2006. Wer war noch dabei? © getty 2/76 Vorab: Das "Team 2006" absolvierte zwischen 2002 und 2005 zehn Freundschaftsspiele. 4 Siege, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen kamen dabei heraus. Unter anderem schlug das "Team 2006" Österreich mit 5:2. © getty 3/76 25 Spieler, die für das Perspektivteam aufliefen, kamen vor, während oder nach Bestehen des "Team 2006" auch für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz. Nun zu den Spielern. Wir haben tief im Archiv gekramt. Kennt Ihr die noch alle? © getty 4/76 Timo Achenbach (damals 1. FC Köln) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 5/76 Benjamin Auer (damals 1. FSV Mainz 05) - 3 Spiele fürs Team 2006 (4 Tore) © getty 6/76 Roland Benschneider (damals Arminia Bielefeld) - 3 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 7/76 Daniel Bierofka (damals Bayer 04 Leverkusen) - 5 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) - 3 Spiele für die A-Nationalmannschaft (1 Tor) © getty 8/76 Philipp Bönig (damals VfL Bochum) - 3 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 9/76 Pascal Borel (damals Werder Bremen) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 10/76 Tim Borowski (damals Werder Bremen) - 5 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) - 33 Spiele für die A-Nationalmannschaft (2 Tore) © getty 11/76 Thomas Broich (damals Borussia Mönchengladbach) - 2 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 12/76 Daniyel Cimen (damals Eintracht Frankfurt) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 13/76 Simon Cziommer (damals Twente Enschede) – 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 14/76 Christoph Dabrowski (damals Arminia Bielefeld, Hannover 96) - 4 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 15/76 Markus Daun (damals Werder Bremen) - 5 Spiele fürs Team 2006 (1 Tor) © getty 16/76 Mustafa Dogan (damals Fenerbahce) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) - 2 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 17/76 Marco Engelhardt (damals Karlsruher SC, 1. FC Kaiserslautern) - 6 Spiele fürs Team 2006 (2 Tore) - 3 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 18/76 Robert Enke (damals Hannover 96) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) – 8 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 19/76 Fabian Ernst (damals Werder Bremen) - 3 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) - 24 Spiele für die A-Nationalmannschaft (1 Tor) © getty 20/76 Frank Fahrenhorst (damals VfL Bochum) - 3 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) - 2 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 21/76 Maik Franz (damals VfL Wolfsburg) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 22/76 Arne Friedrich (damals Hertha BSC) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) - 82 Spiele für die A-Nationalmannschaft (1 Tor) © getty 23/76 Manuel Friedrich (damals 1. FSV Mainz 05) - 4 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) - 10 Spiele für die A-Nationalmannschaft (1 Tor) © getty 24/76 Clemens Fritz (damals Karlsruher SC) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) - 22 Spiele für die A-Nationalmannschaft (2 Tore) © getty 25/76 Nico Frommer (damals SSV Reutlingen 05) - 2 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 26/76 Christian Gentner (damals VfB Stuttgart) - 2 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) - 5 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 27/76 Fabian Gerber (damals 1. FSV Mainz 05) – 1 Spiel fürs Team 2006 (1 Tor) © getty 28/76 Mario Gomez (damals VfB Stuttgart) - 2 Spiele fürs Team 2006 (1 Tor) - 68 Spiele für die A-Nationalmannschaft (29 Tore) © getty 29/76 Mike Hanke (damals FC Schalke 04) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) - 12 Spiele für die A-Nationalmannschaft (1 Tor) © getty 30/76 Patrick Helmes (damals Sportfreunde Siegen) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) - 13 Spiele für die A-Nationalmannschaft (2 Tore) © getty 31/76 Ingo Hertzsch (damals Hamburger SV) - 2 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) - 2 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 32/76 Timo Hildebrand (damals VfB Stuttgart) -2 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) - 7 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 33/76 Andreas Hinkel (damals VfB Stuttgart) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) - 21 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 34/76 Steffen Hofmann (damals Rapid Wien) - 3 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 35/76 Alexander Huber (damals Eintracht Frankfurt) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 36/76 Simon Jentzsch (damals TSV 1860 München, VfL Wolfsburg) - 7 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 37/76 Jermaine Jones (damals Bayer 04 Leverkusen) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) - 3 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 38/76 Enrico Kern (damals SV Waldhof Mannheim) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 39/76 Stefan Kießling (damals 1. FC Nürnberg) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) - 6 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 40/76 Thomas Kleine (damals Bayer 04 Leverkusen) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 41/76 Stephan Kling (damals Hamburger SV) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 42/76 Peer Kluge (damals Borussia Mönchengladbach) - 2 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 43/76 Bernd Korzynietz (damals Borussia Mönchengladbach) - 5 Spiele fürs Team 2006 (2 Tore) © getty 44/76 Markus Kreuz (damals 1. FC Köln) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 45/76 Florian Kringe (damals 1. FC Köln, Borussia Dortmund) - 6 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 46/76 Emmanuel Krontiris (damals TSV 1860 München) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 47/76 Kevin Kuranyi (damals VfB Stuttgart) - 1 Spiel fürs Team 2006 (1 Tor) - 52 Spiele für die A-Nationalmannschaft (19 Tore) © getty 48/76 Matthias Langkamp (damals Arminia Bielefeld) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 49/76 Benjamin Lense (damals Arminia Bielefeld) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 50/76 Alexander Madlung (damals Hertha BSC) - 3 Spiele fürs Team 2006 (1 Tor) - 2 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 51/76 Marcel Maltritz (damals Hamburger SV) - 4 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 52/76 Thorben Marx (damals Hertha BSC) - 3 Spiele fürs Team 2006 (1 Tor) © getty 53/76 Martin Meichelbeck (damals VfL Bochum) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 54/76 Alex Meier (damals Eintracht Frankfurt) - 2 Spiele fürs Team 2006 (1 Tore) © getty 55/76 Alexander Meyer (damals Bayer 04 Leverkusen) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 56/76 Uwe Möhrle (damals Hansa Rostock) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 57/76 Sven Müller (damals VfL Wolfsburg) - 4 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 58/76 Andreas Ottl (damals FC Bayern München) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 59/76 Christoph Preuß (damals Bayer 04 Leverkusen, VfL Bochum, Eintracht Frankfurt) - 3 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 60/76 Tobias Rau (damals Arminia Bielefeld) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) - 7 Spiele für die A-Nationalmannschaft (1 Tor) © getty 61/76 Simon Rolfes (damals Alemannia Aachen, Bayer 04 Leverkusen) - 3 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) - 26 Spiele für die A-Nationalmannschaft (2 Tore) © getty 62/76 Sascha Rösler (damals SpVgg Greuther Fürth) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 63/76 Marcel Schäfer (damals TSV 1860 München) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) - 8 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore) © getty 64/76 Sebastian Schindzielorz (damals VfL Bochum) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 65/76 Björn Schlicke (damals Hamburger SV) - 3 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 66/76 Silvio Schröter (damals Hannover 96) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 67/76 Markus Schroth (damals TSV 1860 München) - 2 Spiele fürs Team 2006 (1 Tor) © getty 68/76 Martin Stoll (damals Karlsruher SC) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 69/76 Albert Streit (damals Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, 1. FC Köln) - 4 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 70/76 Christian Timm (damals 1. FC Kaiserslautern) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 71/76 Alexander Voigt (damals 1. FC Köln) - 1 Spiel fürs Team 2006 (1 Tor) © getty 72/76 Andreas Voss (damals MSV Duisburg) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 73/76 Roman Weidenfeller (damals Borussia Dortmund) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) - 5 Spiele für die A-Nationalmannschaft (0 Tore), Weltmeister 2014 © getty 74/76 Benjamin Weigelt (damals 1. FSV Mainz 05) - 1 Spiel fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 75/76 Timo Wenzel (damals VfB Stuttgart) - 3 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore) © getty 76/76 Stefan Wessels (damals 1. FC Köln) - 2 Spiele fürs Team 2006 (0 Tore)

Zwanziger: Katar "Krebsgeschwür des Fußballs"

Wie genau Zwanzigers Einstellung verändert werden sollte, ist unklar. Von 2011 bis 2015 war er Mitglied in der FIFA-Exekutive, hatte auch dort mit seiner Kritik an Katar seit der umstrittenen WM-Vergabe 2010 nicht hinterm Berg gehalten. Einst bezeichnete er Katar als "Krebsgeschwür des Fußballs".

Nun könne keiner sagen, wie die Operation abgelaufen sei, er selbst, versicherte Zwanziger, habe kein Geld bekommen. Aber "vor allem bei der FIFA" hätten schon Menschen Einfluss genommen - etwa der frühere Präsident Joseph S. Blatter oder Ex-Generalsekretär Jerome Valcke. Je mehr er ins Grübeln komme, "desto mehr verletzt mich das", sagte Zwanziger, der sich selbst nicht um weitere Aufklärung bemühen will.

Von der DFB-Spitze habe sich jedenfalls bislang niemand bei ihm gemeldet. Er hätte sich "schon gewünscht, dass mal jemand anruft", sagte Zwanziger und kritisierte zudem die Rolle des Verbandes bei den Ermittlungen rund um die WM 2006 in Deutschland. Alle, die zu nah an den "Schlüssel zur Aufklärung des Sommermärchens" gekommen seien, "und das ist Katar", seien "dafür nicht honoriert" worden. Zwanziger selbst hatte jahrelang im Fokus von mittlerweile eingestellten Verfahren gestanden.