SPOX-Voting: Wer ist aktuell der beste Mittelfeldspieler?

Kevin De Bruyne hat Manchester City mit einer weiteren Gala zum Sieg im Derby gegen United geführt. Aktuell gibt es auf der Welt wenige, die mit seinen Leistungen im Mittelfeld mithalten können. Deshalb stellen wir Euch die Frage: Wer ist für Euch der Beste?

Was für eine Performance! Beim deutlichen 4:1 der Cityzens gegen die Red Devils war De Bruyne wieder einmal der alles überragende Mann. Zweimal besorgte er die Führung, einen weiteren Treffer von Riyad Mahrez legte der Belgier mit einem Eckball auf.

"Er ist der beste Mittelfeldspieler der Premier League und wahrscheinlich der beste der Welt", lobte ihn im Anschluss ausgerechnet United-Legende Paul Scholes. "Kevin ist zurück", urteilte City-Coach Pep Guardiola. "Nach den Verletzungen hatte er Probleme mit dem Rhythmus. Aber jetzt schießt er Tore, spielt mit Power. Er ist einer der besten Spieler der Welt, aber er läuft und arbeitet immer noch hart. Ich bin so stolz auf diesen Typen."

Für die Auszeichnung zum derzeit besten Mittelfeldspieler gibt es jedoch auch noch den ein oder anderen Kandidaten. Aus der Chelsea-Zentrale sind Jorginho und N'Golo Kante weiterhin nicht wegzudenken, in der Bundesliga sind Florian Wirtz und Jude Bellingham auf dem Sprung in die Weltklasse. Und was ist eigentlich mit dem im Aufschwung befindlichen FC Barcelona, wo Pedri und Frenkie de Jong Freude bereiten.

Und das sind bei weitem nicht alle Optionen. Wie lautet Eure Meinung? Für App-User geht es hier entlang!