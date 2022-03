SPOX-Voting: Wer ist aktuell der beste Neuner der Welt?

Karim Benzema und Robert Lewandowski haben in der Champions League mal wieder ihren Torriecher unter Beweis gestellt und ihre jeweiligen Klubs ins Viertelfinale geballert. Doch auch bei anderen Torjägern läuft es derzeit wie am Schnürchen. SPOX will von Euch wissen, wer aktuell der beste Neuner auf dem Planeten ist.

Real Madrid war quasi schon aus der Königsklasse ausgeschieden. Kylian Mbappe hatte wie auch im Hinspiel das 1:0 für PSG erzielt, doch dann kam der Auftritt von Benzema. Der Franzose traf in kürzester Zeit dreimal und sorgte somit für den Viertelfinaleinzug der Königlichen. Zudem stieg er zum drittbesten Torschützen der Vereinsgeschichte auf.

Benzema steht in dieser Saison somit bei 33 Treffern in 30 Pflichtspielen. In Europas Top-5-Ligen traf nur ein Stürmer öfters: Lewandowski. Der Pole erzielte unglaubliche 42 Buden in 35 Pflichtspielen, jüngst gegen Salzburg war er ebenfalls dreimal auf der Anzeigetafel vertreten.

Aber auch Mbappe (25 Tore) oder Ajax-Stürmer Sebastien Haller (31) brauchen sich nicht verstecken. Ciro Immobile von Lazio Rom ist ebenfalls in gewohnter Torlaune (25), während Dusan Vlahovic bei Juventus Turin direkt wie eine Bombe eingeschlagen ist und wie am Fließband trifft (24).

Nicht zu vergessen ist Erling Haaland. Der Norweger vom BVB fehlt derzeit zum wiederholten Male mit einer Verletzung, traf aber auch schon 23-mal ins gegnerische Netz. Auch die erfahrenen Cristiano Ronaldo (15) und Zlatan Ibrahimovic (8) zeigen noch regelmäßig ihre Klasse.

Nun seid Ihr gefragt! Welcher der Stürmer ist aktuell der beste seines Fachs? Zur Auswahl stehen nur "echte" Neuner, Lionel Messi fehlt deshalb beispielsweise. Für alle App-User geht es hier entlang!