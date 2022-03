Besiktas Istanbul: Valerien Ismael wird Trainer in der Türkei

Valerien Ismael wird wohl demnächst Besiktas Istanbul in der Türkei trainieren.

Der ehemalige Trainer des VfL Wolfsburg war im Februar in der Premier League bei West Brom Albion entlassen worden.

Am Freitag bestätigte Besiktas via Pressemitteilung, dass Verhandlungen mit dem 46-Jährigen geführt werden. SPOX und GOAL hatten schon am Donnerstag von einer bevorstehenden Einigung berichtet.

Ismael war vor allem als Spieler bei Werder Bremen und dem FC Bayern München erfolgreich und gewann mit beiden Vereinen das Double. Als Trainer war er neben Deutschland (VfL Wolfsburg) und England auch in Griechenland und Österreich aktiv.

In der Türkei übernimmt Ismael nun den Achtplatzierten der Süper Lig. Sein Debüt gibt er voraussichtlich am 03.04. gegen Trabzonspor.