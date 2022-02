Wojciech Szeczsny wettert gegen Wladimir Putin: "Erklärt allen Werten den Krieg"

Polens Nationalkeeper Wojciech Szczesny hat in einem Statement auf Instagram erläutert, warum das Playoff-Spiel gegen Russland für seine Teamkollegen und ihn derzeit nicht absolviert werden kann. Dabei fand er harte Worte für das Vorgehen von Wladimir Putin.

Der 62-fache Nationalspieler hat eine persönliche Beziehung zur Ukraine, seine Frau wurde dort geboren. "Ukrainisches Blut fließt durch die Venen meines Sohnes, ein Teil meiner Familie ist immer noch dort", schrieb er.

Das Leid in all den Gesichtern der Leute in der Ukraine zu sehen, sei für ihn nur schwer zu ertragen: "Ich kann nicht so machen, als sei nichts passiert." Kritik richtete er in erster Linie an Russlands Machthaber Wladimir Putin: "Im Moment, in dem Putin in die Ukraine eingedrungen ist, hat er nicht nur der Ukraine den Krieg erklärt, sondern allen Werten, für die Europa steht: Freiheit, Unabhängigkeit und vor allem Frieden."

Zum Spiel gegen Russland, das eigentlich am 26. März stattfinden sollte, könne er nicht antreten, "auch wenn es mir das Herz bricht, das zu schreiben". Es sei die "größte Ehre in der Karriere eines Fußballs, für das eigene Land aufzulaufen", aber man habe eine Wahl: "Ich weigere mich, gegen Spieler zu spielen, die die Werte und Prinzipien von Russland repräsentieren."

Es sei ihm nicht möglich, "die Farben meines Landes zu tragen und gleichzeitig die Nationalhymne Russlands zu hören. Ich weigere mich, an einer Sportveranstaltung teilzunehmen, dass die Taten der russischen Regierung legitimiert."

Zwar sei er sich der Tatsache bewusst, "dass mein Einfluss nur symbolischer Natur" sein werde, aber: "Ich fordere die FIFA und UEFA dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen und die russische Regierung für ihre Taten zur Verantwortung zu ziehen."