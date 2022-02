FIFA Fußballer des Jahres: Lewandowski versteht Messis Verhalten nicht

Robert Lewandowski hat sich zur Vergabe des Ballon d'Ors und des FIFA Fußballer des Jahres geäußert und erklärt, welchen Preis er bedeutender findet. Außerdem erklärte er, das Verhalten seines Konkurrenten Lionel Messi bei der Wahl nicht ganz nachvollziehen zu können.

Bei der Vergabe des Ballon d'Or ging Robert Lewandowski noch leer aus, bei der Vergabe des Weltfußballers der FIFA konnte der Pole dann aber Lionel Messi ausstechen.

Gegenüber dem polnischen Magazin Pilka Nozna äußerte sich der Stürmer jetzt zu den beiden Awards. "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die FIFA-Auszeichnung wichtiger ist als der Ballon d'Or", erklärte Lewandowski. "Bei letzterem stimmen nur Journalisten ab - es gibt keine klare Überprüfung. In der FIFA stimmen, neben Fachleuten und Journalisten, auch Spieler ab. Sie können unsere Leistungen realistischer und objektiver einschätzen"

Weiter sagte er: "Der Ballon d'Or mag höher eingestuft werden als der FIFA-Fußballer des Jahres, aber zu wissen, dass ich bei der Abstimmung von Trainern und Spielern zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung zum besten Fußballer der Welt erhalten habe, erfüllt mich mit Stolz, denn ich weiß, wie hart ich seit vielen Jahren dafür arbeite."

Außerdem sprach der 33-Jährige darüber, dass Messi ihn bei der Wahl für den Weltfußballer nicht berücksichtigt hatte. "Es fällt mir schwer, dazu etwas zu sagen. Ich habe für Messi gestimmt, weil ich schätze, was er 2021 und natürlich früher getan hat. Messi hat für mich beim Ballon d'Or gestimmt, und warum sich sein Standpunkt danach geändert hat - ich weiß es nicht."

CR7 wählt Lewy - van Gaal kurios: So stimmten die Stars und Trainer © getty 1/42 Robert Lewandowski hat bei der Wahl zum Weltfußballer Lionel Messi auf Platz zwei verwiesen. Während der Bayern-Star seinem Konkurrenten auch Stimmen gab, wurde er selbst von Messi ignoriert. Wir zeigen Euch, wie die Stars und Trainer abstimmten. © getty 2/42 ROBERT LEWANDOWSKI (Kapitän Polen): Jorginho (5 Punkte), Lionel Messi (3 Punkte), Cristiano Ronaldo (1 Punkt) © getty 3/42 LIONEL MESSI (Kapitän Argentinien): Neymar (5 Punkte), Kylian Mbappe (3 Punkte), Karim Benzema (1 Punkt) © getty 4/42 HENRIKH MKHITARYAN (Kapitän Armenien): Lionel Messi (5 Punkte), Jorginho (3 Punkte), Robert Lewandowski (1 Punkt) © getty 5/42 EDEN HAZARD (Kapitän Belgien): Karim Benzema (5 Punkte), Kevin De Bruyne (3 Punkte), Jorginho (1 Punkt) © getty 6/42 DAVID ALABA (Kapitän Österreich): Robert Lewandowski (5 Punkte), Karim Benzema (3 Punkte), Jorginho (1 Punkt) © getty 7/42 EDIN DZEKO (Kapitän Bosnien und Herzegowina): Robert Lewandowski (5 Punkte), Lionel Messi (3 Punkte), Karim Benzema (1 Punkt) © getty 8/42 THIAGO SILVA (Kapitän Brasilien): Neymar (5 Punkte), Robert Lewandowski (3 Punkte), Jorginho (1 Punkt) © getty 9/42 CRISTIANO RONALDO (Kapitän Portugal): Robert Lewandowski (5 Punkte), N'Golo Kante (3 Punkte), Jorginho (1 Punkt) © getty 10/42 MANUEL NEUER (Kapitän Deutschland): Robert Lewandowski (5 Punkte), Mohamed Salah (3 Punkte), N'Golo Kante (1 Punkt) © getty 11/42 LUKA MODRIC (Kapitän Kroatien): Karim Benzema (5 Punkte), Jorginho (3 Punkte), Robert Lewandowski (1 Punkt) © getty 12/42 SIMON KJAER (Kapitän Dänemark): Robert Lewandowski (5 Punkte), Lionel Messi (3 Punkte), Jorginho (1 Punkt) © getty 13/42 MOHAMED SALAH (Kapitän Ägypten): Jorginho (5 Punkte), Lionel Messi (3 Punkte), Robert Lewandowski (1 Punkt) © getty 14/42 HARRY KANE (Kapitän England): Robert Lewandowski (5 Punkte), Lionel Messi (3 Punkte), N'Golo Kante (1 Punkt) © getty 15/42 HUGO LLORIS (Kapitän Frankreich): Karim Benzema (5 Punkte), Kylian Mbappe (3 Punkte), N'Golo Kante (1 Punkt) © getty 16/42 GIORGIO CHIELLINI (Kapitän Italien): Jorginho (5 Punkte), Robert Lewandowski (3 Punkte), Karim Benzema (1 Punkt) © getty 17/42 LUKAS HRADECKY (Kapitän Finnland): Robert Lewandowski (5 Punkte), Jorginho (3 Punkte), Lionel Messi (1 Punkt) © getty 18/42 MARTIN ÖDEGAARD (Kapitän Norwegen): Karim Benzema (5 Punkte), Erling Haaland (3 Punkte), Lionel Messi (1 Punkt) © getty 19/42 SERGIO BUSQUETS (Kapitän Spanien): Lionel Messi (5 Punkte), Robert Lewandowski (3 Punkte), Erling Haaland (1 Punkt) © getty 20/42 DUSAN TADIC (Kapitän Serbien): Robert Lewandowski (5 Punkte), Karim Benzema (3 Punkte), Jorginho (1 Punkt) © getty 21/42 JAN OBLAK (Kapitän Slowenien): Lionel Messi (5 Punkte), N'Golo Kante (3 Punkte), Robert Lewandowski (1 Punkt) © getty 22/42 VICTOR LINDELÖF (Kapitän Schweden): Cristiano Ronaldo (5 Punkte), Robert Lewandowski (3 Punkte), Karim Benzema (1 Punkt) © getty 23/42 DIEGO GODIN (Kapitän Uruguay): N'Golo Kante (5 Punkte), Jorginho (3 Punkte), Lionel Messi (1 Punkt) © getty 24/42 GARETH BALE (Kapitän Wales): Robert Lewandowski (5 Punkte), Karim Benzema (3 Punkte), Mohamed Salah (1 Punkt) © getty 25/42 HEUNG MIN SON (Kapitän Südkorea): Robert Lewandowski (5 Punkte), Lionel Messi (3 Punkte), N'Golo Kante (1 Punkt) © getty 26/42 GARETH SOUTHGATE (Trainer England): Jorginho (5 Punkte), Kevin De Bruyne (3 Punkte), Lionel Messi (1 Punkt) © getty 27/42 KASPER HJULMAND (Trainer Dänemark): Robert Lewandowski (5 Punkte), N'Golo Kante (3 Punkte), Kevin De Bruyne (1 Punkt) © getty 28/42 ROBERTO MANCINI (Trainer Italien): Jorginho (5 Punkte), Robert Lewandowski (3 Punkte), Kylian Mbappe (1 Punkt) © getty 29/42 WILLY SAGNOL (Trainer Georgien): Karim Benzema (5 Punkte), Robert Lewandowski (3 Punkte), Kylian Mbappe (1 Punkt) © getty 30/42 HANSI FLICK (Trainer Deutschland): Robert Lewandowski (5 Punkte), Mohamed Salah (3 Punkte), Kylian Mbappe (1 Punkt) © getty 31/42 FRANCO FODA (Trainer Österreich): Robert Lewandowski (5 Punkte), Mohamed Salah (3 Punkte), Jorginho (1 Punkt) © getty 32/42 DIDIER DESCHAMPS (Trainer Frankreich): Karim Benzema (5 Punkte), Kylian Mbappe (3 Punkte), N'Golo Kante (1 Punkt) © getty 33/42 ZLATKO DALIC (Trainer Kroatien): Lionel Messi (5 Punkte), Robert Lewandowski (3 Punkte), Jorginho (1 Punkt) © getty 34/42 LOUIS VAN GAAL (Trainer Niederlande): N'Golo Kante (5 Punkte), Kevin De Bruyne (3 Punkte), Mohamed Salah (1 Punkt) © getty 35/42 LIONEL SCALONI (Trainer Argentinien): Lionel Messi (5 Punkte), Kylian Mbappe (3 Punkte), Neymar (1 Punkt) © getty 36/42 STALE SOLBAKKEN (Trainer Norwegen): Robert Lewandowski (5 Punkte), Lionel Messi (3 Punkte), Erling Haaland (1 Punkt) © getty 37/42 PAULO SOUSA (Trainer Polen): Robert Lewandowski (5 Punkte), Jorginho (3 Punkte), N'Golo Kante (1 Punkt) © getty 38/42 TITE (Trainer Brasilien): Robert Lewandowski (5 Punkte), Mohamed Salah (3 Punkte), Karim Benzema (1 Punkt) © getty 39/42 JOSE PEKERMAN (Trainer Venezuela): Lionel Messi (5 Punkte), Karim Benzema (3 Punkte), N'Golo Kante (1 Punkt) © getty 40/42 GREGG BERHALTER (Trainer USA): Robert Lewandowski (5 Punkte), Jorginho (3 Punkte), Karim Benzema (1 Punkt) © getty 41/42 LUIS ENRIQUE (Trainer Spanien): Lionel Messi (5 Punkte), Robert Lewandowski (3 Punkte), Jorginho (1 Punkt) © getty 42/42 YEH HSIEN-CHUNG (Trainer Taiwan): Erling Haaland (5 Punkte), Mohamed Salah (3 Punkte), Kevin De Bruyne (1 Punkt)

Lewandowski "bereue jedoch nichts, ich beschwere mich nicht, ich habe es akzeptiert. Am Ende ist es seine Entscheidung. Umso leichter fiel es mir, mich über den Preis zu freuen." Während Lewandowski seine Stimmen als Kapitän Polens an Jorginho, Messi und Cristiano Ronaldo gab, verteilte Messi seine Stimmen an die PSG-Kollegen Neymar und Kylian Mbappe sowie Karim Benzema. Nach Auszählung aller Stimmen lag er mit 48 Gesamt-Punkten vor Messi (44 Punkte) und Salah (39 Punkte).