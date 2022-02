SPOX-Voting: Was ist der beste Winter-Transfer 2022?

In den europäischen Top-Ligen hat das Transferfenster wieder geschlossen. Der perfekte Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen. Wir fragen Euch: Wer ist der beste Winter-Neuzugang?

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie haben einige Klubs auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Allein der FC Barcelona holte mit Ferran Torres und Pierre-Emerick Aubameyang zwei absolute Offensiv-Stars.

Wie gewohnt haben sich auch die englischen Teams nicht zurückgehalten und sind mächtig auf Shoppingtour gegangen. Allen voran Newcastle United hat in der ersten Transferphase nach der Übernahme des Saudi-Konsortiums mit Geld um sich geschmissen. Bruno Guimaraes und Co. sollen die Magpies in der Liga halten und den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen.

Juventus Turin hat mit Dejan Kulusevski und Rodrigo Bentancur hingegen zwei talentierte Spieler an Tottenham Hotspur abgegeben. Auf der Haben-Seite hat die Alte Dame mit Dusan Vlahovic aber den teuersten Transfer des Winters (75 Millionen Euro) zu verzeichnen und obendrein das Rennen um Denis Zakaria gewonnen. Ein Nationalspieler wechselte außerdem innerhalb der Serie A. Robion Gosens spielt künftig im Trikot von Inter Mailand.

Auch in der Bundesliga gab es einen Kracher - obwohl der FC Bayern und der BVB nicht involviert waren. Max Kruse ist völlig überraschend nach Wolfsburg zurückgekehrt.

Nun ist Eure Meinung gefragt! Was ist die beste Verpflichtung des Winters? Ihr könnt bis Freitag 12 Uhr abstimmen, für App-User geht es hier entlang!