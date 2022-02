Ein Klub dreht durch: Nicklas Bendtners Kurz-Engagement beim FC Kopenhagen

Sportlich gesehen war die letzte Station seiner Karriere ein Reinfall. Für den Verein zahlte sich das Engagement des berühmten Stürmers trotzdem aus.

Wie man ein Kultspieler wird? Nicklas Bendtner weiß es. Man ist einfach anders als die anderen Kicker, nimmt sich manchmal sehr ernst - und manchmal überhaupt nicht. Leistet sich verrückte Aktionen auf und neben dem Platz und wird dafür von den Fans geliebt. Und die verzeihen es einem auch, wenn man mal oder auch reihenweise seine Leistung nicht bringt. Weil man eben ein Kultspieler ist.

Den Ruf als außergewöhnlicher bis eigenwilliger Kicker hatte sich Nicklas Bendtner in langen Jahren schon beim FC Arsenal erarbeitet, bevor er nach diversen Stationen im September 2019 zum Ende seiner Karriere beim FC Kopenhagen in seiner dänischen Heimat anheuerte. Der Klub stattete ihn, der von allen nur 'Lord' genannt wird, mit einem Vertrag bis zum Jahresende aus - und dann brach die Hölle in Kopenhagen los.

Der Hype-Train fuhr ein und alle sprangen auf. Nur 17 Stunden nach der Bekanntgabe der Verpflichtung verkündete der Klub, dass alle Heimshirts in allen erhältlichen Größen mit der Nummer 32 auf dem Rücken ausverkauft waren. "Wir haben noch nie so viele Trikots an einem Tag verkauft", staunte der Fan-Shop-Boss der Dänen in der Daily Mail.

Die TV-Stationen pilgerten zum ersten Training des 'Lords'. Was sich dort vor den Kameras abspielte, war jedoch sehr ernüchternd: Bendtner gab bei den Abschlussübungen keine gute Figur ab, sah nicht fit aus und traf das Tor nur äußerst selten.

Lord Bendtner feiert Geburtstag: Seine coolsten Sprüche © imago images 1/27 Nicklas Bendtner feiert am Sonntag seinen 34. Geburtstag. Im Juni 2021 verkündete der frühere Stürmer, der zuletzt für den FC Kopenhagen spielte, sein Karriereende. Seither widmet er sich seiner Zweitkarriere als Trainer. © imago images 2/27 Der Däne spielte unter anderem für Arsenal, Juventus Turin und Wolfsburg. Auffällig war er allerdings auch außerhalb des Rasens. Wir zeigen Bilder, Memes und coole Sprüche. © getty 3/27 Gestatten, Lord Bendtner. Wie er zum Spitznamen kam? Es gibt unterschiedlichste Überlieferungen... © twitter 4/27 Fans kauften ihm 2015 ein Stück Land in Schottland, deshalb darf er den Titel tragen. © Instagram 5/27 Wahrscheinlicher ist aber, dass ihm die einstige Beziehung mit der ehemaligen dänischen Baronesse Caroline Fleming (damals Iuel-Brockdorff) den Namen verlieh © Instagram 6/27 #womanizer: Nach der gescheiterten Liaison mit Fleming bewies der Stürmer auf "Instagram" ein ums andere Mal seine Aufreißerkünste © Facebook 7/27 Im November 2009, kurz nachdem Bendtner zu Dänemarks Spieler des Jahres gekürt wurde, ging er mit diesem persönlichen Karriereausblick an die Öffentlichkeit © Facebook 8/27 Das zeugte von Bendtners großem Selbstbewusstsein und löste einen Internet-Hype aus, der bis heute besteht. Viel Spaß bei einer Auswahl der besten Bilder & Zitate! © Facebook 9/27 Unter anderem wurde die "überragende" Torquote des selbsternannten Weltfußballers auf die Schippe genommen © Facebook 10/27 #respekt: Wie torgefährlich der Lord tatsächlich ist, wird spätestens anhand dieses Stats-Vergleichs ersichtlich © Twitter 11/27 Dem ist nichts mehr hinzuzufügen... © Facebook 12/27 Der Torschreck aller Gegner: Nicklas "unstoppable" Bendtner © Twitter 13/27 #tigerschuss: Glaubt man den gängigen Legenden und Sagen führte der Lord einst sogar die glorreichen Super Kickers an © getty 14/27 Auch finanziell hat Bendtner offenbar gut lachen: "Es ist falsch, mein Gehalt mit dem eines Geschäftsmanns zu vergleichen. Vergleicht es besser mit Filmstars." © getty 15/27 Die Family ist jedenfalls stolz: "Das beste Tor, das ich je erzielt habe, war ein Doppelpass mit meiner Frau. Wir nannten ihn Nicklas." (Thomas Bendtner, Vater von Nicklas) © Instagram 16/27 Selbstzweifel hatte Bendtner nie: "Egal, ob es Tennis, Badminton, Fußball oder was anderes ist: Ich gehe raus und glaube, dass ich es kann. Und meistens kann ich es." © Instagram 17/27 "Ich bereue nichts. Ich bin, wer ich bin. In der heutigen Zeit sind leider zu viele Menschen so, wie andere sie gerne haben wollen." (Bendtner in der "Bild" zum BH-Foto) © Facebook 18/27 Klar, dass es bei so viel Ruhm auch zahlreiche Neider gibt... © Facebook 19/27 #flyinglord: Wer kann, der kann © Facebook 20/27 Schockmomente erleben Bendtner und Fans zum Glück nur in Videospielen © Facebook 21/27 "Nicklas forgot to mention that he is also the only man ever to beat Chuck Norris in a fight" ("Daily Mail") © Instagram 22/27 Einst zog er sich nach einem Autounfall nackt aus und untersuchte sich mit dem abgebrochenen Außenspiegel: "Ich wollte nur sehen, ob ich schwerer verletzt bin." © Facebook 23/27 Passend dazu eine weitere Anekdote aus dem World Wide Web: "Als Graham Bell das Telefon erfand, hatte er zwei entgangene Anrufe von Nicklas Bendtner" © Twitter 24/27 Nicht jeder ist der Strahlkraft des Lords gewachsen © Twitter 25/27 Die meisten seiner Kollegen freuen sich aber einfach mit ihm... © twitter 26/27 ...schließlich ist der Lord ein Teamplayer - in jeder Hinsicht © facebook 27/27 Seine Trophäen und Auszeichnungen? Unantastbar

Nicklas Bendtner: "Immer einer meiner großen Träume"

Den FCK-Fans war das egal: Sie wollten Bendtner spielen sehen, ihren neuen Kulthelden. Der erste Einsatz des Angreifers war für ein Duell der zweiten Mannschaft mit der Bröndby-Reserve vorgesehen - aber aus Sicherheitsgründen mussten die Zuschauer draußen bleiben. "Gegen Bröndby ist immer Krieg. Es wären 3000 oder 4000 Leute gekommen, die bekommen wir auf dem Trainingsgelände gar nicht unter", sagte Kopenhagen-Trainer Stale Solbakken.

Der Ex-Köln-Coach konnte ob der gigantischen Nachfrage nach allem, was mit Bendtner zu tun hatte, nur mit dem Kopf schütteln. "Das ist wirklich wild. Ich denke, die Marketingabteilung hat sowas noch nie erlebt", sagte er und bezeichnete den Rummel als "surreal".

Was sich in der ersten Trainingseinheit schon angedeutet hatte, sollte sich aber schließlich bewahrheiten: Bendtner war auf dem Platz keine große Hilfe mehr. Er kam für den FC Kopenhagen nur neunmal zum Einsatz und erzielte ein mickriges Tor in einem Pokalspiel. Kurz vor dem Jahreswechsel gab der Klub bekannt, dass er den Vertrag mit dem Stürmer nicht verlängert.

"Ich bin stolz, dass ich das FCK-Trikot getragen und ein Tor im Parken erzielt habe. Das war immer einer meiner großen Träume als Fußballer", sagte Bendtner bei seinem Abschied. Und man weiß nicht genau, ob er das ernst oder als echter Kultspieler doch mit einem Augenzwinkern meinte.