Beim Afrika Cup 2022 stehen sich im Halbfinale Burkina Faso und Senegal gegenüber. SPOX verratet Euch, wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Mittwoch, den 02. Februar, findet die erste Halbfinalpartie des Afrika Cups 2022 in Kamerun statt. Im Duell Burkina Faso gegen Senegal wird ermittelt, wer im Finale des Wettbewerbs um den Titel spielen darf.

Mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Tunesien gelang Burkina Faso der Einzug in das Halbfinale des Afrika Cups 2022. Dabei hinderte es die Burkiner auch nicht, dass sie die letzten Minuten in Unterzahl überstehen mussten. Nach 2017 ist es die zweite Halbfinalteilnahme der Westafrikaner.

Durch den 3:1-Erfolg im Viertelfinale gegen Äquatorialguinea konnte Senegal in das Halbfinale vorrücken. Für die Mannschaft um Liverpools Sadio Mané gilt es jetzt ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und mit einem weiteren Sieg in das Finale des Afrika Cups 2022 einzuziehen.

Burkina Faso vs. Senegal, Übertragung: Halbfinale beim Afrika Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Am heutigen Mittwoch (02. Februar) stehen sich Burkina Faso und Senegal im Halbfinale des Afrika Cups 2022 in Kamerun gegenüber. Anpfiff der Partie ist um 20:00 Uhr im Stade Ahmadou in Yaoundé.

© getty Sadio Mané trifft mit Senegal im Afrika Cup-Halbfinale auf Burkina Faso.

Burkina Faso vs. Senegal, Übertragung: Halbfinale beim Afrika Cup heute live im TV, Livestream

Die Übertragungsrechte am Afrika Cup 2022 liegen bei dem Pay-TV-Sender Sportdigital FUSSBALL. Dieser zeigt alle Spiele der K.o.-Runde kostenpflichtig im linearen Fernsehen und nach Abschluss eines Tages-, Monats- oder Jahresabos auf sportdigital.de im Livestream.

Noch vorteilhafter: Sportdigital ist zum Afrika Cup auch bei DAZN abrufbar. Wer also ohnehin schon Kunde bei DAZN ist, muss kein zusätzliches Abonnement mit keinen zusätzlichen Kosten abschließen und kann das Turnier sowie das heutige Halbfinale problemlos mitverfolgen.

Zusätzlich könnt Ihr die Partie Burkina Faso vs. Senegal im Livestream bei OneFootball gratis verfolgen.

Burkina Faso vs. Senegal, Übertragung: Halbfinale beim Afrika Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Burkina Faso: Koffi - Yago, Tapsoba, S. Ouattara, Kaboré - Touré, Guira - D. Ouattara, Bayala, Sangaré - C.D. Ouattara

Koffi - Yago, Tapsoba, S. Ouattara, Kaboré - Touré, Guira - D. Ouattara, Bayala, Sangaré - C.D. Ouattara Senegal: Mendy - Ciss, Diallo, Koulibaly, Sarr - P. Gueye, N. Mendy, I. Gueye - Mané, Diedhiou, Dia

