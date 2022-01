The Best FIFA Football Awards, Übertragung: So seht Ihr die Verleihung live im TV und Livestream

Auf den Ballon d'Or 2021 folgt mit den The Best FIFA Football Awards fast eineinhalb Monaten später die zweite Verleihung für den Weltfußballer 2021. Kann sich Bayern-Torjäger Robert Lewandowski dieses Mal gegen Lionel Messi behaupten? Hier erfahrt Ihr, wer die bevorstehende Verleihung im TV und im Livestream überträgt.

Ende November erst wurde der Ballon d'Or für den Weltfußballer des Jahres 2021 an Lionel Messi vergeben. Robert Lewandowski vom FC Bayern München, der ebenfalls Favorit auf den Titel war, musste sich knapp geschlagen geben. Der Pole bekommt nun jedoch seine zweite Chance, sich die Trophäe für den Weltfußballer des Jahres zu holen. Es werden nämlich die The Best FIFA Football Awards verliehen. Die auch in diesem Jahr virtuelle Verleihung geht am 17. Januar um 19.30 Uhr deutscher Zeit in der Schweizer Stadt Zürich über die Bühne.

Wer schlussendlich FIFA-Weltfußballer wird, entscheidet eine internationale Jury, die aus den aktuellen Trainern aller Männer-Nationalmannschaften (einer pro Team), den aktuellen Kapitänen aller Männer-Nationalmannschaften, einer/m Fachjournalistin/en aus jedem Land mit einer Nationalmannschaft sowie den auf FIFA.com registrierten Fans besteht.

Häufig wird FIFA-Weltfußballer der Spieler, der bereits zuvor den Ballon d'Or für dasselbe Jahr erhalten hat. Dieses Mal könnte es jedoch anders laufen. Bereits die Ballon d'Or-Wahl 2021, die Messi gewann, war knapp. Vorjahressieger Robert Lewandowski, Zweiter bei der Ballon-d'Or-Wahl 2021, hat auch in diesem Jahr gute Chancen, FIFA-Weltfußballer zu werden. Das Nominierten-Trio komplettiert Liverpools Mohamed Salah.

Meiste Kopfballtreffer in einer BL-Saison: Modeste schon fast ganz vorne! © getty 1/23 Er hat es wieder gemacht! Beim Sieg in Berlin hat Kölns Anthony Modeste bereits am 18. Spieltag seinen neunten Kopfballtreffer der Saison erzielt. Seit Beginn der Datenerfassung 2004 haben über die gesamte Spielzeit nur zwei Spieler häufiger eingeköpft. © getty 2/23 Platz 16: 15 Spieler haben es geschafft, in einer Saison sechs Kopfballtore zu erzielen. Darunter sind unter anderem: MARIO GOMEZ - 2008/09, 2010/11 und 2016/17 für den VfB Stuttgart, den FC Bayern und den VfL Wolfsburg (Quelle: Opta). © getty 3/23 KLAAS JAN HUNTELAAR - sechs Kopfballtore 2011/12 für Schalke 04 © imago images 4/23 AYTAC SULU - sechs Kopfballtore 2015/16 für Darmstadt 98 © imago images 5/23 SRDJAN LAKIC - sechs Kopfballtore 2010/11 für den 1. FC Kaiserslautern © getty 6/23 MLADEN PETRIC - sechs Kopfballtore 2008/09 für den Hamburger SV © getty 7/23 SANDRO WAGNER - sechs Kopfballtore 2015/16 und 2017/18 für Darmstadt 98 und die TSG Hoffenheim © getty 8/23 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - sechs Kopfballtore 2016/17 für Borussia Dortmund © imago images 9/23 Kommen wir nun zur Top 15: Platz 11: SEBASTIAN ANDERSSON - sieben Kopfballtore 2019/20 für Union Berlin © getty 10/23 Platz 11: MARIO MANDZUKIC - sieben Kopfballtore 2011/12 für den VfL Wolfsburg © getty 11/23 Platz 11: MARIO MANDZUKIC - sieben Kopfballtore 2013/14 für den FC Bayern © getty 12/23 Platz 11: STEFAN KIESSLING - sieben Kopfballtore 2013/14 für Bayer Leverkusen © getty 13/23 Platz 11: KEVIN KURANYI - sieben Kopfballtore 2009/10 für Schalke 04 © getty 14/23 Platz 5: SASA KALAJDZIC - acht Kopfballtore 2020/21 für den VfB Stuttgart © getty 15/23 Platz 5: ANDRE SILVA - acht Kopfballtore 2020/21 für Eintracht Frankfurt © getty 16/23 Platz 5: ROBERT LEWANDOWSKI - acht Kopfballtore 2019/20 für den FC Bayern © getty 17/23 Platz 5: STEFAN KIESSLING - acht Kopfballtore 2012/13 für Bayer Leverkusen © getty 18/23 Platz 5: KEVIN KURANYI - acht Kopfballtore 2007/08 für Schalke 04 © imago images 19/23 Platz 5: MICHAEL BALLACK - acht Kopfballtore 2004/05 für den FC Bayern © getty 20/23 Platz 3: EDIN DZEKO - neun Kopfballtore 2008/09 für den VfL Wolfsburg © getty 21/23 Platz 3: ANTHONY MODESTE - neun Kopfballtore 2021/22 für den 1. FC Köln (nach 18 Spieltagen) © imago images 22/23 Platz 2: KEVIN KURANYI - zehn Kopfballtore 2006/07 für Schalke 04 © imago images 23/23 Platz 1: JAN KOLLER - elf Kopfballtore 2004/05 für Borussia Dortmund

The Best FIFA Football Awards, Übertragung: So seht Ihr die Verleihung live im TV und Livestream

Die Zeremonie könnt Ihr völlig kostenlos bei Sky auf skysport.de und in der Sky Sport App verfolgen. Außerdem wird das Spektakel zudem auch auf dem nun kostenpflichtigen Sender Sky Sport News HD übertragen.

Die FIFA selbst ist ebenfalls eine mögliche Adresse für alle an der Veranstaltung interessierten Fußball-Fans. Der Weltfußballverband bietet die Verleihung sowohl auf der eigenen Website als auch auf seinen Social-Media-Kanälen an.

The Best FIFA Football Awards: Die Nominierten im Überblick

Der FIFA-Weltfußballer wird für den Zeitraum vom 8. Oktober 2020 bis 7. August 2021 belohnt. Dabei ist dieser Titel bei weitem nicht der einzige, der verliehen wird. Zusätzlich gibt es folgende Trophäen abzustauben:

Weltfußballerin

Welttorhüterin

Welttorhüter

Welttrainer/in der Frauen

Welttrainer der Männer

Puskas-Preis

Fanpreis

Fairplay-Preis

© getty Der amtierende FIFA-Welttorhüter Manuel Neuer ist auch in diesem Jahr für den Preis nominiert.