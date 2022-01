Katar: Fußballspieler erleidet Herzinfarkt auf dem Platz

Malis Fußball-Nationalspieler Ousmane Coulibaly hat bei einem Ligaspiel in Katar einen Herzinfarkt auf dem Platz erlitten.

Beim Spiel zwischen al-Rayyan und al-Wakrah in der katarischen Liga kollabierte der al-Wakrah-Spieler plötzlich auf der eigenen Torlinie. Umgehend eilte der medizinische Stab auf den Rasen und leistete notärztliche Hilfe. Wenig später fuhr sogar ein Krankenwagen auf das Feld.

Das Spiel zwischen den katarischen Teams wurde daraufhin abgebrochen und Coulibaly sofort ins Krankenhaus gefahren, wo der 32-Jährige nun die notwendigen Maßnahmen erhält. Laut einem Statement der Liga befindet sich der 32-Jährige immer noch in medizinischer Behandlung, man wünsche ihm aber beste Genesung.

Seine Ehefrau ließ via Instagram bereits verlauten, dass Coulibaly stabil sei. "Danke für eure unterstützenden und liebevollen Nachrichten. Ousmane befindet sich infolge seines Herzinfarkts in einem stabilen Zustand. Er kommt langsam aber sicher wieder zu sich. Er ist in sehr guten Händen."

Der Vorfall weckte Erinnerungen an den Herzstillstand von Dänemarks Christian Eriksen während des EM-Spiel seines Teams gegen Finnland im Juni vergangenen Jahres. Der damalige Inter-Mailand-Profi musste noch auf dem Platz mit einem Defibrillator wiederbelebt werden.