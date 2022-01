Früherer Real-Star Roberto Carlos spielt für Kneipen-Mannschaft

Eine englische Kneipenmannschaft hat am Deadline Day den wohl namhaftesten Transfer an Land gezogen. Der frühere brasilianische Nationalspieler Roberto Carlos wird sich das Trikot von Bull in the Barn United in der Sunday League überstreifen.

Das Team aus Shrewsbury verkündete den spektakulären Deal voller Stolz auf Twitter. "Der Mann, der Mythos, die Legende wird sich Bull in the Barn United für ein außergewöhnliches Fußballspiel anschließen", schrieb der Klub über den "besten Sunday-League-Transfer der Geschichte".

Hintergrund des spektakulären Comebacks des 48 Jahre alten ehemaligen Verteidigers von Real Madrid ist eine Charity-Aktion von "Ebay". Für 5 Pfund (rund 6 Euro) konnten englische Amateurteams an einer Verlosung teilnehmen und Roberto Carlos für einen Einsatz bei ihrem Team gewinnen.

Die Einnahmen kommen einer Initiative für benachteiligte Kinder in England zugute.

"Du zahlst 5 Pfund, um an der Verlosung teilzunehmen und die Chance zu haben, einen Profi für dein Team zu gewinnen. Einer unserer Jungs sagte in einem Gruppenchat: 'Lasst es uns einfach mal versuchen', und am Ende haben wir es gewonnen", sagte Stürmer Matthew Brown der BBC.

Wann Roberto Carlos für sein neues Team in der Shrewsbury & District Sunday League auflaufen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.