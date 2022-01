Ajax Amsterdam: David Neres vor Wechsel zu Schachtjor Donezk

Offensivspieler David Neres steht vor einem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Schachtjor Donezk. Nach Informationen von SPOX und GOALbereiten die Ukrainer ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro für den 24-Jährigen vor. Eine erste Offerte hatte Ajax zuvor abgelehnt.

Einen Teil der Ablöse will Schachtjor direkt überweisen, der Rest soll durch Prämien erzielt werden. Zudem soll Ajax eine Beteiligung an weiteren Transfers zugesichert werden. Beim niederländischen Rekordmeister steht Neres noch bis 2023 unter Vertrag, kommt in dieser Saison allerdings nicht über die Reservistenrolle hinaus.

Bereits im Sommer versuchte Ajax den Brasilianer, der seinen Stammplatz an Kumpel Antony verloren hat, zu verkaufen. Zuvor lehnte man ein 40-Millionen-Euro-Angebot aus China ab. 2018 buhlte der BVB um Neres. Die Schwarz-Gelben sollen seinerzeit 33 Millionen Euro geboten haben.

Neres wechselte im Januar 2017 für 22 Millionen Euro vom FC Sao Paulo nach Amsterdam, wo er in der Saison 2018/19 beim sensationellen Halbfinaleinzug in der Champions League zu den Leistungsträgern zählte.

In der laufenden Spielzeit kommt der Linksfuß auf wettbewerbsübergreifend 22 Einsätze (vier Tore, drei Assists), stand allerdings nur sechsmal in der Startelf.

In Donezk würde Neres die tradtionell große Brasilianer-Fraktion ergänzen und wäre der zwölfte Selecao-Kicker im Kader des ukrainischen Top-Klubs.