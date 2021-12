Besiktas: Daniel Farke nach 0:5 beim BVB als neuer Coach im Gespräch

Trainer Daniel Farke steht möglicherweise vor einem Engagement beim türkischen Fußball-Meister Besiktas Istanbul. Nach SID-Informationen laufen derzeit Verhandlungen mit dem 45-Jährigen, der am 6. November beim englischen Premier-League-Klub Norwich City nach dem ersten Saisonsieg vorzeitig hatte gehen müssen.

Nach der 0:5-Packung am Dienstag in der Champions League beim Bundesligisten Borussia Dortmund hatte der Besiktas-Chefcoach Sergen Yalcin seinen Rücktritt erklärt. Der Traditionsklub vom Bosporus war zuletzt fünf Spiele in Folge sieglos geblieben.

In der Süper Lig belegt Besiktas derzeit einen enttäuschenden neunten Platz mit 18 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Trabzonspor.