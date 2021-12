Lionel Messi will Ballon-d’Or-Trophäe offenbar im Barcelona-Museum präsentieren

Lionel Messi will seine zuletzt erworbene Ballon d'Or-Trophäe offenbar nicht bei seinem derzeitigen Arbeitgeber Paris Saint-Germain, sondern beim langjährigen Klub FC Barcelona präsentieren. Dies berichtet der spanische Radiosender Cadena Ser.

Dort soll die Goldene Kugel im Museum ausgestellt werden. Was wie ein Affront gegen PSG aufgefasst werden könnte, ist jedoch auch aus sportlicher Sicht nachvollziehbar. Während Messi seit seinem Wechsel an die Seine auch aufgrund mehrerer Blessuren noch nicht glänzen konnte (zwölf Spiele, vier Tore, drei Assists), war dies bei Barca und der argentinischen Nationalmannschaft anders.

Für die Katalanen kam der siebenmalige Weltfußballer auf 28 Treffer und acht Vorlagen im Kalenderjahr 2021, die Albiceleste führte er mit neun Scorerpunkten zum lange ersehnten Titel bei der Copa America. Dennoch löste die Auszeichnung des 34-Jährigen bei zahlreichen Spielern und Experten Unverständnis aus.

Ein Großteil sah Bayern-Star Robert Lewandowski vorne, Toni Kroos seinen Mannschaftskollegen Karim Benzema. Messi selbst sprach sich dafür aus, dem Polen nachträglich noch den verdienten Ballon d'Or für das Jahr 2020 zu verleihen, was Pascal Ferre, Chef der Ehrung, nun auch in Erwägung ziehen will.