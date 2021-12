Kelvin Yeboah: Tonys Neffe und derzeit zweitbester italienischer Torjäger hinter Immobile

Er ist der Neffe von Bundesliga-Ikone Tony Yeboah und sorgt derzeit bei Sturm Graz für Furore. SPOX stellt Euch Kelvin Yeboah vor.

Dass Ciro Immobile mit 16 Pflichtspieltoren in dieser Saison einmal mehr die Rangliste der treffsichersten italienischen Stürmer in Europa anführt, sollte kaum verwundern, schließlich bewegt sich die Torquote des Lazio-Stürmers bereits seit Jahren auf allerhöchstem Niveau. Doch der Name auf Platz zwei dürfte selbst Nationaltrainer Roberto Mancini überraschen. In Österreich macht derzeit ein 21-Jähriger auf sich aufmerksam, den wohl kaum jemand so richtig auf dem Schirm hat: Kelvin Yeboah.

Der Nachname lässt bereits erahnen, dass der Torriecher fest in der DNA verankert ist. Kelvins Onkel ist kein geringerer als Anthony "Tony" Yeboah - jener Stürmer, der in den Neunzigern bei Eintracht Frankfurt und dem HSV Bundesliga-Kultstatus erlangte.

Ebenso wie Tony wurde Kelvin einst in Ghana geboren, im Alter von vier Jahren ging es ins italienische Bellinzago. In seiner Jugend verbrachte er eine kurze, aber prägende Zeit bei West Ham United: "Als Junge war ich sehr klein und dünn. Dort habe ich dann gelernt, mich körperlich zu verbessern und meine Schnelligkeit auszunutzen", so Yeboah heute.

© imago images Kelvin Yeboah (m.) ist zuletzt in herausragender Form.

Kelvin Yeboah: In Graz auf den Radar der Top-Klubs manövriert

Anschließend folgte ein Engagement beim italienischen Drittligisten AC Gozzano. Der Durchbruch gelang Yeboah schließlich bei der WSG Tirol, als er im September 2019 vor den Augen seines Onkels einen Viererpack gegen Austria Wien im österreichischen Pokal schnürte. Seither zeigt die Formkurve des variablen Angreifers, der vor allem von seiner enormen Tempo lebt, steil nach oben.

Im vergangenen Februar sicherte sich Sturm Graz die Dienste Yeboahs. Rückblickend war die Ablöse von rund einer halben Million Euro ein wahres Schnäppchen: Yeboah avancierte im Team von Trainer Christian Ilzer in kürzester Zeit zum Stammspieler. In der laufenden Saison absolvierte er wettbewerbsübergreifend bereits 26 Spiele und brachte es dabei auf beeindruckende 19 Scorerpunkte (12 Tore, sieben Assists). Damit ist Yeboah aktuell hinter Lazio-Star Ciro Immobile (16 Treffer) europaweit der zweitbeste italienische Torjäger.

Damit hat sich Yeboah nicht nur auf den Radar zahlreicher Top-Klubs manövriert, sondern wurde bereits mit der Berufung zu Italiens U21 belohnt. Für die "kleine" Squadra Azzurra gab er im vergangenen September sein Debüt.

Angesichts seines Potenzials und des derzeitigen Laufs scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Anruf von Mancini folgt und Yeboah dann gemeinsam mit Immobile und Co. auf dem Platz steht.