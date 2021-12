FC Bayern: Ex-Spieler Medhi Benatia beendet seine Karriere

Der frühere Bayern-Profi Medhi Benatia hat sein Karriereende bekannt gegeben. Auf Instagram begründete der 34-Jährige diesen Schritt.

"Nach mehr als 15 Jahren 'guter und treuer Dienste' für den Fußball, in denen ich an den prestigeträchtigsten Wettbewerben teilgenommen habe, habe ich beschlossen, meine Karriere zu beenden", schrieb der Marokkaner, der in seiner Laufbahn 58 Länderspiele für sein Heimatland bestritt.

Benatia war 2014 von der AS Rom zum FC Bayern München gewechselt. Mit einer Ablöse von 28 Millionen Euro war der Innenverteidiger zum damaligen Zeitpunkt der drittteuerste Transfer der Klubgeschichte des Rekordmeisters.

Doch die Erwartungen konnte Benatia auch aufgrund diverser Verletzungen nie wirklich erfüllen. Nach nur zwei Jahren und 46 Pflichtspielen (drei Tore) verließ er die Bayern und wechselte zu Juventus.

Ex-Bayern-Star Benatia: "Möchte allen Vereinen Respekt zollen"

"Seit meiner Kindheit hatte ich nur einen Traum: Profifußballer zu werden", schrieb Benatia. "Gott sei Dank hatte ich das Glück, Profifußballer zu werden, aber wie man in diesem Beruf sagt, ist das Schwierigste nicht, den ersten Vertrag zu unterschreiben, sondern die Zeit durchzuhalten."

Benatia ergänzte: "Auf meinem Weg habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, mich weiterzuentwickeln. Deshalb möchte ich allen Vereinen, für die ich gespielt habe, meinen Respekt zollen." Dabei nannte er auch den FC Bayern. Zuletzt stand der Defensivspieler beim türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük unter Vertrag.

Medhi Benatia im Steckbrief