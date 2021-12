Ex-Liverpool-Star Daniel Sturridge muss 30.000 Euro Finderlohn zahlen

Stürmer Daniel Sturridge muss nun also doch 30.000 Euro an den Finder seines verloren Hundes zahlen. Das entschied ein US-amerikanisches Gericht in der vergangenen Woche.

Was war passiert? 2019 wurde der Hund von Ex-Liverpool-Spieler Sturridge bei einem Einbruch in Los Angeles gestohlen. Anschließend versprach er in einem Video einen Finderlohn von 20.000 bis 30.000 US-Dollar.

Und nur kurze Zeit später fand der Rapper Killa Fame (bürgerlich: Foster Washington) den Hund des Engländers an einer Straße. Dieser übergab seinen Fund an Sturridge und forderte den versprochenen Lohn, doch dieser entgegnete: "Es gibt keine Belohnung."

Washington meldete den Vorfall bei der Polizei, von der ihm bescheinigt wurde, dass er nicht mit dem Einbruch in Verbindung stehe. Also reichte Washington im März eine Klage wegen Vertragsbruchs gegen Sturridge ein. Das Urteil in diesem Fall wurde am 21. Dezember vom Los Angeles County Superior Court verkündet.

Sturridge meldete sich daraufhin via Twitter zu Wort und stellte den Fund Washingtons erneut in Frage: "Am Weihnachtstag die Ereignisse eines Raubüberfalls noch einmal erleben zu müssen, ist beschämend. Andere Menschen versuchen, sich persönlich zu bereichern."

Sturridge: "Andere Menschen versuchen, sich persönlich zu bereichern"

Hintergrund: 2019 behauptete Washington, dass sein kleiner Neffe den Hund gefunden habe. Gegenüber der Nachrichtenagentur PA Media sprach er allerdings von "wir". Dies soll ein Grund für Sturridges verweigerte Zahlung gewesen sein.

Als Beweis legte der heutige Perth-Glory-Spieler ein Foto mit Washingtons Neffen vor und schrieb: "Ich habe einen kleinen Jungen getroffen und ihm bereits eine Belohnung gezahlt, über die er sich sehr gefreut hat."