WM-Quali: Georgien schockt Schweden bei Comeback von Zlatan Ibrahimovic

Trotz der Rückkehr von Superstar Zlatan Ibrahimovic hat die schwedische Nationalmannschaft eine womöglich folgenschwere Niederlage im Kampf um das direkte Ticket für die WM 2022 in Katar kassiert. Tre Kronor unterlag überraschend beim Außenseiter Georgien in der Gruppe B 0:2 (0:0) und liegt an der Tabellenspitze mit 15 Punkten weiter zwei Zähler vor Ex-Weltmeister Spanien.

Die Iberer könnten aber am Donnerstagabend mit einem Sieg in Griechenland vorbeiziehen und dann am Sonntag ins entscheidende direkte Duell um den Gruppensieg in Sevilla gehen.

Chwitscha Kwarazchelia von Rubin Kasan wurde mit seinem Doppelpack (61./78.) zum Held der Georgier, die zuvor nur einen Sieg in der laufenden Qualifikations-Runde gefeiert hatte.

Der 40 Jahre alte Ibrahimovic, der erstmals seit März im Nationaltrikot auflief und über 90 Minuten auf dem Feld stand, war im Frühjahr nach fünf Jahren ins Team der Blagult zurückgekehrt, danach fehlte er unter anderem bei der EM 2021 verletzungsbedingt.

Erst plagte ihn eine Knieblessur, danach verhinderte eine Achillessehnenreizung seinen 119. Einsatz für sein Land.

© getty Das Comeback von Zlatan Ibrahimovic ging in die Hose.

Russland feiert Kantersieg

Derweil hat Russland seine Pflichtaufgabe gegen Zypern bravourös gelöst und am vorletzten Spieltag den Druck auf Vizeweltmeister Kroatien erhöht. Der Gastgeber der WM 2018 siegte in St. Petersburg 6:0 (1:0) gegen Zypern und baute die Tabellenführung in Gruppe H vor Kroatien vorerst auf fünf Punkte aus.

Die Kroaten dürfen am Abend auf Malta nicht patzen, um am Sonntag beim Spiel in Split gegen die Russen noch die Chance auf das direkte Ticket zu haben. Bestimmender Mann bei den Russen war der Petersburger Lokalmatador Alexander Jerochin, der in der vierten Minute den ersten und in der 87. den letzten Treffer erzielte.