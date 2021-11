International - Wandervogel Gustavo Oberman: Messis kongenialer Partner, der in der vierten Liga kickt

Gustavo Oberman gewann im Jahr 2005 die Jugend-WM mit Messi und Co. Während seine Kollegen später strahlten, versank das Top-Talent in der Versenkung.

"Messi kombiniert mit Oberman und Zabaleta und beeindruckt das ausverkaufte Stadion, inklusive FIFA-Präsident Sepp Blatter", hieß es einst in einer Jubelarie der Associated Press. 2005 war das, die U20-Nationalmannschaft Argentiniens hatte zuvor das WM-Finale gegen die nigerianische Auswahl mit 2:1 für sich entschieden.

"Das war die schönste Zeit meiner Karriere", erinnerte sich Oberman im Jahr 2016 an die gemeinsame Zeit mit Lionel Messi, Pablo Zabaleta und viele andere spätere Superstars wie Sergio Agüero oder Fernando Gago. "Mit Messi, Zabaleta oder Agüero zu spielen, war eine ganz besondere Erfahrung. Wir haben alle nur für den großen Traum gespielt, die WM zu gewinnen, ohne daran zu denken, wohin es uns irgendwann verschlagen würde."

Messi, schon damals beim FC Barcelona unter Vertrag, entwickelte sich zu einem der besten Fußballer der Geschichte, Zabaleta landete bei Manchester City, Agüero heuerte - über den Umweg Atletico Madrid - ebenfalls bei den Skyblues an und Gago unterschrieb zwei Jahre nach besagtem Turnier einen Vertrag bei Real Madrid.

© getty Gustavo Oberman (Trikotnummer 20) spielte in Argentiniens U20 unter anderem mit Lionel Messi (18), Ezequiel Garay (13), Pablo Zabaleta (8) und Fernando Gago (17).

Gustavo Oberman: Top-Klub zu vertreten war nur zweitrangig

Und Oberman? Der spielte eine Saison beim Spitzenklub River Plate, ehe es mit seiner verheißungsvollen Laufbahn stetig bergab gehen sollte. Argentinos Juniors, CD Castellon (Spanien), CFR Cluj (Rumänien), FC Cordoba (Spanien) oder CD San Marcos de Aria (Chile) lauteten seine Stationen - weniger namhaft als das, was den Lebensläufen seiner Ex-Mitspieler zu entnehmen ist.

"Für uns war es damals das Größte, Argentinien zu repräsentieren", sagte er einmal. Natürlich hätten er und die anderen Jungs auch den Anspruch gehabt, für einen europäischen Top-Klub aufzulaufen. Dies sei aber eher zweitrangig gewesen. "Es gab nichts Schöneres als das himmelblaue Trikot zu tragen."

Messi, Zabaleta, Agüero und Gago trugen es weiter, liefen bei A-Weltmeisterschaften und Copa America auf, während Oberman nach seinen gescheiterten Europa- und Chile-Intermezzi sowie im Anschluss an eine wenig erfolgreiche Zeit in der Heimat, 2016 zwischenzeitlich in Indien sesshaft wurde.

"Es war so schwierig, dies meinen Kindern zu erzählen", schrieb er damals, kurz nach seinem Transfer zu Pune City, einem indischen, mittlerweile aufgelösten Verein, bei Facebook. "Meine sechsjährige Tochter Keisi saß weinend in ihrem Zimmer. Ich habe versucht, die Fassung zu behalten, aber ich war zu schwach. Ich habe sie umarmt und wir haben gemeinsam geweint."

Lewandowski pirscht sich ran: Das war das irre Rekordjahr 2012 von Messi © getty 1/18 Robert Lewandowski hat beim 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg seinen 23. Pflichtspieltreffer in dieser Saison erzielt. Gleichzeitig war es sein 60. Tor in diesem Kalenderjahr. Eine Marke, die seit 2014 nicht mehr erreicht wurde. © getty 2/18 Damals waren Cristiano Ronaldo 61 Tore für Real Madrid gelungen. Ein Jahr zuvor waren es 69. Der kürzlich verstorbene Gerd Müller schaffte einst 85 Tore (1972). Der Fabelrekord von Lionel Messi anno 2012 bleibt aber wohl für immer unerreicht. © getty 3/18 Der Argentinier erzielte im Alter von 25 sagenhafte 91 Tore für den FC Barcelona und seine Nationalmannschaft. Lewandowski hat zwar noch zehn Spiele Zeit, 31 Treffer wird der Pole aber wohl nicht mehr machen. SPOX filetiert das legendäre Messi-Jahr. © getty 4/18 Weil er Müllers Rekord knackte hängt zudem ein Trikot von Messi in der FC Bayern Erlebniswelt. Dies schenkte er dem “Bomber der Nation”. Übrigens schaffte das zuvor noch nie ein Spieler ohne direkten Bezug zur Klubgeschichte. © getty 5/18 JANUAR 2012: 7 Treffer in 8 Spielen (3 gegen Malaga, 2 gegen Betis Sevilla, 2 gegen Osasuna, 3 Assists) - 0,88 Tore pro Spiel © getty 6/18 FEBRUAR: 10 Treffer in 8 Spielen (1 gegen Real Sociedad, 4 gegen Valencia, 1 gegen Atletico Madrid, 1 gegen Leverkusen, 3 gegen die Schweiz, 4 Assists) - 1,25 Tore pro Spiel © getty 7/18 MÄRZ: 13 Treffer in 7 Spielen (2 gegen Santander, 1 gegen Sevilla, 3 gegen Granada, 1 gegen Mallorca, 1 gegen Bilbao, 5 gegen Leverkusen - CL-Rekord, 4 Assists) - 1,86 Tore pro Spiel © getty 8/18 APRIL: 9 Treffer in 8 Spielen (2 gegen Saragossa, 1 gegen Getafe, 2 gegen Levante, 2 gegen Vallecano, 2 gegen Milan, 8 Assists) - 1,13 Tore pro Spiel © getty 9/18 MAI: 8 Treffer in 4 Spielen (3 gegen Malaga, 4 gegen Espanyol Barcelona, 1 gegen Bilbao, 0 Assists) - 2 Tore pro Spiel. Anmerkung: Mit 50 Treffern die meisten Tore aller Zeiten in einer LaLiga-Saison. © getty 10/18 JUNI: 4 Treffer in 2 Spielen (1 gegen Ecuador und 3 gegen Brasilien. 0 Assists) - 2 Tore pro Spiel © getty 11/18 JULI: Spielfrei © getty 12/18 AUGUST: 7 Treffer in 5 Spielen (2 gegen Real Sociedad, 2 gegen Osasuna, 2 gegen Real Madrid, 1 gegen Deutschland, 0 Assists) - 1,4 Treffer pro Spiel © getty 13/18 SEPTEMBER: 5 Treffer in 7 Spielen (2 gegen Getafe, 2 gegen Spartak Moskau, 1 gegen Paraguay, 4 Assists) - 0,78 Tore pro Spiel © getty 14/18 OKTOBER: 10 Treffer in 7 Spielen (2 gegen Real Madrid, 3 gegen La Coruna, 2 gegen Rayo Vallecano, 2 gegen Uruguay, 1 gegen Chile, 3 Assists) - 1,43 Tore pro Spiel © getty 15/18 NOVEMBER: 9 Treffer in 7 Spielen (2 gegen Mallorca, 2 gegen Saragossa, 2 gegen Levante, 1 gegen Celtic Glasgow, 2 gegen Spartak Moskau, 2 Assists): 1,29 Tore pro Spiel © getty 16/18 DEZEMBER: 9 Treffer in 6 Spielen (2 gegen Bilbao, 2 gegen Betis Sevilla, 2 gegen Atletico Madrid, 1 gegen Valladolid, 2 gegen Cordoba): 1,5 Tore pro Spiel © getty 17/18 FAZIT: 91 Tore und 28 Assists erzielte Messi im Jahr 2012. Davon traf er zwölfmal für die Nationalmannschaft. Vor der Sommerpause waren es 51 Tore, danach 40 Treffer. Insgesamt spielte er 65 Spiele von 69 über die volle Distanz. © getty 18/18 Außerdem erzielte Messi, der im Sommer bei PSG unterschrieb, 672 Tore für Barca. Kein Spieler war jemals erfolgreicher für einen einzigen Klub. Für Vereinslegende Carles Puyol ist er deshalb der “Michael Jordan” des Fußballs.

Gustavo Oberman über Zeit in Indien: "Habe meine Kinder vermisst"

Sie verstanden nicht, warum ihr Vater plötzlich wegziehen musste, fast 15.000 Kilometer weit weg. "Es war keine einfache Entscheidung, aber nach anfänglichen Vorbehalten, hat meine Familie das verstanden", erklärte Oberman nach seinem Wechsel. "Ich habe meine Kinder noch mehr vermisst als sonst. Deshalb habe ich diesen Facebook-Beitrag verfasst."

Allzu lange musste Obermans Familie nicht ohne ihn auskommen. Nach fünf Monaten kehrte der Flügelspieler zurück, wurde in seiner Geburtsstadt Quilmes vom Club Atletico Argentino eingestellt, ehe es 2018 weiter zu seinem bis dato letzten, fußballerischen Halt ging: Club Sportivo Club Sud, ein argentinischer Viertligist.

"Ich hätte gerne häufiger für mein Land gespielt", resümierte er unlängst. "Aber die Konkurrenz in Argentinien ist so groß, dass nicht jeder, der die Albiceleste vertreten will, dies auch erreicht. Ich war einer der Unglücklichen, denen die Erfüllung des Traums nicht vergönnt war."

Dabei schien er eigentlich zu Höherem berufen, dieser Gustavo Oberman, der kongeniale Partner Lionel Messis.

Gustavo Oberman: Karriere in Zahlen