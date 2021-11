International: Einst in La Masia, Hagi als Förderer, nun mit 15 für die A-Nationalelf nominiert - das ist Rumänien-Juwel Enes Sali

Im heutigen Fußball wird oft sehr schnell von Wunderkindern gesprochen. Enes Sali könnte auch als solches bezeichnet werden - berechtigterweise?

Böse Zungen würden behaupten, dass Verstöße gegen die Transferregularien der FIFA im Jugendbereich beim FC Barcelona in den letzten Jahren eine gewissen Tradition haben.

Prominentestes Beispiel dürfte Takefusa Kubo sein, der 2011 als Supertalent zu den Blaugrana kam, dort mächtig für Furore sorgte und 2015 wieder gen Heimat nach Japan gehen musste, da die FIFA ihm die Spielberechtigung entzog. Heute steht er übrigens bei Erzrivale Real Madrid unter Vertrag.

Ein ähnliches Schicksal ereilte Enes Sali. Der im kanadischen Toronto geborene Sohn rumänischer Eltern türkischer Abstammung machte 2017 bei einem internationalen Jugendturnier auf sich aufmerksam, Barca holte ihn sofort - doch 2018 wurde der Vertrag bereits wieder aufgelöst, da die FIFA erneut Regelverstöße feststellte.

Krkic, Adu, Halilovic und Co.: "Wunderkinder", die den Durchbruch nie geschafft haben © imago images/ZUMA Wire 1/15 Bojan Krkic galt als Mega-Talent, er wurde mit Messi verglichen. Am heutigen Freitag feiert er seinen 30. Geburtstag - und kickt in Kanada. SPOX zeigt die "Wunderkinder" des Fußballs, die den Durchbruch aber nie geschafft haben. © getty 2/15 BOJAN KRKIC eilte der Ruf des "neuen Messi"in Barcelona voraus. Den (übertriebenen) Erwartungen wurde der Stürmer nie gerecht. Nach einigen glücklosen Leihen (u.a. Mainz 05) steht er aktuell bei Montreal Impact in der MLS unter Vertrag. © getty 3/15 GAI ASSULIN: FCB-Star Thiago hielt ihn für den talentiertesten La-Masia-Spieler, doch bei Barca kam er auf lediglich einen Profieinsatz. 2010 verließ er die Katalanen und tingelte von Klub zu Klub. Aktuell spielt er für FC Poli Iasi in Rumänien. © getty 4/15 Auch bei ALEN HALILOVIC wurden früh Vergleiche zu Messi herangeführt. Der Kroate wechselte einst für 5 Mio. Euro zu Barca, sein Tiefpunkt war das Engagement beim HSV. Aktuell steht er bei Milan unter Vertrag. © getty 5/15 FREDDY ADU gilt als der Inbegriff des gehypten Nachwuchstalents. Mit 14 debütierte er bereits für die Profis. Den immensen Druck konnte er aber nicht standhalten. Mutierte zum Wandervogel und ist mal wieder vereinslos. © getty 6/15 2011 zahlte der FC Bayern elf Millionen Euro für BRENO, in Deutschland wurde er aber nicht glücklich. Wegen Brandstiftung musste er sogar ins Gefängnis. Kehrte anschließend nach Brasilien zurück und wurde dort Stammspieler bei Vasco da Gama. © getty 7/15 In SINAN KURT schaffte ein weiteres Talent nie den Durchbruch beim FC Bayern. Nach drei Jahren bei der Hertha ging es in die zweite österreichische Liga. WSG Tirol verlängerte den Vertrag mit Kurt wegen der Ausländerbeschränkung zuletzt jedoch nicht. © getty 8/15 BERKANT GÖKTAN wurde mit den Bayern 2001 noch Champions-League-Sieger, wechselte in die Türkei und später wieder zurück nach Deutschland. Blühte bei 1860 München kurzzeitig wieder auf, ehe er 2008 positiv auf Kokain getestet wurde. © getty 9/15 Elf Millionen bezahlte West Ham 2009 an Brescia für die Dienste von SAVIO NSEREKO. Partys, Spielschulden und eine vorgetäuschte Entführung - seither reihte sich Skandal an Skandal. Mittlerweile ist er in der Münchner Kreisklasse angekommen. © getty 10/15 2008 gewann ANDERSON noch den Golden-Boy-Award, zwei Jahre später setzte ihn ein Kreuzbandriss außer Gefecht. Kam seitdem nie wieder richtig auf die Beine. Inzwischen hat der Brasilianer die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. © getty 11/15 SAMED YESIL traf in den DFB-Juniorenteams wie am Fließband. Hatte immenses Verletzungspech nach seinen Wechsel zu Liverpool. Sein Engagement bei Uerdingen blieb erfolglos. Im Januar 2020 heuerte er beim türkischen Drittligisten Ankara Demirspor an. © getty 12/15 JOHAN VONLANTHEN galt als eines der größten Offensivtalente Europas, kam aber bei RB Salzburg nie über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus. Beendete mit 32 Jahren seine Karriere beim FC Wil in der 2. Liga der Schweiz. © getty 13/15 Alkoholeskapaden und stetige Gewichtsprobleme verhinderten die große Karriere von KEVIN PANNEWITZ. Arbeitete sich nach zwei Jahren Pause durch die Fußball-Provinz zu Jena nach oben. Wurde dort 2018 freigestellt, als er betrunken zum Training erschien. © getty 14/15 ALEXANDER MERKEL vollzog bereits mit 16 den Wechsel zu Milan. Auf Debüt und Scudetto mit 18 folgten innerhalb von acht Jahren acht verschiedene Klubs. Zuletzt spielte er bei Heracles Almelo in den Niederlanden. Aktuell ist er vereinslos. © getty 15/15 HACHIM MASTOUR wurde in der Jugend von Milan schon mit 14 Jahren zum Youtube-Star. Seither kam jedoch nicht mehr viel vom "marokkanischen Messi". 2018 gab es von Milan keinen neuen Vertrag. Spielt seit Oktober 2019 bei Reggina 1914 in Italiens 3. Liga.

Gheorge Hagi holte Enes Sali nach Rumänien

Statt zurück nach Kanada ging es für Sali nach Rumänien. Der Grund dafür war niemand Geringeres als Tricolorii-Legende Gheorghe Hagi, der Salis Vater überredete, mit dem Filius nach Rumänien zu ziehen. Sali war fortan Teil der Gheorge Hagi Academia.

Dort förderte der heute 56-Jährige den jungen Sali drei Jahre lang, ehe er ihn im vergangenen Sommer zu FCV Farul Constanta, wo er derzeit selbst als Trainer an der Seitenlinie steht, holte. Es dauerte nur wenige Wochen bis zu seinem Debüt in Rumäniens erster Profiliga. Am achten Spieltag traf er dann erstmals für Constanta - ein Rekord: Er wurde mit 15 Jahren, sechs Monaten und 21 Tagen zum jüngsten Torschützen der Ligahistorie.

"Dass mich Hagi spielen lässt, ist eine große Ehre für mich. Ich liebe den Fußball schon seit meiner frühesten Kindheit", schwebte er im Anschluss bei NTV Spor auf Wolke sieben. "Mein Ziel ist es, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Ich habe Vertrauen in mich, aber noch habe ich nichts erreicht."

Den nächsten Schritt ist er in der Zwischenzeit aber bereits gegangen. Nach acht Einsätzen in der Liga 1 wurde er von Nationaltrainer Mirel Radoi in den Kader der A-Nationalmannschaft für die kommenden Länderspiele gegen Island und Liechtenstein nominiert. Erst im Februar (!) wird Sali 16 Jahre alt. Sollte er also zum Einsatz kommen, wäre er der jüngste Nationalspieler Rumäniens aller Zeiten.

Sali ist im offensiven Mittelfeld zuhause. Seine große Stärke neben dem Dribbling ist sein Antritt. Der Rechtsfuß nimmt oftmals bereits im Mittelfeld enormes Tempo auf, läuft dann auf die Viererkette zu und lässt seine Gegenspieler aufgrund des Geschwindigkeitsüberschusses stehen. Nach diesem Muster erzielte der 1,68 Meter kleine Spieler auch sein Rekordtor.

Sali steht eine große Zukunft bevor, dessen ist sich auch Hagi sicher. "Ich kenne Enes sehr gut. Ihr werdet von ihm noch sehr viel schöne Dinge hören", so der ehemalige Galatasaray-Profi. "Er ist äußerst talentiert. Es ist alles andere als einfach, Talente wie ihn zu finden." Vielleicht hat die FIFA Sali einst einen großen Gefallen getan, bei Förderer Hagi scheint er derzeit jedenfalls in besten Händen zu sein.

Enes Sali: Zahlen und Fakten