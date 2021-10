Cristiano Ronaldo: Karim Benzema ist mein Favorit für den Ballon d'Or

Brasiliens Stürmer-Legende Ronaldo hat seinen persönlichen Favoriten für die Vergabe des Ballon d'Or in diesem Jahr verraten: Er sprach sich dafür aus, Karim Benzema von Real Madrid den Preis zu verleihen.

"Mein Favorit für den Ballon d'Or ist ohne jeden Zweifel Benzema", schrieb Ronaldo bei Facebook. Seine Wahl erklärte er auch: "Der beste Stürmer, seit zehn Jahren ein brutales Niveau - und vor allem ein echter Champion", so der Brasilianer.

Benzema holte in diesem Jahr mit Frankreich in der Nations League den Titel. Mit seinem Klub Real Madrid ging er in allen Wettbewerben aber leer aus. Mit 34 Toren und 13 Assists in allen Pflichtspielen fällt seine persönliche Bilanz jedoch durchaus beeindruckend aus.

Der Ballon d'Or wird am 29. November vergeben. Als Favoriten gelten Lionel Messi (PSG), Robert Lewandowski (Bayern München) und Jorginho (Chelsea).