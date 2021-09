League Cup: Manchester United ausgeschieden - Chelsea und Tottenham zittern sich ins Achtelfinale

Manchester United ist ohne Cristiano Ronaldo in der dritten Runde des League Cup ausgeschieden. Die Red Devils unterlagen mit dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho in der Startelf West Ham United 0:1 (0:1). Das goldene Tor für die Hammers markierte Manuel Lanzini in der 9. Minute.

Teammanager Thomas Tuchel und der FC Chelsea haben sich unterdessen ins Achtelfinale gezittert. Die Londoner siegten mit 4:3 (1:1, 0:0) im Elfmeterschießen gegen Premier-League-Konkurrent Aston Villa. Nationalspieler Timo Werner hatte die Blues mit seinem ersten Saisontreffer in Führung gebracht (54.), Cameron Archer aber wenig später (64.) ausgeglichen. Der englische Nationalspieler Reece James versenkte den entscheidenden Elfmeter.

Ebenfalls im Elfmeterschießen setzte sich Tottenham Hotspur bei den Wolverhampton Wanderers durch. Tanguy Ndombele (14.) und Harry Kane (23.) hatten die Spurs in Führung geschossen, ehe Leander Dendoncker (38.) und Daniel Podence (58.) zum 2:2 (1:2) zum Ausgleich trafen.

Problemlos in die nächste Runde marschierten unterdessen der FC Arsenal (3:0 gegen den AFC Wimbledon) und Leicester City (2:0 beim FC Millwall).