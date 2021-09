Pele: Fußball-Legende offenbar wieder auf Intensivstation

Erneute Sorgen um Fußball-Idol Pele: Der 80-Jährige befindet sich nach der Entfernung eines Dickdarm-Tumors offenbar wieder auf der Intensivstation, wie ESPN Brasil berichtet.

Noch im Verlauf der Woche hatte der Brasilianer den Intensiv-Bereich des Albert-Einstein-Hospitals in Sao Paulo verlassen.

Aufgrund einer Refluxösophagitis - Magensäure fließt dabei die Speiseröhre hoch - musste Pele dem Bericht zufolge zurück in das Krankenhaus.

Vor wenigen Tagen hatte die Fußball-Legende auf Instagram ein Foto aus seinem Krankenzimmer gepostet und geschrieben, dass er schon bald wieder bereit sei, "90 Minuten plus Verlängerung" zu spielen.

Pele hatte sich in der jüngeren Vergangenheit bereits mehreren Operationen unterziehen müssen. Im November 2014 an der Niere, im Mai 2015 an der Prostata, zwei Monate später an der Wirbelsäule und im Dezember des gleichen Jahres auch an der Hüfte.