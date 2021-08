Bayern-Star Müller: "Hätte sehr gerne Cristiano Ronaldo mit Lionel Messi gesehen"

Thomas Müller hat nach dem 5:0 (3:0)-Sieg gegen Hertha BSC verraten, dass er gerne Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zusammen bei Paris Saint-Germain spielen gesehen hätte.

"Falls Kylian Mbappe noch geht, hätte ich gerne Cristiano Ronaldo zusammen mit Lionel Messi gesehen", sagte Müller im Anschluss an den Bayern-Sieg gegen die Hertha am Sky-Mikrofon. "Das wäre eine sehr interessante Mischung gewesen. Vor allem für mich als Fan des Sports."

Auf die Frage, ob er dann gerne hinter den beiden Superstars spielen würde, antwortete Müller: "Das muss nicht unbedingt sein, würde aber vielleicht auch einigermaßen funktionieren." Für den 31-Jährigen sei "eine gute Mischung aus Spielern" besonders wichtig.

"Man braucht Spieler, die gut am Ball sind und welche, die gut weg vom Ball sind. Cristiano ist mittlerweile ein sehr starker Abschlussspieler geworden. Er braucht den Ball gar nicht mehr so tief", so Müller. Messi und Neymar würden dahinter dann "durchs Mittelfeld spazieren. Das wäre interessant gewesen".

Messi und auch Ronaldo wechselten im laufenden Transferfenster ihre Vereine. Während Messi seinen Vertrag beim FC Barcelona aufgrund der finanziellen Schieflage des Klubs nicht verlängern konnte und sich Paris Saint-Germain anschloss, kehrte Ronaldo nach drei Jahren bei Juventus Turin zu seinem Ex-Klub Manchester United zurück.