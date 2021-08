Real Madrid vs. AC Milan: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream sehen

Real Madrid spielt am heutigen Sonntag im Testspiel gegen die AC Mailand. Für die beiden Teams ist die Begegnung ein hervorragender Härtetest vor dem jeweiligen Liga-Auftakt. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Für Real Madrid ist es die Generalprobe, bevor man kommende Woche zum La-Liga-Auftakt gegen Deportivo Alaves gefordert ist. Die Mailänder haben nach diesem Spiel noch etwas mehr Zeit, um sich den letzten Feinschliff zu holen. Sie haben Ihr letztes Freundschaftsspiel vor der Saison am kommenden Samstag gegen Panathinaikos Athen. Ihr Auftaktspiel in der Serie A gegen Sampdoria Genua ist dann am 22. August.

Real Madrid vs. AC Milan, Testspiel: Datum, Zeit, Ort, Infos

Duell zweier Legenden heute in Österreich! Beide Teams wollen sich in diesem Vorbereitungsspiel die letzte Wettkampfhärte vor einer langen und kräftezehrenden Saison holen. Das heutige Testspiel am 8. August findet um 18.30 Uhr im Wörthersee Stadion zu Klagenfurt (Österreich) statt.

30.000 Fans werden im Wörthersee Stadion erwartet. Damit ist das Stadion trotz der steigenden Corona- Zahlen nahezu ausverkauft. Die Verantwortlichen wollen mit strengen Regeln die Sicherheit der Fans gewährleisten. Nur mit dem so genannten 3-G-Nachweis (genesen, getestet oder geimpft) ist der Zutritt zum Stadion erlaubt. Die Fans erwartet vor vollem Haus somit ein Fußball-Spektakel der Extraklasse.

© getty Olivier Giroud geht ab der neuen Saison für AC Mailand auf Torejagd.

Real Madrid vs. AC Mailand: Testspiel in Klagenfurt heute live im TV und Livestream

Real vs. Milan, ein Duell zweier Weltklasse-Teams. Doch wo kann ich mir die Partie live im TV und Livestream anschauen? Sport1 hält die Übertragungsrechte für das Spiel heute. Der Livestream des Senders Sport1 läuft 24 Stunden lang und zeigt Euch das Spiel in voller Länge. Den Livestream findet Ihr hier.

Doch nicht nur im Livestream zeigt Sport1 das Spiel am heutigen Sonntag. Der Münchener Privatsender zeigt die vollen 90 Minuten des Testspiel-Krachers zwischen Real Madrid und dem AC Milan auch im Free-TV. Die Übertragung beginnt dort um 18:25 Uhr.

Übertragungsbeginn: 18.25 Uhr

Anpfiff: 18.30 Uhr

Spiel im Free-TV und im Livestream: Real Madrid vs. AC Milan

Real Madrid heute im Testspiel: Der Spielplan

Datum Spiel 15. August La Liga, 1. Spieltag gegen Deportivo Alaves (22.00 Uhr/Alaves) 22. August La Liga, 2. Spieltag gegen UD Levante (22.00 Uhr/Levante) 29. August La Liga, 3. Spieltag gegen Betis Sevilla (22.00 Uhr/Sevilla) 12. September La Liga, 4. Spieltag gegen Celta Vigo (Madrid) 19. September La Liga, 5 Spieltag gegen den FC Valencia (Valencia)

Real Madrid wird für die Saison 2021/2022 auf Wiedergutmachungskurs sein. Nach der enttäuschenden letzten Saison ohne Titel wird sich das Team von Neu-Trainer Carlo Ancelotti steigern müssen, um den hohen Erwartungen der Fans gerecht zu werden. Der Rückkehrer, der die Königlichen schon von 2013 bis 2015 trainiert hat, muss jedoch seine Innenverteidigung komplett neu formieren. Sowohl der Kapitän Sergio Ramos, als auch Raphael Varane haben den Verein verlassen. Sie werden somit heute nicht mit von der Partie sein, ebenso wenig wie der 106-malige deutsche Nationalspieler Toni Kroos. Der Mittelfeldakteur, welcher nach der EM im Sommer seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat, hat sich eine Schambeinentzündung zugezogen und fällt damit für unbestimmte Zeit aus.

Für Carlo Ancelotti dürfte das Aufeinandertreffen mit den Mailändern sicherlich ein freudiges Wiedersehen werden. Acht Jahre lang war Ancelotti Trainer der Rossoneri und feierte mit ihnen große Erfolge, nicht zuletzt den Champions-League-Titel 2006/07. Die Formkurve der Mailänder steigt seit einigen Jahren stetig und nächste Saison wollen sie endlich wieder nach zehn Jahren die Meisterschaft holen. Genauso wie für Real reichte es in der letzten Saison nur für Platz zwei in der Liga.

Um nächstes Jahr ganz oben zu stehen, hat sich Milan unter anderem Olivier Giroud vom aktuellen Champions-League-Sieger FC Chelsea geangelt. Mit seiner Erfahrung soll der Stürmer helfen, endlich den 19. Scudetto nach Mailand zu holen. Jedoch mussten die Mailänder auch einige Abgänge verkraften. Gianluigi Donnarumma, der bei der EM im Sommer als erster Torwart überhaupt zum besten Spieler des Turniers gewählt worden ist, hat sich ablösefrei Paris Saint-Germain angeschlossen. Und ausgerechnet zum Stadtrivalen Inter Mailand hat es Spielmacher Hakan Calhanoglu verschlagen. Zwei Wochen Zeit haben die Mailänder aber noch, um vor dem Liga-Auftakt eventuell noch auf dem Transfermarkt tätig zu werden.

AC Milan: Die kommenden Test- und Pflichtspiele

Datum Spiel 14. August Testspiel gegen Panathinaikos Athen (20:30/Triest) 23. August Serie A, 1.Spieltag gegen Sampdoria Genua (Altach) 29. August Serie A, 2. Spieltag gegen Cagliari Calcio (20.45 Uhr/Mailand) 12. September Serie A, 3. Spieltag gegen Lazio Rom (Mailand) 19. September Serie A, 4 Spieltag gegen Juventus Turin (Turin)

Real Madrid vs. AC Mailand heute live im Testspiel: Besondere Vorzeichen

Das heutige Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und dem AC Milan steht unter einem besonderen Motto. Als #AthletesVersus-Cup wird das heutige Testspiel zwischen diesen beiden legendären Teams im Wörthersee Stadion ausgetragen.

Die Organisation hilft dabei, dass sich Athlet*innen gegen die Diskriminierung von Frauen, der LGBTIQ-Community, sowie gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Behinderung einsetzen.

Real Madrid vs. AC Milan: Die Bilanz vor dem Testspiel

Zum insgesamt 17. Mal werden diese beiden Weltvereine am heutigen Sonntag aufeinander treffen. Das Spiel markiert erst das zweite Aufeinandertreffen in einem Freundschaftsspiel. Alle anderen Begegnungen fanden in der Champions League statt.

Das letzte Duell datiert aus dem Jahr 2018. Beim International Champions Cup (ICC) gewannen die Königlichen mit 3:1. Das letzte Pflichtspiel bestritten die beiden Teams in der Champions-League-Saison 2010/11. Das Hinspiel der Gruppenphase gewann Real mit 2:0, im Rückspiel trennten sich die beiden Kontrahenten 2:2 unentschieden.