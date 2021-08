Lothar Matthäus scherzt über Austria Wien: "Das Schalke von Österreich"

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (60) hat bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf in seiner Rolle als Interwetten-Testimonial über Austria Wien gescherzt.

Auf die Frage danach, welcher Trainer in der österreichischen Liga als erstes entlassen werden würde, antwortete Matthäus mit: "Ich würde sagen der Trainer von Austria Wien." Anschließend mutmaßte er, dass "Austria Wien das Schalke von Österreich" sei.

Kaum ein deutscher Klub verschliss in den vergangenen Jahren so viele Trainer wie der FC Schalke 04. In den vergangenen drei Jahren stellte der Zweitligist insgesamt sieben verschiedene Trainer an, bei der Austria waren es im selben Zeitraum fünf.

Peter Stöger führte die Austria in der vergangenen Saison lediglich auf Platz acht. Über das Playoff gelang zwar der Sprung in die Conference-League-Qualifikation, wo die Mannschaft unter dem neuen Trainer Manfred Schmid aber am isländischen Vertreter Breidablik Kopavogur scheiterte. In der Bundesliga steht die Austria nach drei Spielen bei einem Punkt.

Matthäus trainierte in der Saison 2001/02 den Stadtrivalen Rapid und führte ihn auf den historisch schlechtesten achten Tabellenplatz.