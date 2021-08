Deadline-Day: Wann schließen die Transferfenster? Datum, Uhrzeiten der Top-Ligen

Vereine, Berater und Spieler müssen sich sputen, denn der Transfermarkt hat in den europäischen Top-Ligen nicht mehr allzu lange geöffnet. Der Deadline-Day rückt näher. Datum Uhrzeiten: SPOX zeigt auf, wann die Wechselperioden zu Ende sind.

Er nähert sich seinem Ende, der Transfermarkt. Nach der offiziellen Öffnung zum 1. Juli schließen sich die Pforten zum 1. September in den europäischen Top-Ligen unisono.

Bedeutet also: Nur noch am heutigen 30. und am morgigen 31. August bis um 23.59 Uhr können Transfer abgewickelt werden.

In der deutschen Bundesliga, der spanischen Primera Division, der englischen Premier League, der italienischen Serie A, in der französischen Ligue 1 und in der Liga Portugal ist jeweils mit dem Anbruch des 1. Septembers Feierabend auf dem Transfermarkt.

Schlussspurt im irren Transfersommer: Diese Spieler könnten noch wechseln © getty 1/30 Der wahrscheinlich verrückteste Transfersommer aller Zeiten neigt sich dem Ende. Noch ist jedoch nicht aller Tage Abend. Bis einschließlich Dienstag dürfen die europäischen Vereine noch Spieler unter Vertrag nehmen. Diese Deals könnten noch passieren. © getty 2/30 MARCEL SABITZER (von RB Leipzig zum FC Bayern): Julian Nagelsmann bekommt aller Voraussicht nach seinen Wunschspieler. Der Transfer steht unmittelbar bevor. Für den Österreicher müssen die Bayern wohl zwischen 16 und 20 Mio. Euro zahlen. © getty 3/30 MICHAEL CUISANCE und CORENTIN TOLISSO: Beide sind Verkaufskandidaten, ein Angebot liegt nach Infos von SPOX und Goal für keinen der beiden vor. Cuisances Berater sind aktuell auf der Suche nach einem Abnehmer per Leihe. © getty 4/30 CHRIS RICHARDS (vom FC Bayern zur TSG Hoffenheim): Die TSG wollte Richards nach der erfolgreichen Leihe in der vergangenen Saison am liebsten kaufen. Nun winkt Richards laut Sport Bild eine Vertragsverlängerung beim FCB – und eine erneute Leihe zur TSG. © getty 5/30 KYLIAN MBAPPE (von PSG zu Real Madrid): Neben Messi und CR7 wäre das der dritte dicke Blockbuster-Transfer. Nach Infos von SPOX und Goal hat Real ein zweites Angebot in Höhe von 170 Millionen Euro abgegeben. Mbappes Vertrag läuft bis 2022. © getty 6/30 Auch der Mbappe-Transfer steht unmittelbar bevor – und könnte der erste Dominostein für das letzte große Transfer-Hurra diesen Sommer sein. Angeblich hat PSG den Brasilianer RICHARLISON vom FC Everton als Ersatz im Visier. © getty 7/30 Um den Mbappe-Transfer realisieren zu können, muss Real wohl noch Spieler abgeben. Zur Disposition steht neben den üblichen Verdächtigen wie Mariano Diaz oder Luka Jovic laut Marca auch EDEN HAZARD. © getty 8/30 Wie die spanische Zeitung berichtet, ist Juventus an einem Transfer des Belgiers interessiert. Wird Hazard zum zweiten Mal CR7-Erbe? Angeblich geht es um eine Leihe für die jüngst begonnene Saison. Ein Abgang erscheint aber unwahrscheinlich. © getty 9/30 TIEMOUE BAKAYOKO (von Chelsea zur AC Milan): Zum vierten Mal wird der Franzose von Chelsea verliehen – zum zweiten Mal nach 2018/19 zu Milan. Die Rossoneri zahlen übereinstimmenden Medienberichten zufolge 500 Tsd. Euro Leihgebühr. © getty 10/30 AMINE HARIT (von Schalke zu Olympique Marseille): Der Deal ist so gut wie fix. Nach Informationen der Bild und L'Equipe steht Harit vor einer Leihe zu OM. Eine Kaufpflicht sei im Vertrag nicht verankert. Harits Schalke-Vertrag läuft noch bis 2024. © getty 11/30 JULES KOUNDE (von Sevilla zu Chelsea): Kurt Zouma geht zu West Ham. Der 22 Jahre alte Kounde könnte ihn ersetzen. Laut Guardian steht Chelsea in Verhandlungen mit Sevilla. Kounde hat eine Ausstiegsklausel mit einer Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro. © getty 12/30 ROMAIN FAIVRE (von Stade Brest zur AC Milan): Gladbach war lange an dem 23-jährigen Flügelspieler dran, es fehlte aufgrund ausbleibender Abgänge wie etwa der von Denis Zakaria aber an den finanziellen Mitteln. © getty 13/30 So wird der Weg zu Faivre für Milan frei. Der Franzose war mit elf Torbeteiligungen in der vergangenen Saison die Entdeckung bei Brest. Italienischen Medien zufolge verhandelt Milan aktuell die Ablösesumme (Brest fordert wohl 13-15 Mio. Euro). © getty 14/30 VALENTINO LAZARO (von Inter Mailand zu Benfica): Auch der BVB soll Interesse an Lazaro gezeigt haben. Wahrscheinlicher ist laut Bild und der portugiesischen Sportzeitung Record aber ein Leihwechsel zu CL-Teilnehmer Benfica. © getty 15/30 MARCO FRIEDL (von Werder Bremen zu Union Berlin): Trotz Spielerstreik ist Werder weiter gesprächsbereit. Laut Frank Baumann sei man jedoch "weit entfernt" von einer Einigung. Er geht von einem Friedl-Verbleib in Bremen aus. © getty 16/30 MARVIN FRIEDRICH (von Union Berlin zu Hertha): Friedl sollte als Ersatz für Friedrich nach Berlin kommen, der mit einem Hertha-Wechsel in Verbindung gebracht wurde. Nun stelle er klar, dass dies "wegen meiner großen Verbundenheit" nicht passieren wird. © getty 17/30 FILIP KOSTIC (von Eintracht Frankfurt zu Lazio Rom): Auch der Serbe streikte in der vergangenen Woche. Er will zu Lazio Rom. Frankfurt-Sportchef Krösche rügte Kostic für sein Verhalten und rechnet mit ihm für die kommende Saison. Aber: Ausgang offen. © getty 18/30 Lazio soll knapp zehn Millionen geboten haben - für die Eintracht jedoch viel zu wenig. Die Hessen wollen laut Bild-Infos 15 Mio. inklusive Boni. Wie ein Marktinsider dem kicker berichtete, gebe es "keine Chance", dass die Römer die Offerte erhöhen. © getty 19/30 HEE-CHAN HWANG (von RB Leipzig zu Wolverhampton): Telegraph, Sky Sports und Bild berichteten zuletzt von einer bevorstehenden Leihe des Stürmers. Offenbar geht es noch um eine mögliche Kaufoptionen im 15-Millionen-Euro-Bereich. © getty 20/30 ILAIX MORIBA (von Barca zu RB Leipzig): Nach Infos von SPOX und Goal ist der Wechsel durch. Das 18 Jahre alte Mittelfeldtalent kostet die Leipziger zwischen 15 und 20 Millionen Euro Ablöse. Offenbar hat Leipzig unter anderem die Spurs ausgestochen. © getty 21/30 SEAD KOLASINAC (von Arsenal zu Fenerbahce): Kommt es zur Wiedervereinigung mit Mesut Özil? Laut türkischen Medien laufen Verhandlungen zwischen Kolasinac und Fenerbahce. Bei Arsenal gilt der Ex-Schalker schon länger als Verkaufskandidat. © getty 22/30 CALLUM HUDSON-ODOI (von Chelsea zum BVB): Nach Informationen von SPOX und Goal schielt der BVB auf ein Leihgeschäft mit Chelsea. Bis zum Sonntag gab es jedoch noch keinen Kontakt zwischen beiden Klubs – auch ist fraglich, ob Tuchel CHO gehen ließe. © getty 23/30 JUSTIN CHE: Der Verteidiger war bereits an FC Bayern II verliehen. Nun hat der FCB nach Infos von SPOX und Goal wieder Kontakt zu Ches Klub FC Dallas aufgenommen. Für zwei Mio. wäre der 17-Jährige zu haben, aller Voraussicht nach frühestens im Januar. © getty 24/30 OZAN KABAK (von Schalke zum FC Turin): Der Großverdiener soll den Verein nach Möglichkeit noch verlassen. Der FC Turin soll laut Sky Italia ein Leihgeschäft anstreben. Ein erstes Angebot über die Leihgebühr von 1,5 Mio. Euro habe Schalke abgelehnt. © getty 25/30 SHKODRAN MUSTAFI (vereinslos zum FC Turin): Auch am Ex-Schalker zeigt Torino offenbar Interesse. Hier scheiterten dem Vernehmen nach erste Verhandlungsgespräche am geforderten Gehalt. 1,9 Mio. Euro pro Jahr sind Turin angeblich zu teuer. © getty 26/30 MIRALEM PJANIC: 30 Pflichtspiele absolvierte der Bosnier bisher für Barca, 13-mal stand er dabei nur in der Startelf. Seine Zukunft liegt wohl nicht bei Barca, aber wo dann? Eine Leihe zu Ex-Klub Juventus sowie ein Wechsel nach Florenz stehen im Raum. © getty 27/30 PHILIPPE COUTINHO: Auch die nahe Zukunft des Brasilianers ist noch unklar. Barca-Coach Ronald Koeman plant angeblich mit ihm, wirkliche Abnehmer haben sich auch noch nicht herauskristallisiert. Milan, OM, Leicester – reines Namedropping? © getty 28/30 CHRISTIAN FASSNACHT: Aus einem Wechsel zu Werder Bremen wird nichts. Young Boys Berns Sportchef Christoph Spycher stellte im Interview mit blueSport klar, dass Fassnacht "sicher auch in den nächsten Spielen für uns auflaufen wird". © getty 29/30 MERGIM BERISHA: Der VfB Stuttgart hat offenbar Berisha von Red Bull Salzburg im Visier gehabt. Laut kicker sollen sich die Schwaben jedoch wieder zurückgezogen haben, nachdem mehrere Klubs aus der Premier League den Preis nach oben trieben. © GEPA 30/30 LUKAS HINTERSEER: Der Österreicher soll den abgewanderten Marvin Ducksch bei Hannover 96 ersetzen. Für rund 300 000 Euro wechselt Hinterseer vom koreanischen Klub Ulsan Gyundai nach Hannover, berichtet die Bild. Er soll einen Vertrag bis 2023 erhalten.

Damit wird es zwischen diesen Ligen auch nach dem August keine Deals mehr geben. In dem einen oder anderen Wechselfenster der Vergangenheit lief die Periode etwa in Spanien länger als in England, sodass sich spanische Klubs auch nach dem Fristende auf der Insel noch Spieler von dortigen Klubs sichern konnten.

Dieses Jahr können die Vereine aus den Top-Meisterschaften sich nach dem August lediglich noch in unter anderem Dänemark, Polen (bis Ende des 2. September), der Ukraine (bis Ende des 3. September), Russland (bis Ende des 7. September) oder der Türkei (bis Ende des 8. September) bedienen, wo der Markt noch etwas länger offen ist.

Liga Nation Ablauf der Transferfrist Bundesliga Deutschland mit Ende des 31. August Primera Division Spanien mit Ende des 31. August Premier League England mit Ende des 31. August Serie A Italien mit Ende des 31. August Ligue 1 Frankreich mit Ende des 31. August Liga Portugal Portugal mit Ende des 31. August

Historischer Transfermarkt 2021 mit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos

Bereits vor dem Deadline-Day lässt sich konstatieren: der Sommer-Transfermarkt hatte es dieses Jahr absolut in sich. Lionel Messi kehrte dem FC Barcelona ebenso wie Sergio Ramos Real Madrid jeweils nach einer Ewigkeit den Rücken, die beiden Kapitän der spanischen Schwergewichte zog es ablösefrei nach Frankreich zu Paris Saint-Germain.

Der Ligue-1-Klub sicherte sich nicht nur die Dienste von Messi und Ramos, sondern verpflichtete ebenso ablösefrei Italiens EM-Torwart-Held Gianluigi Donnarumma (von AC Mailand) und den niederländischen Mittelfeld-Routinier Georginio Wijnaldum (von FC Liverpool) sowie für 60 Millionen Euro Achraf Hakimi von Inter Mailand. Zudem kam Danilo Pereira für 16 Millionen Euro vom FC Porto.

Spektakulär auch: Nach nur drei Jahren hat Cristiano Ronaldo Juventus Turin verlassen, der 36-jährige Portugiese ist zurück bei Manchester United.

Transfermarkt: Wechselt Kylian Mbappe noch zu Real Madrid?

Die spannendste noch offene Personalie: Kylian Mbappe, der PSG verlassen und liebend gerne umgehend zu Real Madrid wechseln will. In Deutschland arbeitet der FC Bayern München derweil an der Verpflichtung von RB Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer, während es Borussia Dortmund tatsächlich gelungen ist, Erling Haaland zu halten.