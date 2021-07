Brasiliens Nationaltrainer Tite kritisiert Organisation der Copa America und wirft Argentinien "Anti-Fußball" vor

Brasiliens Nationaltrainer Tite hat nach der Finalpleite gegen Argentinien kein gutes Haar am Gegner und der Organisation der Copa America gelassen.

Nach der bitteren Niederlage im Finale gegen Argentinien (0:1) hat Brasiliens Nationaltrainer Tite die Organisation der Copa America in seinem Heimatland durch den südamerikanischen Kontinentalverband CONMEBOL scharf kritisiert.

Laut dem 60-Jährigen habe "die Organisation des Turniers einiges zu wünschen übrig gelassen. Die Plätze waren schlecht und die Spieler wurden einem hohen Risiko ausgesetzt. Das sollte in einem großen Wettbewerb wie diesem nicht passieren", stellte Tite klar.

Copa America von Beginn an unter keinem guten Stern

Bereits zuvor hatte Tite eine Geldstrafe in Höhe von rund 4200 Euro erhalten, nachdem er die seiner Meinung nach schlechten Platzverhältnisse kritisiert hatte. Namentlich nahm er CONMEBOL-Präsident Alejandro Dominguez ins Visier, er habe das Turnier Hals über Kopf organisiert.

Die Austragung der Copa stand bereits lange vor dem eigentlichen Turnierbeginn unter keinem guten Stern. Ursprünglich sollten Kolumbien und Argentinien das Turnier gemeinsam ausrichten. Doch zunächst musste Kolumbien wegen sozialer und politischer Unruhen im Land seine Gastgeberrolle abtreten. Zwei Wochen vor Turnierstart musste Argentinien wegen der Corona-Situation im Land die Segel streichen.

Copa-Wahl: Die besten Spieler seit 1987 © getty 1/31 Die Copa America ist zu Ende und hat erstmals in ihrer Geschichte zwei beste Spieler des Turniers. Aber wer konnte sich die Auszeichnung in den vergangenen Jahren sichern? Wir zeigen die besten Spieler des Turniers seit 1987. Achtung: Legenden-Alarm! © getty 2/31 1987: Carlos Valderrama (Kolumbien, 4 Spiele, 1 Tor) © getty 3/31 Der berühmte Mittelfeldmann verpasste das Finale mit Kolumbien durch eine Niederlage in der Verlängerung des Halbfinals gegen Chile zwar knapp, seine überragende Leistung wurde dennoch anerkannt. Er heimste die Auszeichnung noch vor Maradona ein. © getty 4/31 1989: Ruben Sosa (Uruguay, 7 Spiele, 4 Tore) © getty 5/31 Der Mittelstürmer, der 1996 für ein Jahr beim BVB unter Vertrag stand (erfolglos), spielte das Turnier seines Lebens und führte die Urus fast zum Turniererfolg, lediglich Brasilien war zu stark. Gegen Argentinien erzielte er das "Tor seines Lebens". © getty 6/31 1991: Leonardo Rodriguez (Argentinien, 7 Spiele, 3 Vorlagen) © getty 7/31 Der offensive Mittelfeldspieler leitete die Offensive beim Copa-Erfolg und zeigte gegen Brasilien in der Finalrunde das vielleicht beste Spiel seiner Karriere - beim 3:2-Sieg steuerte er alle drei Vorlagen bei. 1994 kurz für den BVB aktiv. © getty 8/31 1993: Sergio Goycochea (Argentinien, 6 Spiele, 4 Gegentore) © getty 9/31 Schon bei der WM 1990 feierte die Albiceleste den Torhüter, bei der Copa 1993 wurde seine starke Leistung dann auch belohnt. Zweimal rettete er Argentinien im Elfmeterschießen, am Ende reichte es zum Triumph. Konnte sich in Europa nie durchsetzen. © getty 10/31 1995: Enzo Francescoli (Uruguay, 6 Spiele, 2 Tore) © getty 11/31 Als frischgebackener Ligue-1-Sieger mit Marseille brillierte der Mittelfeldspieler im Spätherbst seiner Karriere und war die Schlüsselfigur beim sensationellen Finalsieg über den amtierenden Weltmeister Brasilien im Elfmeterschießen. © getty 12/31 1997: Ronaldo (Brasilien, 6 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen) © getty 13/31 Die Copa America 1997 war eine einzige Machtdemonstration. Brasilien gewann alle sechs Spiele, kassierte nur drei Gegentore und schoss selbst 22. In die Geschichte ging unter anderem das 7:0 im Halbfinale gegen Peru ein, in dem Ronaldo nicht (!) traf. © getty 14/31 1999: Rivaldo (Brasilien, 6 Spiele, 5 Tore, 1 Vorlage) © getty 15/31 Das Turnier war quasi eine Kopie der vorherigen Ausgabe. Das Team um Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu etc. flog durch das Turnier und gewann alle Spiele. Mit zwei Toren und einem Assists im Finale krönte Rivaldo seine Leistung. © getty 16/31 2001: Amado Guevara (Honduras, 6 Spiele, 3 Vorlagen) © getty 17/31 Wegen Sicherheitsbedenken sagte Argentinien ab und alle anderen schickten ihre B-Teams nach Kolumbien. Dennoch war der dritte Platz von Honduras eine Sensation. Guevaras schwierige Art verbaute ihm danach jedoch eine größere Karriere. © getty 18/31 2004: Adriano (Brasilien, 6 Spiele, 7 Tore) © getty 19/31 Als amtierender Weltmeister war Brasilien natürlich Topfavorit in Peru, musste für den Copa-Sieg aber hart kämpfen. Das Halbfinale und Finale entschied die Selecao erst im Elfmeterschießen. Für Adriano ging es im Anschluss für 23,4 Mio. Euro zu Inter. © getty 20/31 2007: Robinho (Brasilien, 6 Spiele, 6 Tore) © getty 21/31 Für die bittere WM-Niederlage 2006 gegen Frankreich (0:1) entschädigte sich Brasilien bei der Copa mit einem satten 3:0 im Finale gegen Erzrivale Argentinien. Robinho blieb noch ein weiteres Jahr bei Real, ehe er 2008 zu ManCity ging. © getty 22/31 2011: Luis Suarez (Uruguay, 6 Spiele, 4 Tore, 2 Assists) © getty 23/31 Der Sturm um Suarez, Cavani und Forlan schoss bei der Copa alles in Grund und Boden, mit zwei Treffern im Halbfinale und einem im Finale war Suarez aber der Dominator des Teams. Nach dem Turnier schnappte sich Liverpool den Stürmer. © getty 24/31 2015: Lionel Messi (Argentinien, 6 Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen) © getty 25/31 Die Copa 2015 sollte endlich die Krönung von Messis Nationalmannschaftskarriere werden. Nach einem souveränen Turnier kam es im Finale zum Duell mit Chile, das im Elfmeterschießen die Oberhand behielt. Messi traf zwar, danach aber kein Argentinier mehr. © getty 26/31 2016: Alexis Sanchez (Chile, 6 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen) © getty 27/31 Zum 100. Geburtstag des südamerikanischen Verbands fand das Turnier erstmals in den USA statt. Im Finale kam es zu einer Wiederauflage des Endspiels von 2015 - erneut mit dem besseren Ende für Chile, erneut im Elfmeterschießen. © getty 28/31 2019: Dani Alves (Brasilien, 6 Spiele, 1 Tor) © getty 29/31 Bis auf das Elfmeterschießen gegen Paraguay im Viertelfinale marschierten die Brasilianer souverän zum Titel. Dabei war Alves als ältester Feldspieler der wichtigste Mann. In Abwesenheit von Neymar führte er das Team auf und neben dem Platz an. © getty 30/31 2021: Lionel Messi (Argentinien, 7 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen) UND Neymar (Brasilien, 6 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen). Erstmals überhaupt wurden zwei Profis als "Spieler des Turniers" ausgezeichnet. © getty 31/31 "Es ist unmöglich, nur einen besten Spieler zu küren, denn dieses Turnier hat zwei beste Spieler”, begründete der Verband die Entscheidung. Den Titel gewannen Messi und Argentinien durch ein 1:0 im Finale gegen Neymar und Brasilien.

Eine erneute Absage des Turniers wie bereits im Vorjahr kam für die CONMEBOL jedoch nicht infrage, kurzfristig bot dann Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro seine Hilfe an. Trotz der auch in Brasilien äußerst kritischen Coronalage holte er das Turnier in sein Land. Im Finale im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro waren dann rund 5000 Zuschauer zugelassen.

Doch nicht nur die Organisatoren bekamen von Tite ihr Fett weg, auch Finalgegner Argentinien wurde zur Zielscheibe der Kritik. Tite warf dem Erzrivalen "Anti-Fußball" nach der 1:0-Führung durch Angel Di Maria (22.) vor. "Sie sind andauernd gefallen, um Fouls zu reklamieren. Der Schiedsrichter hatte das Spiel nicht im Griff. Ihre Strategie war es, das Spiel kaputtzuhacken", sagte Tite.