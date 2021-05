Coppa Italia Finale: Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Finale der Coppa Italia trifft Atalanta Bergamo heute auf Juventus Turin. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Im diesjährigen Finale der Coppa Italia stehen sich Atalanta Bergamo und Juventus Turin gegenüber. Die Alte Dame will ihre verkorkste Saison durch den Pokalsieg zumindest noch halbwegs retten.

Coppa Italia Finale: Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin - Datum, Zeit, Ort

Das Finale im italienischen Pokalwettbewerb findet am heutigen Mittwochabend statt, also am 19. Mai 2021. Der Anstoß wurde auf 21.00 Uhr terminiert.

Gespielt wird das Endspiel in der Coppa Italia im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. Das größte Stadion in Italien ist die Heimspielstätte von AC Mailand und Inter Mailand.

Coppa Italia Finale: Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin heute live im TV und Livestream

Das Endspiel im italienischen Pokalwettbewerb läuft in Deutschland exklusiv auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt das Finale zwischen Atalanta Bergamo und Juventus Turin am heutigen Mittwochabend live und in voller Länge.

Marco Hagemann wird die Partie live kommentieren, als Experte wird ihn Christian Bernhard unterstützen.

Coppa Italia Finale: Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt das Finale der Coppa Italia heute Abend nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Kein Problem, wir haben eine Alternative für Euch: Natürlich bietet SPOX zu der Partie einen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker von Atalanta Bergamo gegen Juventus Turin.

