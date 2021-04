Jürgen Klinsmann verteidigt Timo Werner mit Jordan-Vergleich

Der ehemalige Premier-League-Stürmer Jürgen Klinsmann hat seinen Landsmann Timo Werner gegenüber der massiven Kritik an dessen Fehlschüssen in Schutz genommen. Im Gespräch mit ESPN FC griff der Deutsche dabei auch auf einen Vergleich zu Basketball-Legende Michael Jordan zurück.

"Michael Jordan hat mal gesagt, dass er häufiger verfehlt als getroffen hat. Timo Werner wird durch Misserfolge nur stärker werden", sagte Klinsmann und lobte die positiven Aspekte von Werners Spiel: "Der Junge ist gut. Er hat einen unglaublichen Antrieb und Talent, er weiß, wo der Ball im Sechzehner landen wird. Außerdem kann er mit seiner Geschwindigkeit selbst Chancen kreiern. Ich habe vollstes Vertrauen in Timo Werner."

Die bisherigen Erfolge des Chelsea-Stürmers sprächen für sich, so Klinsmann: "Er hat mit 21 Jahren den Goldenen Schuh beim Confederations Cup 2017 in Russland gewonnen und fast 100 Tore in der Bundesliga erzielt. Und er ist erst 25." Der Weltmeister von 1990 hat einen Rat für Werner: "Mit der Kritik muss man umgehen. Das ist für einen Stürmer normal, wenn er eine große Chance vergibt. Man muss an die nächste Möglichkeit denken, die sich bieten wird."

Der deutsche Nationalspieler hatte am Dienstag im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Real Madrid (1:1) zum wiederholten Male eine hundertprozentige Torchance vergeben. Insgesamt steht Werner bei elf Toren und neun Assists für Chelsea in dieser Saison. Vor allem aufgrund der höhen Ablöse und etlicher Vorschusslorbeeren hatten die Fans der Blues sich mehr erhofft.